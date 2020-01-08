Обзор на Fortnite

Обзор на игру Fortnite

Fortnite - это увлекательная игра про выживание на огромной карте , с целью победы любой ценой . Цель игры , как можно дольше продержаться на карте и в это время сражаться со своими соперниками , а если вы останетесь один , то тогда вы станете победителем . Игра абсолютно бесплатная , но конечно весьма требовательная , потому что вышла совсем недавно и слабый компьютер её вряд ли потянет . Занимает не много место и это плюс . Данная игра , это по сути альтернатива Pubg , только бесплатная и анимешная . Игру я конечно же могу вам советовать и вы будете в восторге от неё .Как вы только зашли в игру , то советую сразу же пройти обучение , потому что без него вам будет весьма трудно ориентироваться в местности и понимание игры . В обучение вам всё подробно расскажут , как :1) Ломать блоки2) Строить постройки3) Правильно стрелять4) Следить за зоной , которая будет постоянно сужаться , что бы игроки были ближе к друг другу и могли быстрее закончить бой .5) Правильное снаряжение6) Чёткое понимание игрыВсё это вы сможете увидеть , только в обучение и если вы не сможете осознать это сразу , то вам будет весьма трудно играть , но всё же с опытом приходит всё и то что вы не знали , позже вам откроется и вы это никогда не забудете . Как только вам удалось пройти обучение , то сразу же начинайте бой , вы будете прыгать с неба прямо в точку высадки , старайтесь не прыгать вместе со всеми игроками , ибо это может принести вам неудачу и более опытный игрок найдет оружие и сразу же вас атакует .В Fortnite самое главное знать фишки для победы , сейчас я их вам поведую и вы станете более опытным игроком .1) Всегда следите за зоной2) Не гонитесь за вещами , если там много игроков3) Лучше засядьте в какой-либо позиции и выжидайте своего врага4) Если ваше здание начали ломать , то моментально старайтесь выбраться и обмануть врага . Обычно когда вы ждете его он ломает , а потом сразу же начинает стрелять , а тут вы можете выбить с другой стороны стену и пройти к нему в спину , пока он бьет ваше сооружение . Игра подходит для разной категории игроков , но больше подойдет для людей , которые обожают быстрое выживание и не гоняться за постоянностью в игре , тогда для вас игра будет просто идеальна и вас будет от неё не оторвать .Если вам понравилась моя статья и вы хотели бы , что бы я подробнее рассказал о Fortnite , то обязательно оставляйте свой отзыв и не забывайте про оценку , это сильно поможет мне в моих обзорах на игры . Я принимаю любую критику , как хорошую , так и плохую , каждому буду благодарен .