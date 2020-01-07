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- компьютерная игра, созданная в 2007 году, компанией Ubisoft. первая игра из серии "Assassins Creed".Дезмонд Майлз - обычный бармен, которого похищает компания "Abstergo Industries". он просыпается в неизвестном месте, и к нему подходят два учёных: Люси Стиллман, Уоррен Видик. Они ему рассказывают, что он последний из рода ассассинов. У них есть аппарат "Анимус", где с помощью него можно заходить в воспоминания старых предков. Дезмонду придётся побыть в воспиминаниях своего древнего предка Альтаир ибн Ла-Ахад. Альтар - лучший убийца в своём братстве. Ему дают задание найти важный артефакт, но за ним также приходят крестоносцы. Они видят Роберта де Сабле - глава крестоносцев, и Альтаир решает убить его, но проваливает задание, потеряв двух напарников. Он возвращается в Масиаф ни с чем. Он рассказывает это главе ордена ассассинов - Аль-Муалиму. но вдруг приходит выживший напарник и рассказывает об ошибках Альтаира и приносит артефакт "Частицу Эдема". На Масиаф нападают крестоносцы, они их побеждают, но с большими потерями. Альтаира винят в предательстве и ранят ножом. он просыпается и Аль-Муалим сообщает ему, что он понижен в ранге, и в доверии. чтобы всё вернуть назад он должен убить 9 важных людей в трёх городах. При каждом убийстве они рассказывают часть плана тамплиеров. И при последнем человеке он рассказывает. что в их ордене есть предатель. Когда Альтаир приходит обратно, то на него нападают его товарищи-ассассины. Потом он понимает, что Аль-Муалим и есть предатель. Он его убивает и также решает уничтожить артефакт, но останавливается и решает, что он может пригодиться. Дезмонд просыпается и учёные сообщают, что он может пока отдохнуть. Когда он идёт в свою комнату, то у него включается орлиное зрение, и он видит знаки на стене.Мы сможем побывать в четырёх городах: Масиаф, Дамаск, Акр, Иерусалим. В игре большой открытый мир. В игре можно забраться на любое здание, башню. На башнях находятся орлиные точки, где мы обзором можем увидеть город, и открыть задания. И также мы можем спрыгнуть с башни, если есть тележка с сеном. Игрок может свободно ходить по улицам городов, по крышам, но и можете быть в розыске. Можно сливаться с толпой, сесть на скамейку, чтобы враги вас не заметили.В игре есть много видов оружия:1. Скрытый клинок.2. Меч.3. Клинок.4. Метательные ножи.5. Кулаки.Также в игре есть дополнительные задания: собирание флажков, убийство тамплиеров, все точки обзора, помощь жителям.1. Графика.2. Сюжет.3. Персонажи.4. Открытый мир.5. Локации.6. Противники.1. Слишком затянутый сюжет.Игра получилась хорошей, получила много фанатов, хоть она и получилась немного скучной. Но дальше лучше. Советую поиграть. 9/10