"Зимний фестиваль" Fortnite

Вот и настал долгожданный "Зимний фестиваль 2019-2020" с разными подарками! Что же приготовили игрокам разработчики на сей раз?

На сегодняшний день в интернете без проблем можно найти информацию о содержании предметов в подарках, но так не интересно. И именно по этому миллионы игроков оставляют интригу.Самый главный вопрос,что же находится в большом зелёном подарке? Это очень сложная загадка которую нам дали Epic Games, ведь этот подарок не издает звуков и открыть его пока нельзя.Я склоняюсь к тому, что открыть этот подарок можно будет накануне Нового 2020 года. Посмотрев множество видеороликов на эту тему я узнал, что многие считают,что в этом подарке находится скин "ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ" (я тоже так считал). Но оказалось не так! Этот скин можно получить сейчас, открыв в домике "Зимнего фестиваля" ёлку.Так же на представленной Epic Games картинке изображен скин "Мамонт", теперь все сомнения пропали, в зелёном подарке находится как раз этот скин и мы это узнаем на последний день фестиваля.Так же Epic Games приготовили испытания, за выполнение которых вы получаете подарки, но тут ситуация немного другая, ты знаешь какой подарок получишь за выполненное испытание, но не знаешь самого испытания, пока не дождешься дня его появления.Испытания не совсем трудные, а подарки очень приятные. На выполнения испытаний у меня выходит не более 10 минут, т.к. задания на подобии "Разжечь костер 1 раз" и т.д., выполнение которых не займёт много времени.Так же разработчики ввели набор "Зимние легенды", который стоит 1499,00 рублей.В этот набор входит 4 скина: "ЗИМНИЙ АГЕНТ РОЖДЕСТВА","ЗИМНИЙ КАРАСЬ", "ЦИКЛОП", рюкзак "СЕВЕРНАЯ БАШНЯ", скин "ПОЗЫВНОЙ "ЭЛЬФ" "и украшение на спину "ЭГИДА ПРАЗДНИКОВ", у скинов "ЦИКЛОП" и "ПОЗЫВНОЙ "ЭЛЬФ" " есть 2 стиля.Если вас одолела ностальгия во время праздников, не грустите! Специально для Зимнего фестиваля "Эпики" достали из хранилища целую кучу оружия! Кроме того, каждый день с 18 декабря по 2 января вас будут ждать любимые временные режимы, в том числе «Награда за голову», «Арсенал» и многие другие. А ещё во время праздников вы сможете сразиться в Zone Wars (который затягивает вас с друзьями на долго)!Мы всегда благодарны Epic Games за любовь и тепло к нам, фанатам этой игры и даже просто игрокам, огромный вагон и и маленькая тележка контента, которого приносят нам тысячи работников, начиная от программистов, создающих новые режимы игры, заканчивая дизайнерами, создающим каждый день новые скины, эмоции и интерес к этой замечательной игре.В эту статью я вложил свою душу и любовь этой игре и разработчикам, которые радуют нас уже не первый год!Я рад буду прочитать твое мнение по поводу "Зимнего фестиваля " и игры Fortnite в целом!Спасибо вам за свое внимание!