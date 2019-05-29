Победы в War Thunder

Небольшое пособие по иге War Thunder

В комментариях на мою статью "Где смотреть победы в Crossout" человек попросил сделать подобное по игре War Thunder! Мне очень приятно что меня читают, и просят лично сделать что-то еще. Спасибо вам дорогие читатели!Узнал я о ней уже давно, возможно даже из рекламы по телевизору! Но решил поиграть в нее, только тогда когда увидел что за выполнение задания дают камни душ! Это кстати моя первая игра на Gamehag, первое задание было: выиграть пять сражений, второе задание выиграть десять сражений, а третье и заключительное заработать 150 золотых орлов, и выиграть двадцать сражений! Задания выполнил я быстро, а приняли в течение десяти минут, я был очень доволен, War Thunder наверное самая лучшая игра на Gamehag. Я ее даже не удалил, а продолжаю иногда играть.У вас на выбор танки множества стран, но я вам настоятельно советую брать Советские танки, потому как в игре они самые прочные, и самые мощные! Главное не торопитесь повышать уровень. Делайте все постепенно, в противном случае станет только хуже, исследуйте танк, и повышайте его мощь и прочность.Странно почему это вызвало вопрос, но если попросили то я сделаю, мне не трудно.1) Заходим в игру, нас встречает танк, и общее меню:2) Нажимаем на свой ник:3) Нас встречает вот такая статистика, и в этой же статистике мы и видим свои победы:4) Остается сделать скриншот, и отправить на проверку. А потом получить награду(Как сделать скриншот я рассказал в статье про Crossout)Даже в самых крутых играх есть свои минусы, но хорошо что плюсы их превышаютПоговорим о плюсах:- Отличный и реалистичный симулятор аркадных танковых боев- Шикарная атмосфера войны- Хорошая оптимизация- Уникальный игровой движок- Возможность выбора как и наземной, так и воздушной, так и водной военной техникиТеперь о минусах:- Очень много весит для бесплатной онлайн игры, но после первого же запуска можно все это оправдать- Так же много весит дополнительные материалы, но они к счастью не являются обязательнымиВот этот вопрос меня долго не давал покоя, покупать я не хотел. Поэтому начал искать в интернете. Нашел способ и решил использовать:- Скачать приложение из PlayMarket, я не стану говорить какое приложение. Потому что я не рекламирую ничего! Я просто делюсь опытом- Выполнить пару заданий. После выполнения получить золотые орлы- Потом вывести на игровой счет. И вот, золотые орлы уже в игреЕсть много других способов, но я остановился именно на этомВот и подошла статья к концу, огромное спасибо что читаете меня! Побед вам побольше