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EarnНовостиЗакончился 7 сезон Fortnite
Автор: Gamehag в March 26, 2019
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Закончился 7 сезон Fortnite

Закончился 7 сезон Fortnite

Надеюсь все успели прокачать свой Бп! Давайте же вспомним легендарный сезон и нажмём кнопку F в честь него.Привет, тебе мой дорогой читатель! Вот и пролетел 7 сезон в игре Fortnite. И хоть и начался уже новый сезон, наверное все будут вспоминать с теплотой 7 сезон. Надеюсь вы надели любимый скин 7 сезона, мы проёдемся по некторым запоминающимся моментам в 7 сезоне!


  

   Весь боевой пропуск седьмого сезона получился очень сочным. За первый лвл нам давали два очень крутых и красивых скина. Которые в добавок за выполнение заданий и получения опыта изменяли свой внешний вид. Конечно в начале седьмого сезона не все скины из Бп имели стили. Но как все мы сегодня знаем на 14 февраля и им подвезли стили(конечно за выполнение заданий). 
Я конечно наверное не все скины смогу перечислить, но вот большинство из них: Неоновая Рысь, Снежный Снайпер, Генерал Мороз, Олли, Йети, Ночной Дожор, Владыка Льда и секретный скин Узник. Я уверена, что игрокам хотя бы один скин да понравился из этого Бп. И конечно в этом Бп добавили то, что все очень ждали. Скины(обертки) на оружие! Многие очень долго ждали скины на оружие. И гадали будут они продаваться или в Бп 7 сезона. И Епики естественно не могли не добавить их. Но только не назвать их скинами а обертками. 

    И даже тем у кого нет Бп, Епики дали шанс получить обёртку в Fortnite! Да и не только её! А ещё и крутой рюкзак с киркой, и ещё несколько прикольных плюшек. Но конечно самое выделяющиеся это обёртка, кирка и крутой рюкзак. Событие называлось 7 недель Fortnite. А тем кто не успел его выполнить давали шанс выполнить его ещё раз! И хотя бесплатного скина в последнем призе не было(как все ожидали и думали, что это будет зажигалка) 7 недель в Fortnite не огорчили большую часть игроков! 
    И конечно 7 недель было не разовым событием такого типа.  Ведь в один из дней в Fortnite Владыка Льда заморозил всю карту! И появились ледяные зомби. И с этим и было связанно событие. Надо было сделать определённое количество зомби чтобы получить призы.

И конечно внешний вид зомби изменился 

Но свойства у них остались те же. Думаю не нужно объяснять какие.
         И давайте поговорим получше о том событии при которых давали доп. стили для: Ночного Дожора, Олли и Йети(для обладателей Бп). И для тех у кого нет ни Бп, ни скинов.... Сделали бесплатный Бп 8 сезона! Для получения доп. стилей вроде бы надор было выполнить 13 испытаний, так же как и для Бп. И ещё был добавлен дельтаплан за 0 в баксов который можно было только подарить.
 

Так же за введение тега любого автора давали бесплатную обертку. В то же время добавили обратно монстро бойню, а в магазин добавили Демонического Рейнджера с которым шли испытания за которые давали 2000 в баксов(не за одно конечно же) :). 
Пак стоил 1000 рублей. Тоесть 2000 в баксов(обычная цена пс4 и Пк) плюс скин.)

И конечно наконец добавили вещь которую ждали весь сезон! Сноуборд - ховерборд. 

И режим адреналин в котором ховерборд можно было получить только с аир дропа. 

Ещё Епики подарили интересный квест в виде поиска стилей для скретного скина Узника.


Простите если что то было написано не правильно или не точно. и если я что забыла. Но я постаралась упомянуть всё, что мне больше всего запомнилось;3
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