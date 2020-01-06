Обзор на csgo

Counter strike global offensive - это уникальная и многопользовательская игра , в которой просто невероятно огромный онлайн , игра давно завоевала сердца пользователей , сейчас она очень сильно развита и дошло даже до кибер спортивных игр . В неё можно играть онлайн , а так же и соло игру . Игра подойдет для любителей шутеров и просто игроков , которые хотели бы опробывать себя мире стрелялок и войн .Как только вы вошли в главное меню , то сразу же нажмите на кнопку начать игру и выберете режим игры и карту на какой хотели бы сыграть . Как вы только зайдете игру , то сразу же подберите себе оптимальные настройки , что бы компьютер мог справиться с нагрузкой игры и выполнял качественно работу графики и прорисовки . Для начала купите себе оружие и броню и бегите за командой , так вы принесете больше пользы для команды и начнете обучаться игре . На карте есть всего два класса игроков , это спецназ , которые должны оборонять свой плент и не пропускать террористов , которые хотят поставить бомбу и взорвать . А так же террористы , которым необходимо пройти в данный плент , будь это а или б и поставить свою бомбу , а так же перебить спецназ для большей награды . За каждый раунд вам будут даваться деньги , но если вы его выиграете , то вам дадут в два раза больше и вы сможете обеспечить себе хорошую экономику .Стрельба в игре очень сложная и не каждый игрок способен к ней привыкнуть , но спустя долгие часы игры , вы будете всё больше и больше погружаться в мир игры и развивать свой навык игры . Для тренировки , вы можете скачать себе специальную карту и там уже оттачивать навык , а так же учиться играть на разном оружие и искать именно своё , которое вам действительно будет по вкусу . Так же в игре существует звание , которое помогает системе игры определить ваш навык и отправлять вас на сражение с равными игроками , что бы вы не попадались на очень сильных и не умирали почти в каждом раунде . Звание поднимать совсем не трудно , достаточно отыгрывать на втором или первом месте и побеждать , за это система будет считать ваши очки и поднимать ваше звание всё выше и выше . Мой личный совет , старайтесь отыгрывать аккуратно и не умирать в каждом раунде , потому что ваша статистика сильно важна для повышения , а так же не забывайте общаться с игроками и давать информацию команде , с которой вы просто обязаны взаимодействовать для победы над соперником .Если вы новичок в игре вам понравилась моя статья , то обязательно оставьте свой отзыв и оценку , мне будет приятно прочитать любой комментарий и принять его к сведению . Спасибо , что прочитали до этого момента .