Основы Minecraft

Всем привет. Сейчас я хочу вам рассказать о довольно всеми известной игре: Minecraft.

Вступление

Итак, я думаю, что это игра уже пройдена всеми геймерами планеты и не раз, но всё же. Начнём же с того, что название игры говорит само за себя, mine - шахта (подразумевается, как добывать) и craft - ремесло. То есть всё очень легко и просто нужно выживать в огромном, можно сказать безграничном мире Minecraft! Именно этому я попытаюсь вас научить в этом мини-помощнике.



Основные правила

Сперва вам нужно настроить сам мир, по удобству можно создать бонусный сундук, ну это по желанию или кто хочет играть хардкор. Выбираем постановку блоков, все ставят дефолтный, у кого более менее сильный пк - можете поставить супер-биомы, тогда будет намного интереснее выживать. Мы появляемся в рандомном месте карты и нам нужно выжить - всё, что нужно запомнить.



Для начала нарубите дров, а именно 3 бревна. Далее создаём доски, а потом уже верстак, это наш помощник на крафт предметов, который нам очень помогут. Создаём деревянную кирку и отправляемся в шахту, нам нужно накопать 8 камней. Некст, создаём каменные инструменты, а именно: меч - для обороны, ибо ночью мобов будет очень много, кирку - самый важный инструмент шахтёра и топор - для наиболее быстрой срубки деревьев. Теперь уже можно делать всё, что угодно...Например: отправиться в шахту для поимки ценных ресурсов, нарубить побольше дров, для дальнейшего строительства дома или вообще пойти в степь за овцами, свиньями и коровами, дабы добыть еду, потому что без неё нам будет плохо.



Я обычно успеваю сделать всё...То есть немного добыть еды, немного нарубить дров для факелов и отправиться в шахту. При первой добыче ресурсов в шахте нужно отправиться на поверхность, дабы добыть ещё немного еды и в это время у вас уже должо быть 3 шерсти, чтобы сделать кровать. Ваш инвентарь переполнен всякими рудами и вещами. Можно сделать землянку и особо не обустраиваться или же можно сделать большой, красивый и уютный дом. Это всё зависит лишь от вашего желания или от времени суток, ночью много монстров и выжить на поверхности будет довольно сложно, так что ваше решение должно быть незамедлительным.



Вывод

Minecraft - песочница, где ты можешь делать всё, что угодно. Эта игра славится своей убивалкой времени, а так же веселого времяпрепровождения. Освоиться в этом огромном мире будет не очень-то и легко новичку. Разработчики постоянно дополняют игру всякими обновлениями, касающиеся игрового процесса, а так же вашего индивидуального выживания.



Дополнения к игре

Если вам надоело выживание, предлагаю небольшой список модов, без которых просто нельзя играть в Minecraft.

1. TreeCapitator - с помощью него можно будет очень легко рубить деревья, просто срубаете самый нижний блок и всё, дерево падает, давая вам ресурсы.

2. Mo "Ore"s And Tools Mod - есть много модов связанных с новыми рудами и предметами, но я решил затронуть именно этот.



Думаю для новичка эти 2 масштабных мода как раз подойдут, добавил мало, дабы не нагружать систему у кого слабый ПК. Ещё советую добавить этот ресурс-пак: faithful. Он очень популярный и нравится всем.



Ну на этом всё. Спасибо за внимание.