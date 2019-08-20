Колода Clash Royale [BY ADLERFREI #6]





Данная статья будет посвящена, исключительно, колоде, которой я смог достичь некоторых успехов и всех любых других её вариаций. Тем, кто играет или начинает играть в данное детище, будет полезно к прочтению. На будущее, пишите в комментариях, что бы Вы желали видеть больше по данной игре. Из предложенного: колоды, стратегии игры, хитрости и игровые "баги" и т.п.



А теперь начинаем!

Как я уже писал в предыдущей статье, которая вбирала в себя общую информацию обо мне, как о единице игрового комьюнити - моя колода своеобразна, вариативна, имеет свои. Но, что самое сложное, в моем положении - это низкий уровень прокачки карт для нынешних птс (кубков). В дальнейшем, планирую описать все "+" и "-" каждой карты в отдельности. Здесь же предамся исключительно явным преимуществам той или иной карты.Представляю Вашему внимаю мою боевую колоду. В неё входят (слева направо, сверху вниз):1)Карта хорошая как в дефе, так и для инициации атаки. Имеет хороший АОЕ способность в момент использования. В моей колоде играет роль инициатора и танка. Из минусов - большая затрата элексира. Из плюсов - превосходная способность данной карты, а именно уничтожение мусорных карт (карты вбирающие в себя малое количество элексира и служащие спелл-байтирующими картами.. об этом могу написать в следующей статье, если получу должно внимание к данному вопросу).2)Это изюминка моей колоды и как Вы могли заметить, она имеет самый высокий уровень прокачки. Без этой карты, при моем уровне общей вышки - я бы не смог набрать такое большое количество кубков. Карта специфична и сложна в своем использовании. Из плюсов - разрушительная мощь, которая испепеляет любого противника на земле. Из минусов - легко контращаяся карта, как мусорными картами, так и легкими спеллами.3)Ещё одна карта, за относительно малое количество элексира, играет немаловажную роль дамаг диллера, после спарки. А также примеряет на себя роли мини-танка. Их явных плюсов - большой урон с руки, который так сильно нужен для уничтожения "танков" противника. Из минусов - также контрится мусорными картами.4)Карта универсал, как и последующие другие (кроме тяжелого заклинания). Отпушивает, замедляет, доджит и многое другое. Только плюсы.5)Среднее заклинание. Имеет не плохой АОЕ урон, неплохую скорость каста. В моей колоде, как и другие спеллы - это возможность отпушить карты неба или, как выражаются иначе - карты воздуха.6)(молния)Аналог карты "снежок". Не по своей механике, а по своей пользе. Впрочем, на профессиональной сцене считается мертвой картой. Но, в моей колоде смотрится изумительно.7)Здесь есть много чего сказать относительно данной карты, т.к. она имеет большой пул возможностей. В моем случае, это возможно переагривания противника на себя в момент пуша башни. Деф воздуха и конт-карта ныне популярной карте "инферно". Хотя, странное явление, карту пофиксили, а её использование стало в разы чаще :)8)И, наконец.. самое сладкое) Ещё одна карта, которая способна вносить АОЕ урон, играть роль мини-танка, и вносить неплохой урон как окружающим, так и зданиям. Ранее, вместо данной карты, были летучие мыши, для более быстрого цикла колоды. Пришлось отказаться, т.к. явная проблема моей колоды - это воздух. В этом и заключается основной минус моей боевой колоды. К сожалению, я не могу позволить себе что-то ещё, т.к. играю без доната и приходится выжимать все на 99.9% процентов.На этом все.Предлагаю писать собственные колоды для обсуждения, одну из самых интересных и необычных - разберу и напишу обзорную статью. С вами был AdlerFrei, все пока!