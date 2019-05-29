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EarnНовостиПобеды в War Thunder
Автор: Gamehag в May 29, 2019
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Победы в War Thunder

Победы в War Thunder

Небольшое пособие по иге War Thunder

Предисловие:
В комментариях на мою статью "Где смотреть победы в Crossout" человек попросил сделать подобное по игре War Thunder! Мне очень приятно что меня читают, и просят лично сделать что-то еще. Спасибо вам дорогие читатели!

1 часть: Как я узнал об игре War Thunder?
Узнал я о ней уже давно, возможно даже из рекламы по телевизору! Но решил поиграть в нее, только тогда когда увидел что за выполнение задания дают камни душ! Это кстати моя первая игра на Gamehag, первое задание было: выиграть пять сражений, второе задание выиграть десять сражений, а третье и заключительное заработать 150 золотых орлов, и выиграть двадцать сражений! Задания выполнил я быстро, а приняли в течение десяти минут, я был очень доволен, War Thunder наверное самая лучшая игра на Gamehag. Я ее даже не удалил, а продолжаю иногда играть.

2 часть: Советы для новичков
У вас на выбор танки множества стран, но я вам настоятельно советую брать Советские танки, потому как в игре они самые прочные, и самые мощные! Главное не торопитесь повышать уровень. Делайте все постепенно, в противном случае станет только хуже, исследуйте танк, и повышайте его мощь и прочность.

3 часть: Как и где смотреть победы War Thunder?
Странно почему это вызвало вопрос, но если попросили то я сделаю, мне не трудно.
1) Заходим в игру, нас встречает танк, и общее меню:
3DdUUjV2I66nKXoNFCfKe1zYxlfZDY.jpg
2) Нажимаем на свой ник:
g8TxK562p8BaqsVMkGJCpfZHdqYyKH.jpg
3) Нас встречает вот такая статистика, и в этой же статистике мы и видим свои победы:
DEBuKLjDdQuXQFRKo0SeDnAhBg0NQi.jpg
4) Остается сделать скриншот, и отправить на проверку. А потом получить награду
(Как сделать скриншот я рассказал в статье про Crossout)

4 часть: Плюсы и минусы War Thunder
Даже в самых крутых играх есть свои минусы, но хорошо что плюсы их превышают
Поговорим о плюсах:
- Отличный и реалистичный симулятор аркадных танковых боев
- Шикарная атмосфера войны
- Хорошая оптимизация
- Уникальный игровой движок
- Возможность выбора как и наземной, так и воздушной, так и водной военной техники
 
Теперь о минусах:
- Очень много весит для бесплатной онлайн игры, но после первого же запуска можно все это оправдать
- Так же много весит дополнительные материалы, но они к счастью не являются обязательными

5 часть: Как я заработал золотые орлы?
Вот этот вопрос меня долго не давал покоя, покупать я не хотел. Поэтому начал искать в интернете. Нашел способ и решил использовать:
- Скачать приложение из PlayMarket, я не стану говорить какое приложение. Потому что я не рекламирую ничего! Я просто делюсь опытом
- Выполнить пару заданий. После выполнения получить золотые орлы
- Потом вывести на игровой счет. И вот, золотые орлы уже в игре
Есть много других способов, но я остановился именно на этом

Заключение:
Вот и подошла статья к концу, огромное спасибо что читаете меня! Побед вам побольше
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