ASSASSINS CREED IV: BLACK FLAG. ПОПУЛЯРНЫЕ УБИЙЦЫ ТЕПЕРЬ И НА КАРИБСКИХ МОРЯХ!

Прошу принять ко чтению перед выставлением оценки!

Assassin's Creed IV: Черный Флаг ― шестая игра в серии игр Assassins Creed. 60% игры на суше, 40% - на воде.



Сюжетные линии происходят по следующей последовательности НО года перескакивают и последовательность по ним примерно такая -

Assassin's Creed

Assassin's Creed 2

Assassin's Creed Братство

Assassin's Creed Откровение

Assassin's Creed 4 Чёрный Флаг

Assassin's Creed Изгой

Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed Liberation (в одно приблизительно время сюжетка)

Assassin's Creed Единство

Assassin's Creed Синдикат. (я в этом не уверен, составил сам)





Также имеются ответвления:





Игра вышла еще 31 октября 2013 год, а кажется, что еще вчера, ведь в неё играть можно очень долго и большая причина - огромная карта с морскими сражениями и основной аспект на этом - но об этом позже.



До этой части самая большая игровая площадь отдавалась "AS3", за счет огромной локации "Фронтир".



Сам Эдвард Джеймс Кенуэй — английский капер, пират и асассин.





В июне 1715 года судно, на котором служил Эдвард, атаковало проплывающее мимо судно, на котором также находился ассассин Дункан Уолпоп. Уолпол убил капитана судна, на котором служил Эдвард. После смерти капитана Эдвард взял штурвал в свои руки и приложил все свои усилия, чтобы уничтожить вражеское судно и удержать свое судно на плаву. Эдварду удалось затопить вражеский корабль и несколько сопровождавших его шлюпок. Но Уолпол успел проникнуть на пиратский корабль и убить несколько членов команды, но затем загорелись бочки с порохом, и произошел взрыв. Эдварда и Дункана Уолпола выбросило за борт, а корабль вместе с оставшимися членами команды пошел на дно. Кенуэй и Уолпол пришли в себя на острове в Мысе Бонависта.

С этого момента мы полностью контроллируем Эдварда. Первая цель - убить Уолпопа.

Через некоторое время игры Эдвард попадает в трюм Испанского корабля, освобождаясь Эдвар прихватывает с собой Адевале - раба и бывшего асассина, помощника на протяжении всей игры, экипаж и сам корабль, именнуя его - "Галка".



Ассасином Эдвард стал далеко не сразу - помог(ла) ему с этим пират Джеймс Кидд (о нём интереснее узнать в сюжете самой игры).



Эдвард умело обращался с четырьмя кремниевыми пистолетами. Кроме того, на вооружении у него были два скрытых клинка, две абордажные сабли, духовая трубка и метательный нож.

Эдвард Кенуэй авантюрист по жизни. Добр в душе, но весьма эгоистичен, алчен и часто идет напролом. Кроме того, он слишком любит выпивать. Безрассуден, харизматичен, умен и амбициозен. Также он имеет редкую способность - Орлиное зрение.



Он является отцом Хейтема и дедом Коннора (игра проходит до рождения Хейтема)



Возможность охоты и изготовления у Эдварда не исчезает.

Как известно, игра всегда происходит в двух периодах - Современность и Прошлое - переход от них к другим происходит с помощью Анимуса. В этот раз героем перехода вместо Дезмонда становиться простой Аналитик Абстерго Энтертейнмент — сотрудник "Абстерго", который встречается с Шоном и Ребеккой (из предведущих частей) и устраивают саботаж внутри "Абстерго". Главной особенностью является камера от первого лица и полная молчаливость персонажа.

грабить вражеские корабли, брать их на абордаж.

путешестовать по всей карте

ловля гарупном - охота на китов или акул...

спускаться с помощью особого колокола под воду, разбирая сокровища и особые рецепты

определенные события, вроде легендарных кораблей

захватывать форты

выполнять морские поручения

Корпус

Бортовые орудия

Пушки

Мощность тарана

Мощность обычных ядер

Мощность книппелей

Мортирные ядра

Мощность фальконетов

Тяжёлые ядра

Мощность зажигательных снарядов Водолазный колокол Отсеки

Отсек для тяжелых ядер

Отсек для мортирных ядер

Отсек для зажигательных снарядов

Отсек для экипажа

Трюм Гарпун

Броня шлюпки

Мощность гарпуна

Отсек для гарпунов



Для них потребуются ресурсы (вроде металла или ткани), особые чертежи (для последнего улучшения каждого), которые встречаются либо под водой, в местах где нужно нырять с водолазным колоколом (затонувшие корабли), или по карте сокровищ, которые нужно искать по координатам, показанные на самой карте (в углу), и на внутриигровой карте (тоже в углу).



На этом всё, спасибо за чтение