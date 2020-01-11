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Дождь

Gem222

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EarnНовостиОбзор на CSGO
Автор: Gamehag в January 11, 2020
(21 ratings)
Обзор на CSGO

Обзор на CSGO

Обзор на CSGO

1 этап : Знакомство с игрой 
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Counter strike global offensive - это уникальная и многопользовательская игра , в которой просто невероятно огромный онлайн , игра давно завоевала сердца пользователей , сейчас она очень сильно развита и дошло даже до кибер спортивных игр . В неё можно играть онлайн , а так же и соло игру . Игра подойдет для любителей шутеров и просто игроков , которые хотели бы опробывать себя мире стрелялок и войн . 

2 этап : Основа в игре
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Игра до банального очень проста. Есть две команды по 5 человек. Вы выбираете карту и играете за одну из сторон (террористы или спецназ). Игра ведется до 16 побед одной из сторон. В начале каждой игры можно закупить то оружие, с которым получается наиболее хорошо играть:Лично мне в этой игре очень понравилась снайперская винтовка при помощи которой можно выносить врага с одного выстрела.

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Места в паблике теперь не будут пустовать, ввели новую систему добавления ботов, допустим поставили вы 10 ботов на свой сервер, заходите, играете теперь вы и 9 ботов, пришел человек к вам, теперь вас 2 и 8 ботов, ушел человек, опять вы и 9 ботов, то есть всегда будет то количество человек или ботов, которые вы указали при запуске сервера. Появилась новая система определения вашего места в таблице Tab, теперь первый будет не тот, кто больше всех фрагов настрелял, а тот, кто реально помогал команде достигнуть победы! В зачёт идёт нанесенный урон, ослепление, закладывание бомбы, обезвреживания бомбы, спасение заложников.
В целом игра сохранила всё что было в ней раньше, всё те же перестрелки с друзьями на старых добрых картах и красивые хедшоты. Но теперь игра больше соответствует нынешним требованиям игроков, теперь не получится тупо бегать и нагибать всех с помощью распрыга и наоборот, кемперить на базе. Первому способствует новый движок, теперь при падении вы на секунду останавливаетесь, как это бывает в жизни, что не даёт возможности летать по картам из одного бомбплейса в другой, второе ущемлено новой гранатой "Коктейль молотова" у ТТ или "Fire Grenade" у СТ . Размер игры 8 гб. В игре доступны много режимов, недавно добавили режим Запретная зона. В игре много карт, доступно большое количество оружия. Каждый игрок подберёт для себя что-то подходящее. В игре присутствуют две команды- спецназ и террористы. Выбрать можно только одну команду. Графика и физика вполне реалистичная.
Спасибо всем кто дочитал до этого момента , значит я смог вас заинтересовать , а это уже неплохо ) Если вы новичок и данное руководство помогло вам освоиться в мире CSGO , то пишите комментарий и оценивайте статью .  



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