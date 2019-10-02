Обзор на Stardew Valley

Stardew Valley одна из лучших игр в своём роде. Хоть игра и выполнена в 2D стиле, это не мешает игроку наслаждаться процессом игры. Интересный факт, эту игру разработал один человек. Он в одиночку смог создать такую игру с огромным количеством контента. Я думаю, что это достойно уважения. Но мы перейдём к обзору.

С каждый новым днем вам будут приходить различные письма, в которых будут новости, задания и послания. Выполнение заданий, которые были в самом начале. Выполняя каждое задание, у вас появляется новые задания и так до конца. На доске объявлений. Иногда могут появляться задания на главной площади. За их выполнение также даются деньги и иногда улучшаются отношения.

Запустив игру, вы увидите довольно простое меню. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. В этом меню куча секретных пасхалок. Не буду рассказывать, что это за пасхалки, захотите сами всё найдете. Так вот, вы создаете новую игру и у вас появляется возможность редактировать своего персонажа. Начиная от цвета глаз и заканчивая одеждой, всё это вы сможете изменить. И при этом количество цветов и аксессуаров довольно большое. Выбрав деревню и подстроив персонажа, вы увидите небольшую кат сцену. В ней вам расскажут, что дедушка вашего персонажа умер и оставил домик в долине. С этого момента начинается ваше прохождение этой игры.Вы приехали в деревню, но что дальше? Вы можете делать, что хотите! Игра не требует от вас прохождения заданий. У вас есть возможность свободно перемещаться по долине. Но это может быстро вам надоесть. В самом начале игры вы можете занимать фермерством, лесорубством, добычей ресурсов в шахте. По моему мнению, лучший род деятельности в начале это выращивание овощей и фруктов. Во-первых, они летом подорожают. Во-вторых, особо энергии не тратишь на них, только нужно поливать каждый день. А ещё овощи и фрукты прибавляют энергию и здоровье. Но чтобы выращивать что-то нужно место, а в самом начале его немного. Вам придётся несколько дней расчищать местность, что очень затратно по энергии. Но что-то я не рассказал про вырубку леса и походы в шахту. Добывать дерево очень полезно для крафтов и в принципе всё. Дерево очень дешёвое в начале игры и продавать его невыгодно. А вот походы в шахту. Они более затратны по энергии, но это окупается. Вы добываете как и различные ресурсы, так и камень. И то, и то можно использовать в крафтах, продавать кузнецу. Если вам повезёт и вы найдете что-то редкое, то вы сможете отдать это в библиотеку и получить какую-нибудь плюшку. Так что думайте сами.Задания в игре тоже важны. За них вы можете получить денежки, на которые чуть позже что-нибудь купите. Задания можно получить несколькими способами:Про отношения. Автор сделал систему, благодаря которой вы можете знакомиться с жителями и улучшать с ними отношения. В последствии, вы сможете пожениться и сделать детей. А самая интересная фишечка, которую автор продумал, это однополые браки. Вы можете совратить старого мэра Льюиса и пожениться с ним. Кстати, каждый житель имеет свою профессию. И чтобы улучшить инструмент, вам придётся идти к кузнецу или чтобы расширить дом, нужно пойти к плотнику. Думаю, вы поняли о чём я.Контента в этой игре очень много. Различные мероприятия, уникальные задания и большие локации — всё это есть в Stardew Valley. Кстати, вы можете расширять свой дом, создавать новые комнаты и заводить животных. Кстати, я сказал о выращивании растений, но ничего не сказал про скотоводство. Это тут также присутствует, но оно не доступно с самого начала. Чтобы начать разводить животных, вам потребуется купить амбар или курятник у плотника. Курицы, к примеру, будут давать яйца из которых можно либо сделать майонез, либо продать их.Итак, что вы имеем. Stardew Valley не просто симулятор фермера. Это симулятор жизни, самой настоящей жизни: с возможностью заводить семью, детей, обустраивать дом, покупать продукты, обустраивать ферму, заводить друзей. Всю обыденность игры разбавляет некое магическое вмешательство, но оно достаточно милое. Слишком ламповая атмосфера для тех, кто любит сражения, ибо, сражаясь в пещерах, вы проникнитесь симпатией к мобам. Но у игры есть один минус. Вам может стать скучно. Игра не создана для тех, кто любит экшн, перестрелки и подобное. В этой игре вы сможете проникнуться атмосферой деревни и отдохнуть от городской суеты.