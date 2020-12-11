Assassin's Creed Odyssey, стало лучше или хуже?

Многие говорят, что раньше игры были лучше. Сейчас я хочу сравнить две пройденные мной игры: Одиссею и Assassin's Creed II и сделать вывод, насколько высока разница между этими поколениями игр.

Помню время, когда я проходил Assassin's Creed II впервые... Не буду лгать, игра шикарная, сюжет проработан и на время выхода игры графика была на высшем уровне, хотя если сравнивать с современными играми, графика в разы хуже. "Чего и не хватает новым играм, так это как раз таки классного сюжета." - то и пишут люди на форумах. Хотя с точки зрения возможностей, игры сделали большой шаг вперёд. В игре Assassin's Creed Odyssey, кроме графики, присутствуют так же и различные последствия выборов главного героя.Я был очень шокирован (Внимание, спойлеры), когда узнал, что в последствии моего выбора сохранить жизни больных чумой мирных жителей, вся Кефалиния была заражена этой болезнью. В игре есть возможность выбора персонажа, мужчины Алексиоса и женщины Кассандры. Мы видим всю историю персонажей и сочувствуем их печальной судьбе. Отец должен был сделать выбор между детьми и своей страной, он пожертвовал своими детьми, но родители должны оберегать их от опасности. Когда Алексиос увидел своего отца, главному герою дали сделать выбор, сохранить ли ему жизнь, или убить, от чего зависит и сам ход событий игры. Этого очень не хватает первым частям этой серии игр. В них мы движемся "по рельсам", мы наблюдаем, но никак не можем изменить ход событий. Хотя это отлично объясняется с точки зрения сюжета, Дезмонд обучается ремеслу ассасинов, наблюдает за историческими событиями и как раз поэтому возможность делать выбор отпадает, ведь мы не можем изменить историю.В самой первой части данной серии не было даже возможности плавать, но это было объяснено сюжетом, мол в Анимусе нету такой функции, программа выдает тогда сбой и ведёт к десинхронизации. В Одиссеи же есть даже корабли и возможность улучшения его. Главное, чего мне не хватает в части о Греции это своей деревни, как во второй части, мне очень нравилась эта функция. Благо её вернули в Валгалле.Подведём итог, игры сделали большой шаг вперёд, появились новые вещи, пропали старые. Одним эти изменения нравятся, другим нет. Сейчас мы живём в то время, когда у нас есть выбор во что играть, мы сравниваем некоторые игры и видим, чего не хватает в разных сериях. к сожалению невозможно угодить всем, разработчики делают так, что бы угодить большинству. Я думаю, что новые игры и впрямь неплохие, могут потягаться с этими легендарными играми, которые останутся навсегда в наших сердцах. Выбор в любом случае остаётся за Вами, убеждать никого я не стану, но давайте проявим толерантность и не будем винить разработчиков игр в том, что эта игра вам не понравилась, выбора сейчас много и каждый найдёт игру себе, которой он поставит 5 звёзд без никаких сомнений.