Bad Business - Roblox

В этой статье вы узнаете:

1. Какие оружия хороши на начале для прокачки.

2. Что лучше покупать из оружейного магазина.

3. Способы легко побеждать в боях.



Bad Business - шутер от первого лица, созданная Team Rudimentality, невероятно сложная и одновременно интересная игра. Чтобы стать профессиональным игроком в Bad Business - нужно научится многим приёмам и багам в игре. В этой статье я поведаю вам об этом.

Перед тем как рассказать о базовых навыках в игре я расскажу о режимах. В игре всего 5 режимов: KOTH, TDM, Kill Confirmed, Randomizer, Gun Game. KOTH - захват точки; TDM - командный смертельный бой; Kill Confirmed - очень необычный режим, после убийства врагов вам выпадают кейсы, которые нужно собирать для получения очков для своей команды; Randomizer - вам выдаётся разнообразное вооружения для боя; Gun Game - после убийства 1 врага ваше оружие меняется на другое. Теперь переходим к главному.Из всех стартовых оружий, самые лучшие это AK-47 и Dragunov. АK-47 подходит больше для штурмовиков, которые будут сражаться на среднем расстоянии с противниками. А Dragunov подходит больше для снайперов, которые будут прикрывать штурмовиков от вражеской команды. (см. скриншот)(АК-47)В оружейном магазине вы можете приобрести более сильные орудия, такие как SM-03 и т. д. Что покупать на начале? Всё очень просто, у оружия есть 3 главных параметра: урон, количество патронов в обойме и отдача от выстрелов. Соответственно чем больше урон и количество патронов тем лучше. Но что такое отдача оружия? Отдача - движение оружия в сторону, обратную выстрелу, что естественно не удобно. Чем меньше выстрелов от центра тем лучше. Все параметры вы можете посмотреть в левом верхнем углу от оружия. (см. на скриншоте)Как легко одержать победу? Для этого есть пару приёмов. Первое это скольжение и одновременный бег (после окончания скольжения) - очень сильно ускоряет передвижение, всё что требуется спамить нажатиемпотом нажиматьи повторно. Второе это использование распрыжки. Третье это использование багов их очень много, кто хочет посмотрите на ютубе у англоязычных ютуберов.Всё что я говорил до этого это конечно хорошо, но без стратегии вам будет не просто. Самая лучшая стратегия в игре - держаться от противников на достаточном расстоянии (если возможно) и обходить их со сторон, так вы будете наносить огромный ущерб вражеской команде. Я понимаю что это звучит очевидно, но всё же есть те кто это не понимает. (см. скриншот)Если вы натренировались, то стартовую стратегию больше не используйте. Лучше всего просто нападать быстро и неожиданно с помощью распрыжки. На режиме KOTH лучше бросать гранаты в большие скопления врагов. На режиме Kill Confirmed не рекомендуется играть за снайпера. Во всех остальных режимах лучше всего использовать скрытность или баг с быстрым бегом.На этом все, надеюсь моя статья поможет игрокам стать сильнее. Спасибо за внимание.