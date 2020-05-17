Группировки в rBreach в Roblox

Третья статья про режим "rBreach" в игре "Roblox". Этот режим напоминает игру "SCP: Secret Laboratory", в которой игроки должны играть за разные роли и стараться выжить до конца игры

Приветствую вас, друзья! Давно не было статей по режиму "rBreach" в Roblox. Если кто не знает, то это режим, напоминающий по своей механике игру "SCP: Secret Laboratory". В этот раз я решил рассказать вам про группировки, которые могут появиться на территории комплекса. Помимо этого я расскажу о том, что группировки могут выполнять определённые задачи.

Прежде чем начинать играть, желательно просмотреть таблицу отношений ролей. Конечно, можно будет посмотреть и во время игры (Справа можно будет увидеть небольшой список). Но всё же, если вам интересно, можете внимательно посмотреть.



После того, как вы внимательно посмотрели на таблицу, я расскажу вам об основных организация. Что же, давайте начнём.

Первая организация - Фонд. Мы все знаем, что Фонд SCP создан для сдерживания аномальных объектов (Существ и предметов). Как вы уже поняли, у Фонда есть свои группировки - Мобильные Оперативные Группы (Mobile Task Force). MTF включает в себя множество группировок. Одной из таких групп является известная многим игрокам "Nine-Tiled-Fox" (Девятихвостая Лиса). Есть множество других группировок. Все они выполняют разную задачу: устранение SCP-объектов, исследования аномалий и другие. В игре же Мобильная Оперативная Группа призвана в комплекс устранить SCP-объекты и другие группировки, за исключением персонала Фонда и таких группировок, как: UIU и FBI. С другой же группировкой - Глобальной Оккультной Коалицией дела обстоят труднее. ГОК и Фонд заключали в давние времена некоторые негласные правила, из-за которых их группировки не атакуют друг друга просто так. В игре же установлен нейтралитет, но при этом они всё равно могут убить друг друга.



Вторая организация - Повстанцы Хаоса (Chaos Insurgency). Это организация, которая взяла своё начало из Фонда. Раньше Повстанцы Хаоса были первой мобильной группой, которые выполняли поручение Совета-О5. Вскоре же они откололись от Фонда. Их взглядами было уже не содержания аномалий, а их использование. Конечно, Повстанцы Хаоса забирают из Фонда только те SCP-объекты, которые действительно могут им понадобиться. Но главная задача повстанцев - спасение сотрудников Class-D из комплекса. После того, как Class-D доходит до бункера, он автоматически становится Повстанцем Хаоса. С группировками GRU и KGB у Повстанцев Хаоса нейтралитет.



Совсем другая организация - Длань Змея (Serpent's Hand). Эта организация состоит из людей и существ, которые являют необычными и аномальными. Их задача спасти всех SCP-существ, которые заточены в суровом комплексе. В игре Длань Змея представлена людьми, которые не имеют особо каких-либо аномальных способностей, но при этом они дружат с SCP, из-за чего они не могут от них погибнуть. Длань Змея нейтрально относится к GRU и KGB.



Четвёртая организация, не менее масштабная, чем Фонд - Глобальная Оккультная Коалиция (UNGOK). В отличии от Фонда, главная задача ГОК - уничтожение аномальных объектов. Но иногда Глобальная Оккультная Коалиция всё же сохраняет некоторые объекты, которые им особо могут помочь. К сотрудникам Фонда и Class-D они относятся нейтрально. К UIU и FBI Глобальная Оккультная Коалиция относится мирно.

Две другие организации - UIU и FBI. Это правительственные группировки, которые приезжают для помощи сотрудникам Фонда. Так как это правительственные группировки, а Глобальная Оккультная Коалиция - всемирная организация, которая заключала договоры со многими странами, то UIU и FBI будут относится мирно к ГОК, несмотря на то, что они также относятся мирно к Фонду, а Фонд и ГОК могут воевать друг против друга в редких случаях. К другим же организациям UIU и FBR относятся либо нейтрально, либо враждебно.



Последние организации - GRU и KGB. Как такого значения в ЛОР'е вселенной "SCP Foundation" эти организации не имеют. К Фонду эти две организации относятся враждебно. Другие же организации (К примеру, Повстанцы Хаоса или ГОК) относятся к GRU и KGB нейтрально. Эти группировки редко появляются в режиме, но часто появляются в середине или конце игры.

Надеюсь, вам стало больше известно об этом режиме в игре Roblox. Спасибо за просмотр данной статьи!