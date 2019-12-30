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EarnНовостиМоды для Sims 4
Автор: Gamehag в December 30, 2019
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Моды для Sims 4

Моды для Sims 4

Топ 5 модов для Sims 4

5 место : Рассеянный 
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Действия мода происходит Весной . В sims 4 придумали специальный мод , который добавляет персонажу новую черту характера . В моде персонаж будет теряться в своих действиях и эмоциях , а так же может даже забыть где он находится . Этот мод добавит вам множества веселья в игру и вы сможете почувствовать реальные эмоции персонажа . 

4 место : Попрошайка 
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С помощью этого мода персонаж может заниматься попрошайничеством . Ваш симс сможет выпрашивать деньги у прохожих на улице на любом участке карты . При всём этом он будет это делать , как обычный нищий человек . Для того что бы начать пользоваться модом , вам нужно будет разместить вашего персонажа на карте , некоторые игроки смогут вам давать деньги , а другие будут осуждать и презирать . Если вам дали деньги ,  то в течении часа этот персонаж более не сможет вам дать ещё . Что бы получать больше денег , вам требуется прокачивать свой навык харизмы и тогда можно будет получать всё больше пожертвований .

3 место : Принадлежности для приключений . 
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Этот мод подойдет для тех игроков , который обожают походы . Теперь вы спокойно сможете подготовиться к походу и вас не будет беспокоить чувство голода или же комары . Перед походом вам будет необходимо купить :
1) Жаренный сыр
2) Пожарную пену 
3) Порошок от грозы 
4) Пыльца Гусмании 
5) Фарадей Физ
Что бы приобрести эти товары , вам необходимо будет зайти в Деятельность и навыки и спокойно их купить . Раньше они были бы заблокированы , но мод открывает вам весь доступ к товару . 

2 место : Письменный стол .
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Более вам не придется использовать кровать или стул для того что бы написать текст или прочесть книгу . Мод добавляет в игру специальный стол на котором ваш персонаж спокойно сможет сделать это всё с огромным удобством . С помощью этого мода можно приучить ваших детей в Sims 4 сидеть правильно и у них более не будет проблем с осанкой , а так же они приучаться к дисциплине и будут на постоянной основе делать уроки только за ним . Купить данный стол можно в разделе со строительством . Так же вы сможете раскрасить его в любой цвет и сделать разных форм . 

1 место : Медленный танец . 
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Обычно симсы плохо проявляют романтику , а данный мод позволит добавить в игру множество новых ощущений . Теперь вы сможете в любой момент пригласить свою вторую половинку на танец и повысить свой навык кокетливости , а так же укрепить отношения . Что бы пригласить на танец , вам надо нажать на свою половинку и выбрать действие Романтический танец . В танце так же можно приобнять или поцеловать , что так же повышает уровень персонажа . Так же вы сможете пойти  на специальный курсы по танцам и обучить своего симса новым движениям . 
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