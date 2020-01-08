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EarnНовостиОбзор на Fortnite - Battle Royale
Автор: Gamehag в January 8, 2020
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Обзор на Fortnite - Battle Royale

Обзор на Fortnite - Battle Royale

Обзор на мобильную игру Fortnite - Battle Royale

1 этап : История игры и её основа 
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Fortnite - Battle Royale - это мобильная игра , которая захватит ваше впечатление об играх и затянет в огромный мир весёлых сражений и интенсивных битв . Главная суть игры , это победить всех врагов , которые будут находить на карте и за это вы получите больше очков и денег , а это уже смысл стремиться усовершенствовать свой навык в игре , ибо сейчас в неё ввели киберспортивные соревнования и вдруг именно вы станете частью игры и будете играть на лучшем уровне . Игра абсолютно бесплатная и это большое плюс , так как её аналоги стоят денег и не малых . Игру я могу посоветовать вам однозначно , потому что давно не встречал , такой интересный и увлекательный шутер . Моя оценка десять из десяти , в игре нет ничего лишнего , а самое главное донат тут вообще не решат . 

2 этап : Первые шаги в игре 
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Как только вы зашли в Fortnite - Battle Royale , то сразу же вас встретит приятное меню и вы погрузитесь в атмосферу игры без задних ног . Конечно в начале вы можете пройти обучение и научиться всего там , но для тех кому это не интересно , то можете его пролистать и начать уже свой первый бой . В бою вам нужно будет убивать своих соперников из различных оружий , а так же хорошо строить и ломать , потому что в этой игре эти качества приведут вас к победе и вы будете на постоянной основе получать призовые места , если научитесь им . Так же в игру можно позвать своих друзей и играть уже в пати , это добавляет в Fortnite - Battle Royale больше интереса и радости для игрока . 

3 этап : Покупки и совет  
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После боя вам будет начислен бонус за игру , который вы сможете потратить в магазине , конечно после первых боев вы мало что сможете себе позволить , но после продолжительной игры в Fortnite - Battle Royale , вам станут доступны множество интересных скинов и моделек игроков . Очки и деньги вы легко сможете набивать , если хорошо овладели игрой , но если у вас пока не получается , их можно получать просто за сыгранную игру и всё равно , как бы вы не играли , то сможете немного держаться на карте и как раз учиться всем тонкостям игры . Мой совет для игроков , которые недавно начали играть , всегда держите оборону и внимательно следите за картой , это принесет вам успех в игре и вы сможете без проблем обыгрывать более сильных игроков , только благодаря позиции . 
Спасибо всем кто дочитал до этого момента , значит я смог вас заинтересовать , а это уже неплохо ) Если вы новичок и данное руководство помогло вам освоиться в мире Cross Fire  , то пишите комментарий и оценивайте статью . 


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