Моды для Sims 4

Топ 5 модов для Sims 4

Действия мода происходит Весной . В sims 4 придумали специальный мод , который добавляет персонажу новую черту характера . В моде персонаж будет теряться в своих действиях и эмоциях , а так же может даже забыть где он находится . Этот мод добавит вам множества веселья в игру и вы сможете почувствовать реальные эмоции персонажа .С помощью этого мода персонаж может заниматься попрошайничеством . Ваш симс сможет выпрашивать деньги у прохожих на улице на любом участке карты . При всём этом он будет это делать , как обычный нищий человек . Для того что бы начать пользоваться модом , вам нужно будет разместить вашего персонажа на карте , некоторые игроки смогут вам давать деньги , а другие будут осуждать и презирать . Если вам дали деньги , то в течении часа этот персонаж более не сможет вам дать ещё . Что бы получать больше денег , вам требуется прокачивать свой навык харизмы и тогда можно будет получать всё больше пожертвованийЭтот мод подойдет для тех игроков , который обожают походы . Теперь вы спокойно сможете подготовиться к походу и вас не будет беспокоить чувство голода или же комары . Перед походом вам будет необходимо купить :1) Жаренный сыр2) Пожарную пену3) Порошок от грозы4) Пыльца Гусмании5) Фарадей ФизЧто бы приобрести эти товары , вам необходимо будет зайти в Деятельность и навыки и спокойно их купить . Раньше они были бы заблокированы , но мод открывает вам весь доступ к товару .Более вам не придется использовать кровать или стул для того что бы написать текст или прочесть книгу . Мод добавляет в игру специальный стол на котором ваш персонаж спокойно сможет сделать это всё с огромным удобством . С помощью этого мода можно приучить ваших детей в Sims 4 сидеть правильно и у них более не будет проблем с осанкой , а так же они приучаться к дисциплине и будут на постоянной основе делать уроки только за ним . Купить данный стол можно в разделе со строительством . Так же вы сможете раскрасить его в любой цвет и сделать разных форм .Обычно симсы плохо проявляют романтику , а данный мод позволит добавить в игру множество новых ощущений . Теперь вы сможете в любой момент пригласить свою вторую половинку на танец и повысить свой навык кокетливости , а так же укрепить отношения . Что бы пригласить на танец , вам надо нажать на свою половинку и выбрать действие Романтический танец . В танце так же можно приобнять или поцеловать , что так же повышает уровень персонажа . Так же вы сможете пойти на специальный курсы по танцам и обучить своего симса новым движениям .