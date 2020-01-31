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EarnНовостиОбзор игры League of Legends
Автор: Gamehag в January 31, 2020
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Обзор игры League of Legends

Обзор игры League of Legends

В этой статье вы узнаете про самую популярную MOBA - League of Legends

Привет. Я собираюсь рассказать вам про одну интересную по моему мнению игру - League of Legends. Это игра в жанре MOBA сумела завоевать сердца миллионов игроков во всем мире. И это не зря. Игра постоянно пополняется новым контентом.

Новые герои0PjGcMgszCUItb2QR5FQmcmOCiQDst.jpg

Это и новые герои, обладающие какими-нибудь новыми уникальными механиками. Например, недавно вышедший персонаж Афелий обладает 5 оружиями, которые он меняет по ходу игры. Riot Games заботятся и о тех, кто любит простые механики, это доказывает нововышедший Сетт. Сюда же можно отнести и переработки старых чемпионов, качество которых становится не хуже новых персонажей.

Образы
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Это и разнообразные образы, которые можно как купить за реальные деньги, так и выбить в специальной "хекстековой" системе. То есть здесь можно добывать платные вещи бесплатно, но тут все зависит от удачи. Иногда вышедшие линейки образов выпускаются вместе с красочными эпическими роликами.

РоликиsyJZLa5X4BAOgOGJNNaJhNi6u9wulz.jpg

Да, ролики - это отдельный пункт. Что-что, а ролики Riot выпускают шикарные. Чего стоит только клип K/DA - Pop/stars, набравший на момент написания статьи более 300 млн просмотров. И не только ролики, но и музыкальное сопровождение всегда соответствует ролику как по качеству, так и по происходящему на экране. Ролики чаще всего рисуются в разном стиле, и что-нибудь, да должно тебе зайти.

Киберспорт4COSgsUpiXVH6zR9xomEoyv0Srz58U.jpg

Киберспорт также хорошо здесь развит. Каждый год проводится Чемпионат Мира, который сопровождается опять же упомянутыми роликами. До Чемпионатов проводятся различные Континентальные Лиги, где отбираются лучшие из регионов, чтобы попасть на Чемпионат. Победители же в Чемпионате получают денежное вознаграждение и увековечиваются собственной линейкой образов команды.

ИграRrkEvZ6sjyhwFdnkjH51GwFP8Hy6pT.jpg

Что насчет самой игры, то при начале тебе предлагают пройти обучение. Далее, ты должен качать уровень своего аккаунта. Раньше он был ограничен 30-ым, но сейчас является бесконечным, и 30-ый нужен только для возможности участия в ранговых играх. Для участия в игре нужно выбрать персонажа, число которых в игре на момент написания статьи доходило до 150. Чемпионы, так называют персонажей, имеют свои собственные уровни на аккаунте- уровни мастерства. Все чемпионы недоступны с самого начала игры, и их нужно покупать либо за реальные деньги, либо за внутриигровую валюту, но я не советую вам тратить реальные деньги, так как чемпионы легко покупаются. Их можно кастомизировать с помощью образов, но про них я уже рассказал.

ЧемпионыrQf3C33nDjAN4eepwjIsBtZtmcIqXf.png

Чемпионы обладают набором из 5 умений: одной обязательной пассивной, 3-ех активных, некоторые из них могут быть пассивными, и одной абсолютной, самой мощной способностью, открывающейся на 6 уровне героя(но не у всех). Также есть умения призывателей, общие для всех персонажей, и выбирающиеся в количестве 2 перед началом игры. Также перед началом игры можно выбрать руны, помогающие в игре.
Ну вот, основы игры рассказаны, и теперь выбор за вами, хотите ли вы сыграть в эту игру или нет!
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