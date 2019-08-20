Дождь

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EarnНовостиКолода Clash Royale [BY ADLERFREI #6]
Автор: Gamehag в August 20, 2019
(10 ratings)
Колода Clash Royale [BY ADLERFREI #6]

Колода Clash Royale [BY ADLERFREI #6]



Данная статья будет посвящена, исключительно, колоде, которой я смог достичь некоторых успехов и всех любых других её вариаций. Тем, кто играет или начинает играть в данное детище, будет полезно к прочтению. На будущее, пишите в комментариях, что бы Вы желали видеть больше по данной игре. Из предложенного: колоды, стратегии игры, хитрости и игровые "баги" и т.п.

А теперь начинаем!

Как я уже писал в предыдущей статье, которая вбирала в себя общую информацию обо мне, как о единице игрового комьюнити - моя колода своеобразнавариативна, имеет свои плюсы и минусы. Но, что самое сложное, в моем положении - это низкий уровень прокачки карт для нынешних птс (кубков). В дальнейшем, планирую описать все "+" и "-" каждой карты в отдельности. Здесь же предамся исключительно явным преимуществам той или иной карты.

Представляю Вашему внимаю мою боевую колоду. В неё входят (слева направо, сверху вниз):

4cO0b7Q7Jnw.jpg

1) МегарыцарьÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¼ÐµÐ³Ð° ÑÑÑÐ°ÑÑ ÐºÐ»ÐµÑ ÑÐ¾ÑÐ»Ñ
Карта хорошая как в дефе, так и для инициации атаки. Имеет хороший АОЕ способность в момент использования. В моей колоде играет роль инициатора и танка. Из минусов - большая затрата элексира. Из плюсов - превосходная способность данной карты, а именно уничтожение мусорных карт (карты вбирающие в себя малое количество элексира и служащие спелл-байтирующими картами.. об этом могу написать в следующей статье, если получу должно внимание к данному вопросу).
2) Спарки!!!clash-royale-sparki.jpg
Это изюминка моей колоды и как Вы могли заметить, она имеет самый высокий уровень прокачки. Без этой карты, при моем уровне общей вышки - я бы не смог набрать такое большое количество кубков. Карта специфична и сложна в своем использовании. Из плюсов - разрушительная мощь, которая испепеляет любого противника на земле. Из минусов - легко контращаяся карта, как мусорными картами, так и легкими спеллами.
3) Мини-пека ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð¸ÐºÐ¾Ð½ÐºÐ¸ Ð¿ÐµÑÑÐ¾Ð½Ð°Ð¶ÐµÐ¹ ÑÐ»Ð°Ñ ÑÐ¾ÑÐ»Ñ
Ещё одна карта, за относительно малое количество элексира, играет немаловажную роль дамаг диллера, после спарки. А также примеряет на себя роли мини-танка. Их явных плюсов - большой урон с руки, который так сильно нужен для уничтожения "танков" противника. Из минусов - также контрится мусорными картами.
4) Снежок ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ ÑÐ½ÐµÐ¶Ð¾Ðº ÐºÐ»ÐµÑ ÑÐ¾ÑÐ»Ñ
Карта универсал, как и последующие другие (кроме тяжелого заклинания). Отпушивает, замедляет, доджит и многое другое. Только плюсы.
5) Огненный шар 
Среднее заклинание. Имеет не плохой АОЕ урон, неплохую скорость каста. В моей колоде, как и другие спеллы - это возможность отпушить карты неба или, как выражаются иначе - карты воздуха. 
6) Зап (молния) 
Аналог карты "снежок". Не по своей механике, а по своей пользе. Впрочем, на профессиональной сцене считается мертвой картой. Но, в моей колоде смотрится изумительно.
7) Громовержец ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð²ÐµÑÐ¶ÐµÑ
Здесь есть много чего сказать относительно данной карты, т.к. она имеет большой пул возможностей. В моем случае, это возможно переагривания противника на себя в момент пуша башни. Деф воздуха и конт-карта ныне популярной карте "инферно". Хотя, странное явление, карту пофиксили, а её использование стало в разы чаще :)
8) Дракончик ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ
И, наконец.. самое сладкое) Ещё одна карта, которая способна вносить АОЕ урон, играть роль мини-танка, и вносить неплохой урон как окружающим, так и зданиям. Ранее, вместо данной карты, были летучие мыши, для более быстрого цикла колоды. Пришлось отказаться, т.к. явная проблема моей колоды - это воздух. В этом и заключается основной минус моей боевой колоды. К сожалению, я не могу позволить себе что-то ещё, т.к. играю без доната и приходится выжимать все на 99.9% процентов.

На этом все.

Предлагаю писать собственные колоды для обсуждения, одну из самых интересных и необычных - разберу и напишу обзорную статью. С вами был AdlerFrei, все пока!
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