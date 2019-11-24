Коротко о CS:GO

Вкратце о Counter Strike:Global Offencive

В данной статье расскажу вкратце про ПК игру Counter Strike: Global Offensive.

CS:GO(Counter Strike: Global Offensive)- обычный шутер для ПК. В этой статье коротко расскажу про данную игру.Думаю каждый слышал хоть что-нибудь об этой игре, например: "Четкая игра с прикольной физикой" или "Непойми что а не игра, с кучей читеров". Обо всем этом мы сегодня поговорим.Первое, и что найболее важное, так это то, что CS:GO является киберспортивной дисциплиной. Кстати матчи и турниры по CS:GO проводятся почти каждый год. В этом году, например, был турнир StarLadder Berlin Major 2019. Участвуют в этих турнирах команды по 5 человек. В турнире участвовали 16 команд, которые боролись за 1 000 000$. Впечатляет, не правда ли? Каждому, наверное, сейчас захотелось стать киберспортсменом CS:GO и даже и я немного захотел:)

В CS:GO есть выбор играть за плохих парней(террористы) или за хороших парней(контр-террористы соответственно)

В данной игре есть куча карт на каждой из них (кроме тех, которые используются для режима"Напарники") присутствуют по 2 плэнта(место установки бомбы), которые обозначаются как А и В. Террористы должны заложить бомбу, которую нужно будет обезвредить контр-террористам, но бомба будет тикать не вечно, а всего лишь 40 секунд. Это то время за которое КТ(контр-террористы) должны успеть её обезвредить. Есть еще 1 способ выиграть раунд: попросту убить вражескую команду.



Следущее что нужно знать новичку в CS:GO так это режимы игры. Их несколько. Но перед тем как играть в основных режимах, вам придется поднять свой уровень до 2 во второстепенных режимах.

1. Самый популярный режим- Соревновательный(он же матчмейкинг, он же ММ так что не удивляйтесь если друзья будут говорить про какое-то ММ). В данном режиме игра длится 30 раундов, которые в свою очередь по 2 минуты каждый (в среднем при напряженной игре это 1-1,5 минуты).15 раундов вы играете за сторону террористов, а следующие 15 за контр-террористов. Игра в ММ идет до 16 побед. В данном режиме вам предстоит играть за КТ или Т и одолеть вражескую команду способами описанными ранее в статье. В самом начале система рандомно определяет вас в одну из команд (Т или КТ). Предположим нас закинуло в КТ команду. 1 раунд- это всегда пистолетный раунд. На котором вы покупаете пистолет соответственно и сражаетесь с террористами. А следующие 14 раундов играете уже с винтовками.

2. Второй не менее популярный режим- Напарники. Из названия понятно что вам предстоит сражаться плечо к плечу со своим напарником. Не бойтесь идти в этот режим, так как это тот же ММ, только в игре всего 16 раундов и она идет до 9 побед. Особенностью данного режима является то, что на картах уже 1 плэнт и они меньше чем обычные в 2 раза.





Еще одна немаловажная вещь для игроков в CS:GO это звание. Звание можно получать в ММ и Напарниках. Чтобы его повышать вы должны одерживать как можно больше побед в этих режимах. Ниже предоставлю все звания которые есть в CS:GO.



В игре присутствует куча оружия, но о нем в другой раз...