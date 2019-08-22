Обзор Stardew Valley

Stardew Valley. Наиграв в Terraria свыше 100 часов мне было трудно осознавать то, что Terraria исчерпала все что в ней есть. Контента после конца не хватает, а от скуки убежать всё труднее. И в поисках похожих проектов я отправился листать обзоры и фильтры в Steam с жанром 2D RPG и т.п. Результат не заставил себя ждать. На глаз мне попалась именно эта игра. На момент написания обзора, в Stardew Valley у меня наигранно почти 90 часов. Практически всем контентом я налюбовался, все минусы и плюсы полностью прочувствовал. И скажу вам заранее. Плюсов в ней значительно больше, чем минусов.

Для того чтобы ввести вас в курс дела, я должен максимально просто описать игру, чтобы сразу же у вас сложилась её общая картина.

Stardew Valley— пиксельная 2D RPG, разработанная Эриком Бароне (ConcernedApe). В самом начале вам дают создать своего персонажа. Редактор дает большие просторы выбора, в котором вы можете создать практически любого персонажа, выбрать одну из пяти ферм, то как она будет называться, вашего домашнего питомца и любимую вещь. После создания персонажа, вам дают поглядеть на кат-сцену, рассказывающую о вашем умирающем дедушке, который при смерти отдаёт нам конверт. Конверт, по просьбе дедушки, нужно открыть в тот период жизни, когда груз и ответственность будет раздавливать, а жизнь требовать перемен. В итоге работая в корпорации “Jo-Ja” вы решаетесь открыть конверт, в котором ваш дедушка сообщил о своей оставленной вам ферме в долине Stardew. Приехав на ферму и познакомившись с мэром и плотником вас выкидывают в свободное плавание, которой будет регулироваться квестами, вашими отношениями с жителями, заработком и т.п. После всех кат сцен, вас пускают в свободное плавание и ненавязчиво пытаются обучить механикам фермерства и всего в целом.



Ваши первые дни практически полностью будут состоять из чистки территорий, поливки грядок и знакомства с жителями. Со временем вам разблокируются разные виды деятельности: рыбалка, крафт, готовка и т.п. Одной из фишек в игре считаются жители. Каждый из них проработан лучше многих AAA проектов. У каждого жителя есть свои предпочтения, свой характер, свое расписание. Например, мер Льюис Этот шаловливый старикан в отношениях с местной тетей Марни. Его основные предпочтения, состоят в приготовленной еде из овощей. Каждый день недели лета, весны, зимы и осени отличаются. На день рождения любит выпить в баре. Добрый и приятный человек. По достижению определенных отношений с мэром, вы будете наблюдать, то как меняется его отношение к вам. И так проработан каждый из почти сорока персонажей в долине Стардью.

В начале я бы советовал вам не пропускать просмотр телевизора. Каждый день можно посмотреть прогноз погоды на следующий день и посмотреть передачу с предсказательницей. Иногда вам будет попадаться передача “Дары земли” и “ Королева соуса”. На этих передачах вы можете узнать советы для начинающих фермеров и новые рецепты блюд. Телевизор, практически неотъемлемая часть геймплея, особенно для новичков. И таких приятных, но маленьких сюрпризов очень много, да и в целом контента в игре достаточно немало.

По мере проведения вашего бытия за ловлей рыбы или еще чего-то подобного, вы будете наблюдать, то как каждый персонаж в Стардью меняет мнение о вас. Понять это можно по небольшим событиям, в которых вам предстоит сделать выбор. В зависимости от вашего выбора результат будет положительным или отрицательным.



Не забывайте проверять календарь рядом с магазином Пьера. На нем будет показано в какие дни у жителей день рождение или дата начала нового праздника. Каждый праздник почти как произведение искусства, серьезно, мне даже рассказывать о них не хочется, ведь упоминание о них, заранее испортит ощущения.

Также не стоит забывать про развитие навыков. Всего их 5. Рыбная ловля, собирательство, горное дело, боевые навыки и фермерство. Каждый из навыков со временем будет осваиваться всё лучше и лучше. Каждый навык максимум можно улучшить до 10-го уровня.

Вы можете спросить, а какие собственно общие ощущения после прохождения. Они положительный. Но и без минусов тоже не обошлось, если не взирать на общую концепцию фермы, которая, буду честен, получилась неплохая, но и превосходной её назвать тоже нельзя. Так как иногда вас одолевает чувство скуки. После десятка часов, проведенных за одним и тем же делом, вас невольно отталкивает от дальнейшего прохождения. Ведь не каждый сможет вернуться в неё, после того как она безмерно балует его контентом в начале, а потом показывает свои недостатки в виде недостатка контента в середине, а особенно в конце. Про late game хочется добавить немного претензий. Цены на некоторый контент невероятно завышены. Из-за чего он так и остаётся закрытым для людей без лишнего времени на фарм золота и терпения. А ведь эти вещи могли бы быть, неплохим пластырем для того, чтобы заделать дыры в середине и конце игры.



Что бы хотелось в общем сказать про Stardew Valley? Это неплохое развлечение для тех, кто устал от переизбытка экшена в современной индустрии видеоигр. Всё, что вы делаете на ферме, не требует предельной концентрации и напряжения. Эта игра, может затянуть вас в процесс бытия фермера, а в конце, когда ты видишь весь недоработанный до ума контент и его недостаток, то невольно закрываешь игру в последний раз со странным послевкусием. Игра могла бы быть на твердые 10 баллов, но из-за выше перечисленных проблем, я могу поставить только 8 баллов.

А также я бы не хотел, чтобы вы оценивали обзор как негативный. Игра очень хорошая, но из-за нескольких проколов разработчика может создаться ощущение того, что она плохая.



