Новости на Gamehag #18 - У нас есть бесплатные Robux для всех!

Roblox Недельный Микс





Самый лучший бесплатный способ получить виртуальную валюту Roblox! Только до конца недели (с 15-го по 20-е Сентября 2020) ты можешь бесплатно получить содержимое Недельного Roblox Микса с гарантированными Robux! Все что необходимо, это насобирать минимум 500 КД во время акции. Не медли! Это лимитированное предложение получить множество Robux так легко и быстро!









Ты можешь получить более 10 000 Robux!





Открой Недельный Микс Roblox и получи одну из гарантированных наград:

10000 Robux

5000 Robux

2000 Robux

1000 Robux

400 Robux

И многое другое!









Ты никогда ранее не играл в Roblox? Награды из сундука могут стать неплохой причиной, чтобы начать! Присоединяйся к 91 миллиону пользователей и убедись сам! Не забудь поделиться своим мнением!