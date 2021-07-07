ASSASSIN'S CREED: SYNDICATE - А СТОИТ ЛИ ИГРАТЬ?

Всем привет. сегодня мы поговорим про Assassin's Creed: Syndicate.

Эту статью закинули на форум, однако я бы хотел видеть ее в разделе "статьи".

Будьте аккуратны, возможны спойлеры.

Assassin's Creed Syndicate - очередная часть Скрытых убийц, действия которой разворачивается в Лондоне Викторианской эпохи (проще говоря в девятнадцатом веке). Мы играем за близнецов Фрай: Иви и Джейкоба. Они - Ассассины, перебравшиеся в Лондон и продолжающие дело своего отца. Им предстоит разбить хорошо укрепившийся Лондонский орден Тамплиеров и найти очередную частицу эдема. Вместе с близнецами вы создадите свою банду "Грачей" и шаг за шагом будете отбивать районы столицы Британии.

Помощь известным людям того времени

Поиск сундуков

Отбивание районов

Посещение точек обзора

Поиск аномалий Хеликс

Поиск пивных бутылок

Поиск засушенных цветов

Поиск иллюстраций

Поиск Тайн Лондона

Поиск королевских писем

Поиск писем с фронта

Выполните задания сторонников

Поучаствуете в куске первой мировой войны (особо на это не рассчитывайте, эта часть не самая интересная)

Чарльз Диккенс - самый интересный из этих четырех. Он предлагает вам расследовать несколько необычных преступлений и найти виновного. Сделано это намного интереснее расследований из "Единства". Очень советую к прохождению.

Чарльз Дарвин - вместе с ним вы будете двигать науку. Вашей целью будет сопровождать, защищать и так далее. Не самое интересное занятие.

Карл Маркс - защищайте права простых рабочих и выводите на чистую воду забывшихся толстосумов.

Королева Виктория - вам необходимо будет расправляться с противниками королевского режима и уничтожить остатки тамплиеров.

Генри Грин - ваш соратник Ассассин. Его задания это зачистка убежищ вражеских банд, охота на тамплиеров и война банд.

Фредерик Абберлайн - полицмейстер. Он будет просить вас привозить ему тамплиеров живыми или мертвыми.

Клара О'Ди - будет выступать за отмену рабского детского труда. По ее просьбе вы будете зачищать заводы и освобождать детей.

Уинстон Черчилль - появится в главе "Первая мировая" и попросит находить и убивать шпионов.

Помимо сюжетных миссий, в которых вы будете охотится за Тамплиерами и получать власть над Лондоном, у вас будет еще куча разных активностей:На каждом из пунктов остановимся по подробнее:Вы встретитесь с Чарльзом Диккенсом, Чарльзом Дарвином, Карлом Марксом и Королевой Викторией. Каждый из них дает тебе несколько квестов, каждый из которых складываются в целую историю взаимодействия с человеком. Давайте рассмотрим каждого из них:Существуют два типа сундуков: открытые и закрытые. Если сундук открыт, то никаких проблем не будет, а иначе придется повозится.Выполните несколько побочных заданий и отбейте район за районом, отчищая Лондон от тамплиеров.Стандартное для серии и уже порядком надоевшее любителям игр Ubisoft развлечение. Забирайтесь на высокое здание и, осмотрев город с высоты, совершите прыжок веры.Скажу так, пивные бутылки стоят в пабах, иллюстрации висят в переулках, остальное разбросано по Лондону.По ходу прохождения игры у вас будет появляться все больше сторонников, которые с радостью предложат вам парочку заданий:Вы будете играть в роли потомка Иви Фрай и под руководством Уинстона Черчилля отбивать атаки на Лондон и убивать шпионов.По ходу игры вы будете укреплять и прокачивать свою банду "Грачей"При стычках с тамплиерами вы можете подозвать свою банду и вступить в схватку.Также у вас будут доступны гонки и Бойцовский клуб.Да, как вы уже заметили, я играл за Иви везде, где только можно т.к. смотреть на женского персонажа мне нравится куда больше.Из нововведений хочу отметить очень полезную крюк-кошку, встроенную в наруч. В условия многоэтажного Лондона передвигаться стало куда проще.Также, создатели убрали привычный нам меч, заменив его на эффектную трость у Иви и кукри у Фрая (при желании можно выбирать между тростью, кукри и кастетом).По ходу игры вы сможете прокачивать своих персонажей. Большинство способностей распространяются на обоих близнецов, но под конец дерева появляются персональные перки.Также вы можете прокачивать свою банду с помощью ресурсов, украденных с кораблей, поездов и повозок.Также можно выбирать для каждого близнеца свой костюм и снаряжение.Каждый из костюмов имеет свои способности, поэтому выбирайте с умом.Еще пару слов про внешний вид и музыкальную составляющую игры. Я не знаю, как выглядел Лондон девятнадцатого века, но мне кажется. что разработчики идеально смогли передать его вид. Музыка в игре прекрасно дополняет ее действие.Резюмируя. Если вам нравится стиль стимпанка, Лондона Викторианской эпохи, если вы являетесь любителем подобного жанра игр, если у вас есть парочка свободных вечеров, то я могу порекомендовать вам Assassin's Creed: Syndicate к прохождению. Это не лучшая часть серии. но внимания она определенно заслуживает.