|Обзор Roblox

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Каталог и Robux's



Заработать на данный приз в Gamehag

Продажа мелких значков. В игре существуют мелкие значки с привилегиями которые разбросаны везде. Если вам удастся найти и собрать несколько, вы с легкостью сможете обменять их на игровую валюту.

Попрошайничество. В игре предусмотрена функция переноса бонусов и предметов другим игрокам, или же тебе. Вы всегда сможете подзаработать немного поклянчив помощи для начинающего игрока у более высоких и авторитетных игроков.

в первую очередь, это игровая платформа где игроками могут создать свою игру(режим) с помощью, или же поиграть в игру(режим), созданную другими игроками. Так же тут вы можете кастомизировать своего Roblox персонажа, но так же присутствуют предметы, которые можно купить с помощью специально внутриигровой валюты). В этой статье я попытаюсь максимально подробно описать начальный этап, а так-же как получить те самые Значки(ачивки/достижения)И так, как и было сказано выше,это игровая платформа, где игроки могут создать свой режим при помощиили же поиграть режим, созданный самим игроком. Впрочем, всё как и всегда начинается с одного единственного пункта: Регистрации.Регистрация впредельно проста! При открытии официально сайта, вас автоматически отправит в окно регистрации, рассмотрим пункты. Тут они вполне стандартные:Сразу после регистрации, Вас кидает на главный экран где вас встречает просьба о указании и подтверждении email адреса, для того что бы обезопасить аккаунт, но в прочем это не обязательно. Ещё мы видим баннер призывающий купить) что мы кастомизировать своего персонажа, но об этом позже. Так же мы видим баннер рекламирующий один из режимов. Ну и снизу мы видим недавние режимы.Поговорим о кастомизации Вашего персонажа. Что бы кастомизировать его, вам нужно открыть меню нажав на кнопку в левом верхнем углу и выбрать пунктСразу после нажатия, нас перебрасывает на страницу Вашего инвентаря, а точнее на доступный первоначальный хлам. Как видите своего красавчика я уже приодел!)Изначально у вас будет белый, бледный, аристократический цвет кожи. Тем кому не очень нравиться быть аристократом, можно изменить цвет кожи, выбрав раздел Body и в нём нажатьТеперь вы можете выбрать любой из представленных цветов кожи!Хм, скудный выбор одежды, не правда ли? Предлагаю посмотреть что в каталоге! Но... для начала всё же стоит разобраться с деньгами. Как вы видите в правом верхнем углу отображен ваш баланс, кликните на него.Кликнув, открывается маленькая менюшка, где вам нужно выбрать пункт:Выполнив все эти действия, вам откроется окно доната! Как вы видите Тут много донат лотов, а если подумать, то это всё не так уж и дорого!Интересный Факт: Цены на разных мобильных устройствах разные!Ну, а если у вас нету денег на донат, я предлагаю вам ряд простых способов!

Ладненько! Перейдём в каталог. Ближе к левому верхнему углу, находиться кнопка Catalog по которой мы, как не странно, должны кликнуть.



Когда мы открываем каталог, мы уже изначально видим много товаров! Что бы найти то что вам нужно, вы должны воспользоваться поиском, но для того что бы он дал более точный результат, я бы порекомендовал использовать фильтры!

Интересный факт: Иногда можно найти бесплатные вещи!







Игры/режимы



Ну что же! Перейдём к главному, к играм. Рядом с кнопкой Catalog, красуется та самая заветная кнопочка Games





Открыв, мы видим просто бесчисленное множество всяких игр(режимов), а главное то, что почти каждый уникален и не похож на другой!





Чтобы начать играть, нужно, что не удивительно, нажать на режим который вам понравился. В моём случае это будет Money Tycoon



Нажав кнопку Play, нам предложат скачать и установить лаунчер, так и надо сделать. После установки которого, мы снова нажимаем Play и мы попадём в тот самый заветный режим!



Значки



Показывать вам как я буду играть в тот режим, уже не стану, ибо сейчас самое время поговорить о значках. Что бы посмотреть наличие значков у режима, достаточно пролистать вниз:





Получить значок вы можете встав на плиту, выполнив определённое действие, ну или просто же найдя его где нибудь. Эти значки можно будет продать за Robux, а так же сделав скриншот, получить целых 35 КД на GameHag.



Заключение



Это моя самая первая статья, получилось что-то среднее, но главное что в этой статье я попытался передать всё основное, что нужно знать в ROBLOX. Я искренне надеюсь что вы оцените эту статью так, как считаете нужным. Спасибо за прочтение и уделённое время, искренне ваш: LordKirilliys