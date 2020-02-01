Дождь

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EarnНовостиОбзор на The Walking Dead
Автор: Gamehag в February 1, 2020
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Обзор на The Walking Dead

Обзор на The Walking Dead

Обзор на The Walking Dead: Наш мир

1 этап : Сюжетная линия в игре The Walking Dead: Наш мир
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В игре The Walking Dead: Наш мир , вам дается увлекательный сюжет в котором вся история произошла из-за одного человека , который по своей глупости выпустил вирус в огромный город , в котором находились множества людей , которые после его вдоха становились зомби , а те кто не смог им заразиться , они становились целью этих ужасных мертвецов и теперь они находятся в огромной опасности . В игре The Walking Dead: Наш мир , нам предстоит играть за отважного мужчину , который бросит вызов всей этой атмосфере и будет максимально бесстрашен в ней , для этого нам просто необходимо научиться стрелять точно , что бы не пропускать ни одну голову мертвеца от нашего патрона , а так же в игре вам будут даваться награды за убийства зомбарей и за них вы сможете покупать крутые пушки и с ними вы будете сносить головы ещё быстрее и сильнее , поэтому всегда старайтесь стрелять точно в голову , потому что за это даёт больше опыта и очков . 

2 этап : Правильный выбор
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The Walking Dead: Наш мир - это уникальный мобильный продукт , который с радостью пойдет для вашего смартфона или планшета . Игру The Walking Dead: Наш мир , я конечно же могу советовать для огромного количества людей , но особенно она придется по вкусу настоящим ценителям horror игр , которых просто потрясает вся картина игры и они обожают стрелять по мертвецам , а так же игра The Walking Dead: Наш мир , подойдет и для простых пользователей интернета , которые ищут себе по настоящему крутую игру на телефон , которая придётся им по вкусу и добавит в их мобильную жизнь красок и веселья , а так же поможет убить время в любой момент и развеселиться . 

3 этап : Где найти игру и оценкаSZJyM1WIFYbBOyTASX4S76zvOTY4Zy.jpg

Игру The Walking Dead: Наш мир , вы спокойно сможете скачать с абсолютно любой популярной платформы интернета и без всяких проблем установиться , потому что The Walking Dead: Наш мир , является бесплатной и это очень сильно радует её пользователей . Игру вы можете скачать через app store , если у вас iphone , но если же у вас android , то скачать вы так же сможете , но только через play маркет . А так же стоит оценить игру The Walking Dead: Наш мир , но только я отдам ей голос не по оценкам со всех платформ , а сугубо личную и она будет исходить из моих впечатлений игры , поэтому я могу спокойно поставить оценку пять из пяти и сказать , что игра на самом деле стоит вашего внимания и если вы всё таки загрузите её , то сможете провести своё время просто с весельем и позитивным настроением . А так же в игру The Walking Dead: Наш мир , вы сможете играть на полной основе , потому что у неё почти нету конца , а если и есть , то он будет очень далеко и это радует . Если вы вдруг ещё не скачали этот прекрасный horror продукт The Walking Dead: Наш мир , то быстрее это сделайте и погрузитесь в этот ужасный мир зомби апокалипсиса .
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