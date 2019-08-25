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EarnНовостиКраткий обзор CS:GO
Автор: Gamehag в August 25, 2019
(14 ratings)
Краткий обзор CS:GO

Краткий обзор CS:GO

   Counter-Strike: Global Offensive многопользовательская компьютерная игра, разработанная компанией Valve. Последняя игра в серии игр Counter-Strike.

Counter-Strike: Global Offensive, игра выпущенная в 2012 году до сих пор радует игроков своим геймплеем, графикой и сообществом. 
  Игровой процесс в серии  игр Counter-Strike особо никак не меняется, но это не самое главное в игре. Игроки любят побеждать, игрокам нравится испытывать адреналин в крови, когда они остаются наедине против всей команды соперника, и при этом выигрывать раунд. Победа в такие моменты - настоящее наслаждение.
  Теперь немного о режимах в этой игре. Кратко расскажу, что там предстоит делать, чтобы победить.
  В  игре есть соревновательный режим - 5vs5 до 16 раундов или до ничьи 15 на 15 раундов, то есть в режиме всего 30 раундов, режим "Напарники" - 2vs2 до 9 раундов или до ничьи 8 на 8 раундов, обычный режим до 10 игроков на команду, до 8 раундов, ничьи в обычном режиме нет, или проиграл или победил. Это самые основные режимы в игре, в них люди играют больше всего. Во всех этих режимах за сторону террористов нужно или поставить бомбу или защитить заложников от спецназа, чтобы победить. За сторону спецназа требуется или разминировать бомбу или спасти заложника. Также можно просто уничтожить противоположную команду, и тем самым победить. В соревновательном режиме и режиме "Напарники" есть звания, первое свое звание можно получить выиграв 10 раз, чем лучше играешь, тем больше звание.9WZL9c4mvnzyrBg4E7SRpiD5y7o7xf.jpg
   Теперь немного о незначительных режимах в игре. Бой насмерть - покупаешь оружие и убиваешь противника, за каждое убийство дают очки, у кого больше очков в конце игры, а именно за 10 минут, тот и победил. Уничтожение объекта - каждый раунд дают оружие, но не все так просто, оружие еще заработать надо. за 1 убийство вам дадут новое оружие в следующем раунде, за 2, 3, 4 убийства дают гранаты, за 5 же убийство ничего не дают. В этом режиме террористам требуется заложить бомбу и не дать разминировать ее спецназу. Спецназ должен разминировать бомбу или убить всех террористов до того как они установят бомбу, также команда террористов победит, если уничтожит весь спецназ. Гонка вооружений - режим, в котором требуется улучшать свое оружие, за каждые 2 убийства улучшается оружие, с которого вы стреляли. Последнее оружие - золотой нож, нужно сделать 1 убийство с этого ножа, что не так просто, когда против вас игроков 10 с огнестрельным оружием. Кто быстрее всех дошел до ножа и сделал 1 убийство, тот и победил. Перелетные снайперы - в этом режиме вам дают снайперскую винтовку "SSG 08", вам с командой требуется уничтожить противника, звучит просто, но в этом режиме гравитация слегка понижена, от чего вы будете прыгать на 2-3 метра от земли. Последний режим - запретная зона, его добавили в недавнем обновлении. Запретная зона - это настоящий Battle Royale в CS:GO, в котором вам требуется выжить добывая себе оружие, броню, патроны, убивая противника и т.д. Также в этом режиме тоже есть звания.
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   На этом все! Это был краткий обзор Counter-Strike: Globa Offensive. Спасибо за прочтение!
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