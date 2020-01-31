Обзор игры League of Legends

В этой статье вы узнаете про самую популярную MOBA - League of Legends
Привет. Я собираюсь рассказать вам про одну интересную по моему мнению игру - League of Legends. Это игра в жанре MOBA сумела завоевать сердца миллионов игроков во всем мире. И это не зря. Игра постоянно пополняется новым контентом.Новые герои
Это и новые герои
, обладающие какими-нибудь новыми уникальными механиками. Например, недавно вышедший персонаж Афелий
обладает 5 оружиями, которые он меняет по ходу игры. Riot Games заботятся и о тех, кто любит простые механики, это доказывает нововышедший Сетт
. Сюда же можно отнести и переработки старых чемпионов, качество которых становится не хуже новых персонажей.Образы
Это и разнообразные образы
, которые можно как купить за реальные деньги, так и выбить в специальной "хекстековой" системе. То есть здесь можно добывать платные вещи бесплатно, но тут все зависит от удачи. Иногда вышедшие линейки образов выпускаются вместе с красочными эпическими роликами.Ролики
Да, ролики
- это отдельный пункт. Что-что, а ролики Riot выпускают шикарные. Чего стоит только клип K/DA - Pop/stars
, набравший на момент написания статьи более 300 млн просмотров. И не только ролики, но и музыкальное сопровождение всегда соответствует ролику как по качеству, так и по происходящему на экране. Ролики чаще всего рисуются в разном стиле, и что-нибудь, да должно тебе зайти.КиберспортКиберспорт
также хорошо здесь развит. Каждый год проводится Чемпионат Мира
, который сопровождается опять же упомянутыми роликами. До Чемпионатов проводятся различные Континентальные Лиги, где отбираются лучшие из регионов, чтобы попасть на Чемпионат. Победители же в Чемпионате получают денежное вознаграждение и увековечиваются собственной линейкой образов команды.Игра
Что насчет самой игры
, то при начале тебе предлагают пройти обучение. Далее, ты должен качать уровень своего аккаунта. Раньше он был ограничен 30-ым, но сейчас является бесконечным, и 30-ый нужен только для возможности участия в ранговых играх. Для участия в игре нужно выбрать персонажа, число которых в игре на момент написания статьи доходило до 150. Чемпионы, так называют персонажей, имеют свои собственные уровни на аккаунте- уровни мастерства. Все чемпионы недоступны с самого начала игры, и их нужно покупать либо за реальные деньги, либо за внутриигровую валюту, но я не советую вам тратить реальные деньги, так как чемпионы легко покупаются. Их можно кастомизировать с помощью образов, но про них я уже рассказал.ЧемпионыЧемпионы
обладают набором из 5 умений: одной обязательной пассивной, 3-ех активных, некоторые из них могут быть пассивными, и одной абсолютной, самой мощной способностью, открывающейся на 6 уровне героя(но не у всех). Также есть умения призывателей, общие для всех персонажей, и выбирающиеся в количестве 2 перед началом игры. Также перед началом игры можно выбрать руны, помогающие в игре.
Ну вот, основы игры рассказаны, и теперь выбор за вами, хотите ли вы сыграть в эту игру или нет!