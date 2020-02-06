Обзор режимов Roblox (ч.2)

Сегодня мы поговорим о режимах в игре Roblox, дадим им краткое описание и рассмотрим плюсы и минусы данных мини-игр.

Плюсы:

Минусы:

Плюсы:

Минусы:

Плюсы:

Минусы:

Доброго времени суток, господа и дамы, сегодня у нас на обзоре будет подборка из трех известных (и не очень) режимов в игре Roblox.Как и в предыдущей статье во все игры я играл сам и проверял работоспособность на слабых системах, поэтому имея не особо мощный пк, вы сможете поиграть во все игры из этого списка, не мучаясь с лагами и фризами. Поехали!Первый плейс в нашей подборке — игра про клоуна-убийцу. Игра довольно популярная, поэтому кто-то наверняка о ней слышал, тем не менее, не упомянуть её было бы неправильно. Есть две "команды": выжившие и маньяк.Цель игры за выживших — за определенное время не попасться на глаза клоуну, дабы не умереть и не проиграть. Если же вам выпал шанс играть за кровожадного маньяка (в игре вероятность того, что именно вы станете клоуном, отображается как Clown Prestige), вашей целью будет являться убийство всех игроков на карте. В конце каждой игры вам начисляются монетки, за которые в дальнейшем можно покупать скины (да, они тут тоже есть :)).Играть желательно в компании друзей, но и одному тоже можно, но удовольствия будет чуть меньше.Вкратце о плюсах и минусах данной игры.- Широкий выбор разных скинов.- Звуки и проработка карт позволяют погрузиться в атмосферу.- Может надоесть из-за своей монотонности.Игру однозначно советую, поскольку (лично для меня) это один из интересных и атмосферных видов пряток в Roblox.Ещё одна популярная игра в нашем списке, которая также является интересной и динамичной, поскольку тут есть множество природных катаклизмов.Цель игры — спастись от всевозможных стихийных бедствий, которые будут появляться на карте. В первую очередь, вы появитесь на спавне, где сможете увидеть, на каком островке будете выживать (их тут несколько, что делает игру в разы интереснее), после чего будет объявлена катастрофа, и вашей целью станет поиск укрытия, дабы спастись.В конце игры каждому выжившему добавляется +1 очко, и за счет этого повышается уровень игрока в рейтинговой таблице.Играть можно как и одному, так и в компании друзей.Вкратце о плюсах и минусах данной игры.- Большой коллекция различных островков и бедствий.- Для каждой катастрофы необходимы свои укрытия.- Как и в игре выше, довольно монотонно.Поиграть стоит, поскольку это не только убьет ваше время, но и позволит понять, как действовать при различных чрезвычайных ситуациях.Последняя игра в нашей подборке - Volleyball Academy. Она является наименее популярной из всего списка, но это не делает её хуже. Все мы знаем про настоящий волейбол, кто-то мог в него даже играть. Но пробовали вы это делать в Roblox? Теперь такая возможность есть!Цель игры такая же, как и в обычном волейболе — набрать определенное количество очков быстрее, чем это сделает соперник. Тут реализованы верхние и нижнее подачи, подкаты и удары в прыжке, что делает её ещё больше похожей на настоящий волейбол.Играть можно как в компании друзей, так и одному.Вкратце о плюсах и минусах данной игры.- Множество анимаций, которые передают всевозможные действия из настоящей игры.- Возможность играть не только против друзей, но и команда на команду (например, собрать друзей и поделиться на группы, что сделает игру во много раз интереснее).- Небольшое количество игроков, что делает затруднительным игру в команде.Если вам нравятся спортивные симуляторы, то не вижу причин для того, чтобы не поиграть и не опробовать данный плейс.Вот и подошла к концу наша подборка плейсов для игры Roblox. Спасибо за то, что прочли данную статью. Если вы нашли какую-то новую для себя игру, либо же вам просто понравился наш обзор, обязательно оставляйте свои оценки и пожелания, чтобы в будущем мы смогли улучшать качество контента. Обнял.