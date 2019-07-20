Обзор на Assassin's Creed Unity

Одна из самых красивых игр серии, только она позволит увидеть вам Нотр-Дам де Пари в сумерках, злых французов штурмующих Бастилию и вид гильотины с её печально известной цветочной короной со словами "СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ".

Мир Assassins Creed Unity огромен и прекрасен, действия происходят в Париже во времена Французской революции. Персонаж, за которого мы играем - Арно Дориан, в начале молодой мальчик, который ничего не знает о тысячелетнем конфликте между ассасинами и тамплиерами. После рокового события он встречает своего будущего наставника, Пьера Бельека - ассасина, и проходит посвящение в Братство и в тоже время раскрывает заговор, пытаясь выяснить, что произошло в его детские годы с его отцом. Есть некоторое сходство с историей Assassins Creed II, но у Арно есть свои собственные мотивы, и развитие как человека в лучшую сторону на протяжении всей истории. Следует отметить, что в игре вы встречаете много исторических личностей, которые значительным образом влияли на историю Франции и даже всего мира, например, Робеспьера или Наполеона.Как я говорил ранее, действия происходят в Париже и Версале во время Французской революции. Атмосфера и архитектура того времени переданы просто прекрасно. Чего стоят только эти прекрасные дома, по которым вы всё время будете бегать и сможете даже побывать в некоторых из них. Огромные толпы людей на улицах, которые плачут о короле и событиях, которые происходят с Францией. Ты всем телом чувствуешь эту нагнетающую атмосферу, и осознаёшь, что грядёт революция, всё передано очень реалистично и захватывающе.Боевая система была немного изменена и стала действительно неплохой. Самым главным изменением является то, что теперь враги не ждут своей очереди для нападения, а нападают толпой. В Unity они объединяются против вас,и выдерживают больше урона, чем в более ранних частях серии. В начале это может немного раздражать из-за того, что вы не будете с ними справляться, но вы быстро освоитесь и сможете дать им отпор.Также улучшена система свободного бега и паркура. Теперь можно сделать контролируемый и быстрый спуск, чтобы быстро спуститься с крыш. Также вы можете скользить под столами или перепрыгивать через окна зданий во время бега и преследования вашей цели. Все ваши действия выглядят более гладкими и лёгкими. Я бы сказал, что здесь лучший паркур в серии.У вас снова есть ваш дом/база, где вы сможете заработать деньги и покупать здания во всём Париже, которые будут приносить вам прибыль, также вы получите там пару побочных квестов. Также есть комната для ваших костюмов, которые разбросаны в сундуках по всему Парижу. Множество сундуков с деньгами, квесты для ассасинов, сбор вещей, восхождение на точки синхронизации каждого района, которые помогут вам быстрее добраться из одной точки в другую и многое другое. Улучшена настройка персонажа, она стала более обширна, чем раньше. Разнообразие мечей, тяжёлого оружия, костюмов, поясов, и сапог для ваших ног. Всё это ждёт вас в Unity.Одна из новых особенностей заключается в том, что Unity даёт вам возможность играть в миссии coop. Вы можете присоединиться к какой-то гильдии или братству, которое уже существует. Вы можете проходить эти миссии с членами вашей гильдии или вы можете найти случайных игроков.Отдельно следует сказать про DLC Dead Kings, по сути это новая мини кампания. Чтобы пройти её вам придётся потратить около 7 часов. Вы получите огромное удовольствие и новый experience, так как в этой истории замешан Наполеон.Плюсы.+ Очень красивая графика+ Неплохой сюжет, много исторических личностей+ Париж, как отдельный вид искусства+ Много побочных и интересных квестов+ Боевая система стала лучше+ Миссии для кооператива+ Расширенная настройка персонажаМинусы.Я бы сказал, что их нет, для меня это лучшая игра серии.Assassins Creed Unity - отличная игра. Настоящие поклонники серии определённо полюбят эту игру, и я могу только сказать, что мне было весело и интересно в неё играть, особенно незабываемы встречи с историческими личностями. Рекомендую вам её приобрести https://gamehag.com