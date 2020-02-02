Дождь

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EarnНовостиОбзор на The Walking Dead: Season One
Автор: Gamehag в February 2, 2020
(18 ratings)
Обзор на The Walking Dead: Season One

Обзор на The Walking Dead: Season One

Обзор на The Walking Dead: Season One

1 этап : Сюжетная линия в игреB1eCeOsGFav8smdHByPkCHxcsKJkFm.jpg

Сюжет в игре The Walking Dead: Season One , реально крутой и понятно почему у неё столько наград . Более двух лет назад произошел выброс страшных вирусов в атмосферу и люди начали заражаться им и превращаться в жутких мутантов , которые с радостью готовы отведать человеческую плоть , но один герой не собирается мириться с этим и он начинает действовать , а так же бороться с вирусом ! В игре The Walking Dead: Season One , вам предстоит играть за двух героев , сначала за мужчину , который был осужден , а после за маленькую девушку , которую нашли в старом здании , но самое крутое что в игре реально сильно развита графика и самое главное стрелять приятно и не надо долго обучаться ей , а так же сюжетная линия потрясает любого игрока до мурашек .

2 этап : Правильный выборNrvJQ1IhtWTlTTdElEYXGyP90KRfUl.jpg

The Walking Dead: Season One - это интересная игра по мотивам комиксов , которая с удовольствием окажется на вашем мобильном телефоне или планшете . Игру The Walking Dead: Season One , я конечно же могу рекомендовать для игры в телефон , но больше всего она понравится настоящим фанатам комиксов и просто игрокам , которые любят крутые хоррор игры , но так же игра The Walking Dead: Season One , будет по душе и для простых пользователей интернета , которые ищут себе по настоящему крутую игру на телефон , которая придётся им по вкусу и добавит в их мобильную жизнь красок и веселья , а так же поможет убить время в любой момент и погрузить в другую реальность .

3 этап : Где найти игру и оценкаJGISFyP2aTMcbCjZ1gmJyPrqetfE2w.jpg

Игру The Walking Dead: Season One , вы спокойно сможете скачать с абсолютно любой популярной платформы интернета и без всяких проблем установиться , потому что The Walking Dead: Season One , является бесплатной и это очень сильно радует её пользователей . Игру вы можете скачать через app store , если у вас iphone , но если же у вас android , то скачать вы так же сможете , но только через play маркет . Самое крутое , что в игру The Walking Dead: Season One , можно играть на полной основе и она не будет надоедать , а так же я хотел бы поставить игре свою личную оценку пять из пяти баллов , потому что игра The Walking Dead: Season One , реально годная и в неё стоит играть . Поэтому не ленитесь и скачивайте этот уникальный хоррор проект !
Огромное спасибо каждому читателю , который дочитал до конца . Пожалуйста оставь свой отзыв и не забудь про оценку статьи , мне будет очень приятно . Оставляйте любую критику , мне будет приятно почитать ваше мнение . А так же если вам понравилась статья , то и игра зайдет на все сто процентов .
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