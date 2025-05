Новая Call of duty: Mobile

Call of duty - это легендарная серия с интересным сюжетом и геймплеем в своей среде. Если вы захотите испытать на себе легендарных персонажей из времён второй мировой, третьей мировой или даже в роли выживших против зомби,то Call of duty - для вас. На днях разработчики activision выпустили трейлер игры Call of duty : Mobile. Естественно игра уже вышла на китайский рынок и стала самым успешным продуктом activision,об этом мы сегодня и поговорим!

И так,call of duty - колда, кодостан, такими словами называет сообщество игру. Создатель же первой части - это Майкл Джаккино, а именно тот человек,который начал эту легендарную серию,которую разрабатывают по сей день. Call of duty mobile - бесплатный продукт,поэтому он будет самым популярным и лучшим от разработчиков activision.Помимо call of duty mobile, infinity ward ( та компания,которая сделала серию modern warfare) разрабатывает игру Call of duty: modern warfare 4 примерно будет на уровне с call of duty mobile. Специально для тех,кто хочет поиграть в COD Mobileразработчики сделали регистрацию в play market,регистрации которой превышали 100 млн - это очень большой результат.

Хорошая новость для тех, у кого слабые устройства - эту игру оптимизируют на максимальное количество устройств,за это разработчикам отдельный плюс) Игра обещает быть бомбезной,ведь в неё добавят blackout (battle royale из Bo4) ,zombie, и конечно же multiplayer (сетевая игра против других игроков)

Наверное кто-то из читающих - любитель этой серии,а кто-то нет - решать вам,ведь эта серия имеет и свои минусы.Мне очень не хочется об этом говорить,ведь я фанат этой серии,но есть части,которые провалились.Возможно в COD Mobile будет много доната,а это - кастомизация персонажа, отдельные карты,dlc,пушки(не влияют на геймплей),танцы. В прочем то,что любит делать компания activision,как и в прошлых частях BO3, Infinity warfare, WW2,Ghosts. В этих играх компания activision облажалась. В COD Mobile будет присутствовать элементы из BO4, костюмы персонажей из легендарных частей - Modern warfare, Black ops 1,2,также возможно из Ghosts.Остаётся только ждать выхода самой игры в июле,как нам и сказали сами разработчики.

Также давайте поговорим какие устройства могут потянуть call of duty:mobile. Во первых игра пойдет почти на всех смартфонах или планшетах,что сразу удивляет,потому что есть конкуренты,как Pubg Mobile, Fortnite, Brawl stars и др. Раз речь зашла о том,как у тебя потянет или нет,то сразу скажу,вам нужен будет хотя бы 1-2 гигабайта оперативной памяти - это очень важно! На тех устройствах,которых меньше 1 гигабайта игра не пойдёт! Если вы из таких,то простите,таковы условия самих разработчиков activision :( Также устройство не будет сильно греться,ведь карты в call of duty средние-маленькие,что значит меньше нагрузок на устройство. На своём примере я вам расскажу один случай. Есть у меня компьютер с 3 гб оперативами на 32-битной версии с плохими комплектующими. Но не суть. Он тянет все карты из black ops 2 , black ops, modern warfare 3, ghosts и ни разу не нагрелся,тоже самое будет с вашим устройством,ведь почти все смартфоны стоят на 64 битной системе.

Саму статью я разбил на среднее количество частей,чтобы впитать вам все новости из call of duty от activision. Надеюсь вы оцените моё творчество, и как я постарался раздобыть вам все факты. Судить какая часть COD лучше - вам,ведь все части напитаны геймплеем,сюжетом,главными и второстепенными героями,большими пушками,стрельбой,перками,контентом и многим другим в этой серии.