Забытые предметы Fortnite

Всем привет! Здесь я расскажу вам о предметах игры, которые все забыли, а может даже и не знали!

Я полагаю, что немалое количество читающих эту статью не слышали об этом. Раньше не было ни песочницы, ни творческого режима, так что игроки не могли повеселиться. Это не могло не остаться незамеченным разработчиками, поэтому они добавили в Fortnite колючий стадион. При использовании на месте, куда кинул игрок, появлялся огромный стадион с ловушками и батутами. А там уже можно было развлекаться как душе угодно!Да уж, этот предмет безусловно стал частью Fortnite. Игроки поднимались в воздух, находили противника и спускались к нему и, сделав точный выстрел в голову с помпы, убивали соперника. Шарики использовались и на турнирах, и в обычной игре. Скорее всего, разработчики хотели добавить веселья в игру, и, что сказать, у них это несомненно получилось!А об этом помнит очень мало людей, ведь такое было лишь в первых сезонах. Из защитных зелий предоставлялись только большие банки, которые, между прочим, на тот момент были серого качества, а найти их было довольно-таки сложно. Поэтому большинство сражений происходило, когда у игроков было по 100 единиц здоровья. А те, кто имел полный заряд щита, почти всегда занимали топ 1 из-за преимущества в плане щита.Эта штука была в инвентаре у каждого уважающего себя игрока. С ее помощью можно было за секунду построить огромную железную постройку и быть в преимуществе перед противником. В те времена было очень много сражений за занятие позиции на карманной крепости. В отрядах или парах этот предмет также использовался очень часто, он безусловно стал частью веселья и развлекательного контента в Fortnite.Этот предмет я оставил как раз напоследок, ведь, на мое субъективное мнение, он просто божественен! Можно было без особых усилий побеждать профессиональных строителей, рушить постройки и даже целые локации! Можно было выманивать игроков, которые спрятались в доме, разрушив его, просто веселиться.Если тебе понравилась эта статья - обязательно поддержи ее хорошей оценкой, и я обязательно сделаю вторую часть!