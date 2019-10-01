Скины в CS:GO

Всем привет, сегодня я подробно расскажу о скинах. Counter Strike Global Offensive. Но для начала узнаем, что эта игра из себя представляет.

Итак, CS:GO это шутер от первого лица, разработанный компанией Valve. Основная задача этой игры- победить путём убийства врагов. В игре есть несколько режимов, но суть в них одинакова. Для победы нам понадобится оружие, которое нужно покупать. Но не за реальные деньги, а за виртуальную валюту. Всего в игре 4 видa оружия(ПП, винтовки, тяжелое оружие, пистолеты) и конечно же гранаты. И на каждое из этих оружий есть скины. И кстати, на ножи и перчатки также есть скины. Только на гранаты и шокер их нету.

Редкость скинов.

В CS GO cкины делятся по их редкости. Она влияет на их цену и шанс выпадения из кейса. К примеру, шанс выпадения армейского скина выше, чем тайного. Но есть скины, которые ниже по редкости чем армейское. Это ширпотреб и промышленное. Оружия с таким качеством выпадают чаще всего с игры или же с коллекций. Зачастую скины с редкостью ширпотреб или промышленное — самые дешёвые скины. Но есть исключения, такие как AWP "Африканская сетка", AK-47 "Африканская сетка" и немало других. Сейчас я расставлю все редкости начиная от ширпа и заканчивая необычайно редким, особым предметом.1. Ширпотреб — обычно это самые дешёвые скины, которые выглядят просто ужасно. Получить такие скины можно либо из игры, либо из коллекций. Также могут использоваться для контрактов в игре.2. Промышленное — также недорогие скины, многие из которых выглядят немного лучше чем ширп, но всё же они некрасивые. Как и ширпотреб, скины такой редкости падают из боя или коллекций, но это не всё. Промышленное можно получить из 10 ширпотреба.3. Армейское — вот тут уже интереснее. Эти скины могут как дорого стоить, так и дешево. Их цена зависит от нескольких факторов: Качество, какое оружие, старый или новый скин, Stattrak или нет. Армейское можно получить точно так же, как и промышленное. Но тогда в контракт нужно засунуть 10 промышленных скинов.4. Запрещённое — в основном эти скины недешёвые, но и недорогие. Получить их можно из кейсов, коллекций и из игры. Также как и во всех случаях, цена зависит от качества и оружия.5. Засекреченное — начиная с этого качества, цена скинов возрастает. А если оружие имеет категорию Stattrak, то цена повышается чуть ли не в 2 раза. Шанс выпадения из кейса или из игры достаточно мал. В основном, такие скины получают на сайтах или с торговой площадки.6. Тайное — чуть ли ни самые дорогие скины, которые имеют данную редкость. Кстати, некоторые ножи дешевле чем тайное. К этой категории относится самый дорогой скин в игре — "AWP История о драконе." Если данное оружие сувенирное, то его цена может достигать 1.000.000 рублей.7. Редкое или же необычайно редкий, особый предмет — к скинам данной редкости относятся ножи и перчатки. Это самые дорогие скины, в сравнении с другими. (AWP Dragon Lore исключение). Также как и у других скинов есть качество. Но только у перчаток нету категории "Stattrak".Но ещё в игре есть сувенирные скины. Они падают с сувенирных контейнеров и имеют особую ценность. Если вам повезёт, и у вас будет сувенирный скин с дорогой наклейкой (Либо очень старая наклейка, либо которая ценится игроками), то цена скина будет немаленькой.Однако, оружия делятся не только на редкость, но и на качество. Всего в игре 5. качеств — прямо с завода, немного поношенное, после полевых испытаний, поношенное и закалённое в боях. Как я уже написал выше, именно от качества скина будет зависеть его цена. Качество определяется его флоатом. Флоат это определённые цифры, которые могут повлиять на цену. Если Флоат красивый, то скин получит небольшую надбавку. Как я уже написал, качество определяется флоатом. Прямо с завода - флоат от 0.00 до 0.07, немного поношенное от 0.07 до 0.15, после полевых испытаний от 0.15 до 0.38, поношенное от 0.38 и до 0.45, ну и наконец закалённое в боях от 0.45 До 0.9. Кстати, можно немного обойти систему и купить скин, который по качеству хуже, но выглядит он неплохо. Это все из-за флоата. Кроме флоата у скинов есть паттерны, которых на каждом скине 1000 штук. Паттерны могут влиять на внешний вид скина и немного делать его другим. Но не на всех скинах так. Есть динамичные и статичные паттерны. На статичных изменений практически нет, а вот на динамическом они есть. Скин может получить нестандартные для него цвета, линии, рисунок. И это все влияет на цену. Некоторые люди будут переплачивать за паттерны.Одна из самых любимых моих вещей в игре. Наклейки появились в игре давно. Они как и скины имеют свою редкость. Только к примеру, один и то же скин не может быть с разной редкостью, а наклейка может. Наклейки делятся на обычные, металлические, голографические и золотые. Все они падают с капсул и их нельзя выбить с игры. Наклейки можно нанести на любое оружие и скин. В некоторых случаях наклейки дадут надбавку к цене. Это произойдёт если наклейка старая, золотая или на скине 4 одинаковых редких наклеек. С каждым новым Мейджором добавляются новые наклейки. Мейджор это главный турнир в CS GO, проводится 2 раза в год и на нем участвуют лучшие команды мира. Наклейки с автографами игроков или с логотипом команд можно купить. Старые наклейки, со старых мейджоров имеют большую ценность, так как они ограничены и их нельзя получить. В принципе на этом все. Подведём небольшой итог. Скины в игре не играют важной роли и являются атрибутом игры. Если хотите, можете тратить на них деньги. От себя лишь добавлю, что не стоит торопиться с покупкой скина. Он может как подешеветь, так и подорожать.