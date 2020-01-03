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EarnНовостиНачальный этап в Roblox
Автор: Gamehag в January 3, 2020
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Начальный этап в Roblox

Начальный этап в Roblox

Обзор на начальный этап в Roblox 

1 этап : Знакомство с игрой 
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Roblox - это игра , которая собирает в себя огромное количество игр , мне кажется это единственная многопользовательская игра , которая вам еще не скоро надоест и в ней вы сможете черпать каждый раз всё новое и находить разные режимы игры . В роблоксе сочетаются разные жанры игр и поэтому она может подойти на каждый интерес игрока . Как вы только зарегистрировались на сайте , вам необходимо поставить аватарку и создать персонажа . 

2 этап : Магазин и друзья 
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Каждый игрок может посетить страницу магазина и нарядить своего героя , как он хочет , а не по каким-либо шаблонам игры . Вы можете пополнить игровую валюту и купить себе за деньги вещи , но и бесплатные вещи тут существуют и они будут не хуже чем те , которые за донат . Так же можно создать собственную вещь и продавать её и так вы сможете получать игровую валюту и покупать всё что захотите . 
Как я уже сказал выше , Roblox - это онлайн игра и поэтому вы можете добавлять в друзья разных игроков и с ними начинать играть и просто общаться , но есть проблема , что больше 100 друзей увы не добавить , поэтому не добавляйте всех подряд и не забивайте просто так список своих контактов . 

3 этап : Игры и монстры 
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После скачивания игры , у вас в библиотеке появится игра и вам нужно будет просто нажать на неё левой кнопкой мыши и она откроется . Вы сразу попадаете в оконную игру и можете делать в ней , всё что хотите . Я взял для примера игру Пчёлки , она сильно популярна в Roblox и в неё наверно играет почти каждый второй игрок , поэтому для начала она вам сильно подойдет . В игре вас встретит улей с сотами , куда вы и будете класть своих пчёл . Для получение валюты , вам нужно бегать по квадратным полям и нажимать на левую кнопку мыши и так вы будете получать деньги , для покупки нового ранца и крутой палки для добывания . Каждый раз старайтесь прокачать свою пчёлку всё лучше , ведь из-за неё вы получаете разные бонусы и с каждым разом это будет только больше . После первой локации , вы можете через мостик перейти к другой и там уже можно получить во много раз больше и расширять свой инвентарь до пределов . 
В игре так же есть и большое количество монстров и при заходе на их территорию они сразу же могут на вас напасть , поэтому на раннем этапе вам не стоит суваться туда и пытаться получить больше золота , ведь после смерти нужно будет снова бежать обратно . Что бы побеждать этих монстров , вам просто необходимо прокачать лопату и пчёл и тогда вы спокойно сможете справляться с ними без любой трудности . 
Если вам понравилась моя статья и вы действительно узнали для себя что-то новое , то пожалуйста оставьте отзыв и поставьте оценку , я буду вам благодарен и пойму , что мне стоит продолжать вещать на эту тему . Спасибо , что дочитали до конца . 
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