Обзор на начальный этап в Roblox

Roblox- это игра , которая собирает в себя огромное количество игр , мне кажется это единственная многопользовательская игра , которая вам еще не скоро надоест и в ней вы сможете черпать каждый раз всё новое и находить разные режимы игры . В роблоксе сочетаются разные жанры игр и поэтому она может подойти на каждый интерес игрока . Как вы только зарегистрировались на сайте , вам необходимо поставить аватарку и создать персонажа .Каждый игрок может посетить страницу магазина и нарядить своего героя , как он хочет , а не по каким-либо шаблонам игры . Вы можете пополнить игровую валюту и купить себе за деньги вещи , но и бесплатные вещи тут существуют и они будут не хуже чем те , которые за донат . Так же можно создать собственную вещь и продавать её и так вы сможете получать игровую валюту и покупать всё что захотите .Как я уже сказал выше , Roblox - это онлайн игра и поэтому вы можете добавлять в друзья разных игроков и с ними начинать играть и просто общаться , но есть проблема , что больше 100 друзей увы не добавить , поэтому не добавляйте всех подряд и не забивайте просто так список своих контактов .После скачивания игры , у вас в библиотеке появится игра и вам нужно будет просто нажать на неё левой кнопкой мыши и она откроется . Вы сразу попадаете в оконную игру и можете делать в ней , всё что хотите . Я взял для примера игру Пчёлки , она сильно популярна в Roblox и в неё наверно играет почти каждый второй игрок , поэтому для начала она вам сильно подойдет . В игре вас встретит улей с сотами , куда вы и будете класть своих пчёл . Для получение валюты , вам нужно бегать по квадратным полям и нажимать на левую кнопку мыши и так вы будете получать деньги , для покупки нового ранца и крутой палки для добывания . Каждый раз старайтесь прокачать свою пчёлку всё лучше , ведь из-за неё вы получаете разные бонусы и с каждым разом это будет только больше . После первой локации , вы можете через мостик перейти к другой и там уже можно получить во много раз больше и расширять свой инвентарь до пределов .В игре так же есть и большое количество монстров и при заходе на их территорию они сразу же могут на вас напасть , поэтому на раннем этапе вам не стоит суваться туда и пытаться получить больше золота , ведь после смерти нужно будет снова бежать обратно . Что бы побеждать этих монстров , вам просто необходимо прокачать лопату и пчёл и тогда вы спокойно сможете справляться с ними без любой трудности .Если вам понравилась моя статья и вы действительно узнали для себя что-то новое , то пожалуйста оставьте отзыв и поставьте оценку , я буду вам благодарен и пойму , что мне стоит продолжать вещать на эту тему . Спасибо , что дочитали до конца .