Победители Мейджеров (CS:GO)

В преддверии нового берлинского Мейджера, я вам расскажу победителей всех Major-турниров по CS:GO. Начиная с Dreamhack Winter 2013 и заканчивая Katowice Major 2019.

Итак, приступим! Победителем Dreamhack Winter 2013 стали Fnatic. Которые в упорной борьбе победили своих шведских соотечественников команду NiP со счетом 2:1 (первая карта de_dust 2 Fnatic победили со счетом 16:14,вторая карта de_inferno NiP победила со счетом 16:6,третья карта de_train Fnatic победил со счетом 16:2).Второй Major-турнир в истории CS:GO, состоялся в польском городе Катовице, под названием EMS One Katowice 2014, победителем которой стала польская команда Virtus.Pro (дома и стены помогают), которая в захватывающем матче победила команду NiP на двух картах со счетом 2:0 (de_mirage 16:9,de_inferno 16:10).Третий Major-турнир прошел в немецком городе Кельн,в этот раз провести турнир дали организации ESL. Победителем же, стали (наши знакомые) шведская команда NiP в финале обыграла (наших знакомых) команду Fnatic со счетом 2:1 (победа на Cobblestone 16:11,проигрыш на Cache 8:16, победа на Inferno 16:13).Четвертым Major-турниром снова стал DreamHack Winter только уже 14 года,проходивший в шведском городе с трудно произносимым названием Йёнчёпинг. Победителем этого турнира стала французская команда LDLC которая в напряженной борьбе урвала победу у команды NiP с итоговым счетом 2:1 (победа на карте de_dust 2 16-10, поражение на de_inferno 4:16, победа на карте de_overpass 19:16).Пятым по счету стал турнир ESL One Katowice 2015, победителем стала шведская команда Fnatic, обыгравшая в финале французскую команду Envy со счетом 2:0 (карта Dust 2 закончилась со счетом 19:16, а Cobblestone со счетом 16:7).Шестой Major-турнир прошел в Румынии в городе Клуж-Напока. Победителем DreamHack Open Cluj-Napoca 2015 стала французская команда Envy, которая в финале обыграла украинскую команду Natus Vincere со счетом 2:0. Первую карту Train французы выиграли 16:14, вторую карту Cobblestone со счетом 16:5.Седьмой Major-турнир проходил под названием MLG Major Championship: Columbus 2016 в городе Колумбус,что находится в США. Победителем этого турнира впервые стала команда из Американского регион, а именно бразильская команда Luminosity Gaming, которая в финале обыграла все ту же команду Natus Vincere со счетом 2:0 (19:17 на карте Mirage и 16:2 на карте Overpass).Восьмой Major-турнир назывался ESL One: Cologne 2016, победителем стала все та же команда, но только под другим названием SK Gaming в финале обыгравшую американскую команду Team Liquid (c Сашкой Симплом на борту) со счетом 2:0.Карта Train закончилась со счетом 16:7, карта Cobblestone окончилась со счетом 16:6.Девятый турнир проходил в американском городе под названием Атланта. Победителем ELEAGUE Major: Atlanta 2017 в невероятно захватывающем финале, с большим трудом (вырвали на последних силах) стала датская команда Astralis, которая в невероятной схватке с польским коллективом Virtus.Pro победила со счетом 2:1.Первая карта Nuke досталась польской команде со счетом 16:12. Но затем в невероятных двух картах Overpass и Train команда Astralis вырвала победу. Обе карты окончились со счетом 16:14.Десятый турнир досталось проводить организации PGL (на мой взгляд самый худший Major в плане организации турнира), который проходил в Кракове.Победителем этого турнира сенсационно стала казахская команда Gambit Esports под капитанством Даниила Тесленко. В финале была повержена бразильская команда Immortals со счетом 2:1.Первую карту Cobblestone забрали Immortlas 16:4.Но Gambit Esports сумели переломи ход игры и выйграли две последующие карты Train и Inferno, со счетом 16:11 и 16:10 соотвественно (как же я орал).Одиннадцатый юбилейный турнир проходил в Бостоне. Победителем ELEAGUE Major:Boston 2018 стала американская команда Cloud9, которая сенсационно победила фаворитом FaZe Clan со счетом 2:1. Первую карту Mirage европейцы выйграли со счетом 16:14. Вторая карта Overpass без проблем ушла Cloud9 со счетом 16:10 и счет в серии стал 1:1. Третья карта в драматичной борьбе ушла команде Cloud9 со счетом 22:19.Двенадцатый турнир впервые провела организация Faceit, сам турнир прошел в Лондоне. Победителем FACEIT Major: London 2018 стала датская команда Astralis, победившая команду Natus Vincere (это третье поражения NaVi в финале Мейджере, давайте пожелаем им удачи на Старрладере) со счетом 2:0 по картам (Nuke выиграли со счетом 16:6, Overpass со счетом 16:9).И последний (тринадцатый) на данный момент IEM Katowice Major 2019 снова выиграл датский коллектив Astralis обыграв в финале финский коллектив ENCE eSports 2:0 по сумме двух карт. Train был взят датскими киберспортсменами со счетом 16:10, а карта Inferno ушла датчанам со счетом 16:4.На этом все. Надеюсь вам было интересно узнавать (вспоминать) победителей всех Major-турниров.