Обзор на The Walking Dead: Season Two

В игре The Walking Dead: Season Two , реально захватывающий сюжет игры , как мы понимаем это уже вторая часть игры и тут происходит нечто ужасное , в прошлым сериях мы остановились на том что девочка потеряла своих родителей и теперь она одна отвечает за себя , но ей по счастливой случайности встретились люди , которые готовы помогать , но это всё было не долго , потому что их съели зомби и теперь наша героиня должна стать настоящим воином . В игре The Walking Dead: Season Two , вам предстоит играть за сильную духом девочку , которой предстоит справляться со всем одной и поэтому вам всегда необходимо находить укрытия от волн зомби и не верить всем людям , которые пытаются заговорить или отвести куда-либо , потому что это будет полезно для безопасности , а так же в игре вас ждет потрясающая сюжетная линия от которой вы будете просто в шоке .The Walking Dead: Season Two - это красочный и интересный мобильный продукт по мотивам комиксов , который вы с радостью установите на свой мобильный телефон . Игру The Walking Dead: Season Two , я конечно же могу советовать большому количеству людей , но особенно она понравится настоящим фанатам комиксов и просто игрокам , которые любят крутые хоррор игры , но так же игра The Walking Dead: Season One , будет по душе и для простых пользователей интернета , которые ищут себе по настоящему крутую игру на телефон , которая придётся им по вкусу и добавит в их мобильную жизнь красок и веселья , а так же поможет убить время в любой момент и погрузить в другую реальность .Игру The Walking Dead: Season Two , вы спокойно сможете скачать с абсолютно любой популярной платформы интернета и без всяких проблем установиться , потому что The Walking Dead: Season Two , является бесплатной и это очень сильно радует её пользователей . Игру вы можете скачать через app store , если у вас iphone , но если же у вас android , то скачать вы так же сможете , но только через play маркет . Моя личная оценка игре The Walking Dead: Season Two , конечно же пять из пяти , потому что сюжетная линия реально потрясает и тес самым я жду продолжение игры . Поэтому , если вы хотите ощутить на себе весь этот геймплей потрясной игры , то быстрее скачивайте игру The Walking Dead: Season Two и наслаждайтесь !Огромное спасибо каждому читателю , который дочитал до конца . Пожалуйста оставь свой отзыв и не забудь про оценку статьи , мне будет очень приятно . Оставляйте любую критику , мне будет приятно почитать ваше мнение . А так же если вам понравилась статья , то и игра зайдет на все сто процентов .