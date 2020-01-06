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EarnНовостиОбзор на minecraft
Автор: Gamehag в January 6, 2020
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Обзор на minecraft

Обзор на minecraft

Обзор на minecraft

1 этап : Знакомство с миром Minecraft 
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Minecraft - это лучшая в своем роде многопользовательская игра , про выживания , которая почти никогда не может надоесть , потому что тут собраны огромное количество различных игр и множество серверов на которых вы можете играть не останавливаясь . Как вы только зайдете в игру , вам сразу предложат выбрать сервер на котором вы хотели бы сыграть , но лучше для начала создать свой собственный мир и там уже просмотреть , как и что крафтится . 

2 этап : Создание мира 
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Как только вы прогрузились на ваш мир , то сразу же можете просмотреть все красоты ландшафта и море новых текстур , которые раньше вы не могли видеть . Самое главное , что тут вы можете делать , что хотите и быть королем вашей планеты . Для начала сломайте дерево и сделайте кирку , для этого нужно скрафтить верстак из четырёх досок и в нем уже скрафтить все различные предметы . Как только вы скрафтили кирку , то сразу же ломайте блоки вниз и начинайте делать себе свою шахту , где вы и сможете искать различную руду . Самое главное не выкидывайте булыгу , из неё вы будете делать свой дом . Как только закончили свои раскопки , то сразу же вылезайте из шахты и бегите делать дом , пока не настала ночь и на вас не напали монстры . Дом делать лучше всего из камня или булыги , потому что дерево могут поджечь и оно сгорит , а следом и ваш дом . Дверь лучше сделать железную , потому что деревянную могут сломать зомби и проникнуть в ваш дом . 

3 этап : Онлайн и советы 
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Думаю вам конечно же интересно , как поиграть со своими друзьями в Minecraft и строить строить вместе дома , а так же развиваться . Всё конечно же просто , найдите любой сервер , который вам понравится и скиньте ip адрес сервера своему другу и пригласите его , теперь бегите друг за другом и заприватьте себе дом , это можно сделать деревянным топором , просто стукните левой и правой кнопкой мыши на расстояния вашего дома и пропишите команду и теперь это лично ваша территория , на которой вы и будете строиться и развиваться . Но будьте осторожней , тут играют такие же игроки , как и вы , но они захотят вам ограбить и убить , для этого делайте хорошую броню и не убегайте далеко от своего приятеля . В целом я рассказал всё о основах игры и теперь вы сможете погрузиться в этот прекрасный мир в котором вы всевластен . 
Если вам понравилась моя статья и я действительно вам помог , то пожалуйста оставляйте свои комментарии и оценки , мне будет приятно почитать и сделать их них выводы . Спасибо , что дочитали до этого момента , мне очень приятно , что я смог вас заинтересовать . 
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