Assassin’s Creed Odyssey

Снова приветствую всех пользователей и сотрудников игрового портала Gamehag! В своей очередной статье я представлю вам свои впечатления от красивой, реально живописной игры. На этот раз я выбрала для обозревания продукт канадской компании-разработчика компьютерных игр «Ubisoft Quebec», которые выпустили в 2018 году одиннадцатую часть всем известной серии «Assassin's Creed», которой разработчики приурочили быть воплощением эпохи Древней Греции, которую им удалось показать и передать очень даже добротно. Эта часть серии имеет название «Одиссея», являющаяся фактически приквелом к предыдущей части на египетскую тематику, которая также сильно пришлась мне по нраву, по которой у меня уже есть обзор в ассортименте моих статей, с коим было бы неплохо ознакомиться читающему эту публикацию.

В этой части наши любимые канадские игроделы, проведя заранее работу над ошибками, допущенными в Ориджинс, исправление которых ощутимо. Теперь не так сильно мешают пестрящие в огромном множестве маркеры на карте, которые раньше жутко раздражали и отвлекали, но игра без миникарты не предусматривалась. Неким облегчением такой проблемы стало внесение некоторых необязательных побочных заданий в отдельную категорию в виде назначенной иконки, не действующей на нервы.

Плюс к этому внесли разнообразие в лице нового исследовательского режима этих огромных масштабов карты, что позитивно сказалось и на восприятии, на атмосфере игры. Большое количество мешающих маркеров на миникарте элементарно заменяется на условное обозначение места, где проходит тот или иной подквест. Таким образом игрока приучают внимательнее относиться к диалогам, а заодно ненавязчиво поддалкивают нас к детальному изучению мира.

Несмотря на определенные косяки сюжета, а некоторые вещи действительно выглядят притянутыми за уши, игра мне очень понравилась. В этой части Ассасина подводный мир сделан просто великолепно. Главное в настройках качество воды выставить максимальное и просто наслаждаться. Да и весь мир в целом очень красив, который к тому же неожиданно дополнен мифическими создания, которые собой добавляют изюминку игре. Меня в своё время настолько увлекла эта глава серии, что иногда жадно залипала в него часами, хотя в случае с Original не припомню такой охотности к игре.

Однако, что интересно, может показаться, что с каждой частей истории об ассасинах - пропадает сам оригинальный дух присущий этой серии изначально. Это нисколько не является недостатком, а скорее объясняется новым подходом разраюотчиков к созданию игр в разных сеттингах, чтобы каждая из них выглядела как самостоятельный проект, однако не всегда это выходит хорошо. Всегда найдутся сходные черты, которые уже многим надоели, такие как прокачка, но вмешательство и изменение которых явно незапланировано.

Если уж начала говорить о недостатках, то обязана сказать о том, что люди вокруг главного героя – кажутся простым мясом, а о главном герое-наемнике и вовсе складывается худшее впечатление, он без проблем самоотверженно может пойти помочь защитить стадо, а потом совершенно спокойно пойти и зарезать нескольких человек за то, что они оскорбили какого-нибудь солдата. На мой взгляд это серьезный просчет в истории, в конце концов такая модель поведения противоречит кодексу чести Ассасинов, очень странно все это выглядит.

В принципе, геймплейную часть игрушки вполне можно назвать хорошей. Она достаточно проста и интуитивно понятена особенно для игравших в предыдущие части игры, хотя можно придраться и к незначительным мелочам. Хороша тут и картинка, некоторые виды западают в душу и удивляют своей живописностью, чего не отнять. Сюжет был бы немного лучше, если бы его обеспечили внятными диалогами. Ну и мне показалось также нелепым то, что персонажи братаются между собой спустя пару реплик, хотя это можно списать на особенности местных традиций и национально-нравственных особенностей её устроения. Однако нестыковки вашего выбора реплик в диалогах запомнились больше всего, ведь имели регулярный характер. Хоть это и выражается в мелочах, но вдумываясь в контекст разговора и учитывая его важные детали – недоумеваешь от серьезных проколов игры, выражающихся в утверждении факта чье-то смерти, хотя мы его только-что спасли. Но все это уже действительно подробное капание в деталях и мелочные придирки.

Конечно, как я выше уже сказала, от Ассасина здесь практически ничего не осталось. Но все равно, игра однозначно неплохая. От части, благодаря возможностям гигантского открытого мира. Контента – море, как и самих морских сражениий. Порадовал выбор персонажа, перед тем, как приступить к игре. В ней можно залипнуть на долгие часы, просто хотя бы потому что виды здесь шикарные – для морального отдыха, который порой так необходим – подойдёт каждому отлично. Ну и с архитектурной точки зрения взглянуть на игру стоит и выяснить насколько правдоподобно была воссоздана Древняя Греция.

Ну и конечно же, моя любимая часть в обзоре на подобные игры, с шикарной атмосферой – вопрос музыки, который здесь исполнен бесподобно - странно было бы ожидать чего-то другого от подобного проекта, с удовольствием случаю саундтреки из игры в отдельном плейлисте. Игрушка вызвала позитивные эмоции и впечатление, я бы порекомендовала как минимум обратить на неё внимание тем, кто принципиально долгое время не имел дело с играми этой серии, по мне так это полноценный свежий глоток. Благодарю за внимание!