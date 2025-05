Call-of-Duty-Modern-Warfare 2019

Большая часть беллетристики о войне - акт мифологии. Это наиболее очевидно для конфликтов, которые были канонизированы с течением времени - Вторая мировая война и то, как ее запомнили в массовой культуре, помогли рассказать историю о себе, которая привела к тому, что мы назвали целое поколение величайшим. Американское повествование о Вьетнаме продолжало сосредотачивать внешние конфликты вокруг того, как это повлияло на американцев, считая его переломным моментом, когда нация потеряла свою невиновность. Мы не говорим много о других войнах, возможно, потому что они редко делают для хорошего кино

Modern Warfare смотрит на уродливый мир, где сражения - грязные дела в смутной кампании против «терроризма», и рассказывает историю о людях, пойманных в них. Кайл Гаррик - сержант лондонской полиции, вдохновленный на борьбу после террористической атаки. Фара и Хадир Карим - родные борцы за свободу, радикализированные русской оккупацией их родины, вымышленной нации Урзикстан. Алекс - сотрудник ЦРУ, который, работая вместе с братьями и сестрами Карима, начинает размышлять о том, как выйти из тени, чтобы сражаться вместе с теми, кто борется со своими угнетателями в дневное время.Это все люди, попавшие в схемы людей, которые никогда не увидят реальность войны так, как они. В этой видеоигре Modern Warfare понимается один аспект современной войны - практика: это часто делается по указке лжецов и трусов, продвигая свои интересы издалека, пока люди сражаются за свою жизнь. При этом кампания Modern Warfare формулирует самый сильный аргумент: эти люди должны быть свободны решать, что они хотят, нейтрализовать угрозы, которые они видят на местах, «снимать перчатки» и действовать без навязчивых мерзавцев или подотчетности правительства.Он мифологизирует этих людей единственным известным ему способом: изображая их благородными, с помощью которых они могут принимать трудные решения. Позволить одному человеку умереть, спасти нескольких, взять в заложники невинных, пытать. Он помещает их - и, следовательно, вас - в невыполнимые ситуации, которые повторяют поп-культурные описания реальных событий, и делает их героями. Набег на соединение, где полевой командир прячется, перекликается с Zero Dark Thirty ; Нападение на посольство похоже на « 13 часов» , взятие Майкла Бэй Бенгази.Вы можете утверждать, что Modern Warfare в ущерб себе просто повторяет культуру, не тратя много времени на ее размышления. Это синтез того, как мы понимаем войну сегодня, которая защищает ее, не занимая при этом своей собственной позиции. За исключением того, что он принимает позиции, когда выбирает, как изобразить этот синтез, а именно - с Урзикстаном, где Modern Warfare устанавливает миссию под названием «Шоссе смерти». Это имя с очень специфической коннотацией в реальном мире, относящейся к событию в война в Персидском заливе, когда возглавляемая США коалиция сбросила бомбы на отступающую иракскую армию.В Modern Warfare подобное событие имело место - только преступники были русскими. Потому что, хотя это правда, что в этой истории люди со всех сторон изображают жесткие, неоправданные призывы, как сказал рассказчик один человек , в конце концов, вы всегда играете героя.В своей кампании Modern Warfare рассказывает о войне по доверенности, бесконечной военной машине, которая находит выгоду и возможность в постоянной нестабильности и кровопролитии. Из-за этого я никогда не знал мир без войны где-то далеко - там, где война, мне говорят. Я должен верить, что это так, и никто не виноват. Хотя я знаю правду: война полезна для бизнеса.Это облажалось , подумал я, загружая мультиплеер Modern Warfare . Когда вы запускаете игру, многопользовательская игра является центральной опцией, которая автоматически выделяется. Это главная привлекательность в любом выпуске Call of Duty - даже если вы играете в 6–8-часовую кампанию, вы, вероятно, проведете много-много часов в Интернете.Мультиплеер в Modern Warfare чувствует себя так, словно пытается как можно лучше адаптировать опыт кампании, несмотря на жесткие требования фанатов Call of Duty , которые бунтуют, если игра отклоняется слишком далеко от привычной местности. Время покажет, слишком ли велики риски этой версии. Прошло всего несколько недель, но жалобы на сложный, плотный дизайн карты появились почти сразу, их попытка поощрить более осторожные и сложные перестрелки, противоречащие установленным ритмам игроков.В соответствии с недавней тенденцией в играх Call of Duty , мой профиль игрока - не единственное, что повышается, давая мне доступ к большему количеству оружия, косметики и перков. Пистолеты, которыми я пользуюсь, тоже поднимаются. Чем больше я использую оружие, тем больше я могу персонализировать его и настроить его по своему вкусу. Со временем у меня будут лучшие отношения с оружием, чем у любого персонажа в этой игре. На самом деле, я думаю, что я уже делаю.Я обрабатываю все это, даже когда наслаждаюсь собой, клянусь, когда кто-то падает на меня, смеюсь, когда я мщусь, чувствую себя хорошо, когда выхожу на новый уровень. Почему все так? Почему мне это так нравится? Может быть, потому, что так было всегда. Возможно, потому что колеса прокси-войны повернули так долго, что я принял это. Вот таковы сейчас видеоигры.С первой точки зрения, Modern Warfare - это отличная видеоигра, захватывающая серия сценариев под давлением, с большим разнообразием и достаточно сложными задачами, чтобы продолжать увлекаться. Его максимумы не так высоки, как в других играх, носящих название Call of Duty , но также не имеют нижней точки. Это соответствует, уверен. Многие разработчики этой игры знают, что они делают.С точки зрения последнего, Modern Warfare - это неуклюжая, запутанная, а порой и отвратительная работа. Он заставляет меня дать гражданскому лицу инструкции убежать от резни по мобильному телефону, указав безопасные места правой кнопкой спуска, когда я прыгаю между камерами безопасности, чтобы убедиться, что ее не видели. Это заставило меня пережить сноуборд, и все, что мне нужно сделать, это переместить левый большой палец в правильном направлении, чтобы сделать это. Это спрашивает меня, хочу ли я принять участие в пытках невинных.В этой истории есть небольшая последовательность, за исключением аргумента, что хорошие парни на земле должны быть свободны делать то, что, по их мнению, должно быть сделано, как только пули начнут летать.