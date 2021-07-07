Дождь

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EarnНовостиASSASSIN'S CREED: SYNDICATE - А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?
Автор: Gamehag в July 7, 2021
(92 ratings)
ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE - А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE - А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Всем привет. сегодня мы поговорим про Assassin's Creed: Syndicate.
Эту статью закинули на форум, однако я бы хотел видеть ее в разделе "статьи".
Будьте аккуратны, возможны спойлеры.

Assassin's Creed Syndicate - очередная часть Скрытых убийц, действия которой разворачивается в Лондоне Викторианской эпохи (проще говоря в девятнадцатом веке). Мы играем за близнецов Фрай: Иви и Джейкоба. Они - Ассассины, перебравшиеся в Лондон и продолжающие дело своего отца. Им предстоит разбить хорошо укрепившийся Лондонский орден Тамплиеров и найти очередную частицу эдема. Вместе с близнецами вы создадите свою банду "Грачей" и шаг за шагом будете отбивать районы столицы Британии.

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Помимо сюжетных миссий, в которых вы будете охотится за Тамплиерами и получать власть над Лондоном, у вас будет еще куча разных активностей:
  • Помощь известным людям того времени
  • Поиск сундуков
  • Отбивание районов
  • Посещение точек обзора
  • Поиск аномалий Хеликс
  • Поиск пивных бутылок
  • Поиск засушенных цветов
  • Поиск иллюстраций
  • Поиск Тайн Лондона
  • Поиск королевских писем
  • Поиск писем с фронта
  • Выполните задания сторонников
  • Поучаствуете в куске первой мировой войны (особо на это не рассчитывайте, эта часть не самая интересная) 
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На каждом из пунктов остановимся по подробнее:
Помощь известным людям того времени
Вы встретитесь с Чарльзом Диккенсом, Чарльзом Дарвином, Карлом Марксом и Королевой Викторией. Каждый из них дает тебе несколько квестов, каждый из которых складываются в целую историю взаимодействия с человеком. Давайте рассмотрим каждого из них:
  • Чарльз Диккенс - самый интересный из этих четырех. Он предлагает вам расследовать несколько необычных преступлений и найти виновного. Сделано это намного интереснее расследований из "Единства". Очень советую к прохождению.
  • Чарльз Дарвин - вместе с ним вы будете двигать науку. Вашей целью будет сопровождать, защищать и так далее. Не самое интересное занятие.
  • Карл Маркс - защищайте права простых рабочих и выводите на чистую воду забывшихся толстосумов.
  • Королева Виктория - вам необходимо будет расправляться с противниками королевского режима и уничтожить остатки тамплиеров.
Поиск сундуков
Существуют два типа сундуков: открытые и закрытые. Если сундук открыт, то никаких проблем не будет, а иначе придется повозится.
Отбивание районовВыполните несколько побочных заданий и отбейте район за районом, отчищая Лондон от тамплиеров.
Посещение точек обзора
Стандартное для серии и уже порядком надоевшее любителям игр Ubisoft развлечение. Забирайтесь на высокое здание и, осмотрев город с высоты, совершите прыжок веры.
Поиск разных вещей
Скажу так, пивные бутылки стоят в пабах, иллюстрации висят в переулках, остальное разбросано по Лондону. 
Задания сторонников
По ходу прохождения игры у вас будет появляться все больше сторонников, которые с радостью предложат вам парочку заданий:
  • Генри Грин - ваш соратник Ассассин. Его задания это зачистка убежищ вражеских банд, охота на тамплиеров и война банд.
  • Фредерик Абберлайн - полицмейстер. Он будет просить вас привозить ему тамплиеров живыми или мертвыми.
  • Клара О'Ди - будет выступать за отмену рабского детского труда. По ее просьбе вы будете зачищать заводы и освобождать детей.
  • Уинстон Черчилль -  появится в главе "Первая мировая" и попросит находить и убивать шпионов.
Первая Мировая война
Вы будете играть в роли потомка Иви Фрай и под руководством Уинстона Черчилля отбивать атаки на Лондон и убивать шпионов.

По ходу игры вы будете укреплять и прокачивать свою банду "Грачей"
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При стычках с тамплиерами вы можете подозвать свою банду и вступить в схватку.
Также у вас будут доступны гонки и Бойцовский клуб.
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Да, как вы уже заметили, я играл за Иви везде, где только можно т.к. смотреть на женского персонажа мне нравится куда больше.
Из нововведений хочу отметить очень полезную крюк-кошку, встроенную в наруч. В условия многоэтажного Лондона передвигаться стало куда проще.
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Также, создатели убрали привычный нам меч, заменив его на эффектную трость у Иви и кукри у Фрая (при желании можно выбирать между тростью, кукри и кастетом).По ходу игры вы сможете прокачивать своих персонажей. Большинство способностей распространяются на обоих близнецов, но под конец дерева появляются персональные перки.
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Также вы можете прокачивать свою банду с помощью ресурсов, украденных с кораблей, поездов и повозок.
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Также можно выбирать для каждого близнеца свой костюм и снаряжение.
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Каждый из костюмов имеет свои способности, поэтому выбирайте с умом.
Еще пару слов про внешний вид и музыкальную составляющую игры. Я не знаю, как выглядел Лондон девятнадцатого века, но мне кажется. что разработчики идеально смогли передать его вид. Музыка в игре прекрасно дополняет ее действие.
Резюмируя. Если вам нравится стиль стимпанка, Лондона Викторианской эпохи, если вы являетесь любителем подобного жанра игр, если у вас есть парочка свободных вечеров, то я могу порекомендовать вам Assassin's Creed: Syndicate к прохождению. Это не лучшая часть серии. но внимания она определенно заслуживает.
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ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE - А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?