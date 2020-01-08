Assassins Creed 2

Приятного чтения!

- компьютерная игра, созданная компанией "Ubisoft" в 2009 году. С этой игры начинается легендарная трилогия, о легендарном ассассине.Игра продолжает первую часть. К Дезмонду приходит Люси и сообщает ему, что Abstergo использовало его для поиска Частицы Эдема. Она спасает его, и отвозит в безопасное место к двум другим ассассинам Шоном Гастингсом и Ребеккой Крэйн. у них есть улучшенная версия Анимуса. Они предлагают побыть другим предком, для того чтобы научиться навыкам ассассина и найти другие частицы эдема. В этот раз действия происходят в Италии. Нашим предком является Эцио Аудиторе да Фиренце. Его семью казнили при всех жителях Италии. в этом виноват лучший друг отца Эцио, который его предал. Он убивает предателя и отводит мать и сестру к своему дяде Марио Аудиторе. он узнают, что в смерти семьи виноваты семья Пацци, он их убивает. Затем Эцио приходит в Венецию, чтобы убить оставшихся предателей. Он сталкивается с ещё одним врагом Родриго Борджиа и находит Яблоко Эдема и убегает. он уходит в Романью, где знакомится с Никколо Макиавелли и Катериной Сфорца, чтобы защитить их город - Форли. Яблоко крадут и Эцио возвращается во Флоренцию. Догадки наводят на город Рим, он туда отправляется. Борджиа становится папой Римским. Он побеждает Борджиа. И под храмом находится гробница, где Эцио с помощью яблока и посоха смог пройти туда. он встречает богиню Минерву. В то время как Abstergo врываются в секретную базу. и Дезмонду нужно скрыться. Игра заканчивается.Мы сможем побыть во многие города, что прокачивают открытый мир. Боёвку в игре улучшили в разы.В игре стало больше оружия:1. Скрытый клинок.2. Меч.3. Клинок.4. Кулаки.5. Арбалет.6. Пистолет.7. Нож.8. Булава.9. Топор.10. Яд.11. Метла.12. Молот.13. Стилет.14. Палаш.15. Шестопер.16. Ятаган.17. Метательные ножи.18. Дымовые шашки.Есть дополнительные задания: задания жителей. собирание перьев, точки обзора. Также в игре есть загадки в виде знаков "Объекта 15", где при полном прохождении покажут ролик, где Адам и Ева спасаются от создателей частиц Эдема.Также мы сможем встретить много исторических личностей: Леонардо да Винчи, Родриго Борджиа, Бартоломео д’Альвиано, Никколо Макиавелли, Катерина Сфорца, Якопо Пацци, Франческо Пацци, Лоренцо Медичи.1. Графика.2. Сюжет.3. Персонажи.4. Открытый мир.5. Локации.6. Противники.НетуИгра получилась очень хорошей, получила большую популярность, фанатов и оценок. Советую поиграть, поностальгируете. 10/10