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EarnНовостиОсновы Minecraft
Автор: Gamehag в August 13, 2019
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Основы Minecraft

Основы Minecraft

Всем привет. Сейчас я хочу вам рассказать о довольно всеми известной игре: Minecraft.

Вступление
 Итак, я думаю, что это игра уже пройдена всеми геймерами планеты и не раз, но всё же. Начнём же с того, что название игры говорит само за себя, mine - шахта (подразумевается, как добывать) и craft - ремесло. То есть всё очень легко и просто нужно выживать в огромном, можно сказать безграничном мире Minecraft! Именно этому я попытаюсь вас научить в этом мини-помощнике.
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Основные правила
 Сперва вам нужно настроить сам мир, по удобству можно создать бонусный сундук, ну это по желанию или кто хочет играть хардкор. Выбираем постановку блоков, все ставят дефолтный, у кого более менее сильный пк - можете поставить супер-биомы, тогда будет намного интереснее выживать. Мы появляемся в рандомном месте карты и нам нужно выжить - всё, что нужно запомнить. 

Для начала нарубите дров, а именно 3 бревна. Далее создаём доски, а потом уже верстак, это наш помощник на крафт предметов, который нам очень помогут. Создаём деревянную кирку и отправляемся в шахту, нам нужно накопать 8 камней. Некст, создаём каменные инструменты, а именно: меч - для обороны, ибо ночью мобов будет очень много, кирку - самый важный инструмент шахтёра и топор - для наиболее быстрой срубки деревьев. Теперь уже можно делать всё, что угодно...Например: отправиться в шахту для поимки ценных ресурсов, нарубить побольше дров, для дальнейшего строительства дома или вообще пойти в степь за овцами, свиньями и коровами, дабы добыть еду, потому что без неё нам будет плохо. 

Я обычно успеваю сделать всё...То есть немного добыть еды, немного нарубить дров для факелов и отправиться в шахту. При первой добыче ресурсов в шахте нужно отправиться на поверхность, дабы добыть ещё немного еды и в это время у вас уже должо быть 3 шерсти, чтобы сделать кровать. Ваш инвентарь переполнен всякими рудами и вещами. Можно сделать землянку и особо не обустраиваться или же можно сделать большой, красивый и уютный дом. Это всё зависит лишь от вашего желания или от времени суток, ночью много монстров и выжить на поверхности будет довольно сложно, так что ваше решение должно быть незамедлительным. 
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Вывод
 Minecraft - песочница, где ты можешь делать всё, что угодно. Эта игра славится своей убивалкой времени, а так же веселого  времяпрепровождения. Освоиться в этом огромном мире будет не очень-то и легко новичку. Разработчики постоянно дополняют игру всякими обновлениями, касающиеся игрового процесса, а так же вашего индивидуального выживания. 

Дополнения к игре
 Если вам надоело выживание, предлагаю небольшой список модов, без которых просто нельзя играть в Minecraft.
1. TreeCapitator - с помощью него можно будет очень легко рубить деревья, просто срубаете самый нижний блок и всё, дерево падает, давая вам ресурсы.
2. Mo "Ore"s And Tools Mod - есть много модов связанных с новыми рудами и предметами, но я решил затронуть именно этот.

 Думаю для новичка эти 2 масштабных мода как раз подойдут, добавил мало, дабы не нагружать систему у кого слабый ПК. Ещё советую добавить этот ресурс-пак: faithful. Он очень популярный и нравится всем.

 Ну на этом всё. Спасибо за внимание. 

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