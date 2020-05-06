Adopt me! | Roblox | 1 часть

Как играть в самую популярную игру из Roblox?

Часть 1 | Всё важное

Adopt Me! — ролевая игра, которая стоит на первом месте в «популярном» в Roblox. Она была создана группой DreamCraft в июле 2017 года и уже набрала свою аудиторию по всему миру.

Геймплей

Первое, что предлагает игра — выбрать роль ребенка или родителя.

Цель ребенка — найти родителя, чтобы его усыновили или удочерили. Цель родителя, соответственно, найти ребенка для усыновления или удочерения. Ролевая игра позволяет завести полную семью, купить и обустроить дом, выбрать питомцев.



Также предоставлен огромнейший выбор брендовой одежды, причесок и аксессуаров.





Родитель

Если вы выбрали играть за родителя, вам предстоит отправиться в детский сад, чтобы найти ребенка для создания семьи. Как только вы добавите в семью нового ребенка, то придется всюду носить его по городу Adopt Me!. Главное — заботиться о нем.

Ребенок

Если вы ребенок, доберитесь до детского сада и подождите, пока вас усыновят. Попробуйте побродить по городу и самостоятельно найти семью. Когда у вас появится родитель, он будет кормить, укладывать в постель, купать и веселиться вместе с вами!

Валюта

Денежная валюта в игре — баксы. И ребенок, и родитель получают деньги за проведенное в игре время, а также после того, как будут удовлетворены потребности ребенка.





Потребности ребенка

В игре как и в жизни ребенок требует еду, сон, напитки и много чего еще. С такими проблемами столкнутся родители и придется находить пути решения. Расскажем способы, которые вам помогут справиться с потребностями ребенка.

Голод (Hungry)

Чтобы справиться с этим недомоганием, стоит посетить магазины и кафе. Например, пиццерия или магазин мороженого. Еще детский магазин, где приобретается детское питание. Также покупайте продукты в супермаркете и готовьте еду дома, но для этого сначала оборудуйте кухню и купите необходимую технику. Награда за удовлетворения этой потребности составляет 6 баксов.

Сон (Sleepy)

Со сном все понятно. В начале игры в вашем доме уже стоит кроватка для малыша и одна кровать для взрослых. Поэтому достаточно прилечь и нажать кнопку «Сон» (Sleep). Если по какой-либо причине у вас отсутствует место для сна, то доберитесь до больницы. Там стоят кроватки для отдыха. Награда за завершение этого недомогания — 7 баксов.

Thirsty (жажда)

Для того, чтобы избавиться от «жажды», стоит сходить в кофейню и купить чай или кофе. Также в детском магазине приобретите детскую бутылочку или купите воду в супермаркете. Это удовлетворит «жажду» ребенка. Награда за завершение — 6 баксов.

Чистота (Dirty)

Эту потребность удовлетворит использование душа, ванны или джакузи. Купание в реке или в бассейне не сделает вас чище. Награда — 7 баксов.

Школа (School)

Да, «школа» — это потребность ребенка. Придется его водить на занятия. Возьмите с собой яблоко, чтобы также восполнить «голод». В школе ребенок будет пользоваться такими предметами, как классные доски и компьютеры. Награда — 12 баксов.

Скука (Bored)

Для того, чтобы ребенок не скучал, сходите в парк и покатайтесь на качелях или горках, попрыгайте на батутах. Некоторая мебель, такая как пианино, также избавляет от «скуки». Награда составит 12 баксов.

Болезнь (Sick)

Если ребенок заболел, то отведите его в больницу к доктору. Он сидит справа от входа. Как вариант, можно съесть золотое целебное яблоко или приобрести лечебную кровать, посидев на которой, восстановите здоровье. Награда — 12 баксов.

Кемпинг (Camping)

Отправляйся в лагерь и потусуйся! Награда — 18 баксов.

Идите в бассейн, и отдохните! Награда — 12 баксов.