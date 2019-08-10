Краткий обзор игры Roblox.

Данная статья расскажет вам об игре Roblox, и о её возможностях.

Robots и Blocks = Roblox.



Что такое Roblox?



Роблокс это многопользовательская игра - online платформа. Для того чтобы начать играть в Roblox, вам нужно перейти на официальный сайт данной игры : https://www.roblox.com и зарегистрироваться

1. Придумать ваш игровой ник

2. Придумать пароль

3. Указать вашу дату рождения

4. Указать свой пол

Многие товары в данной игре можно приобрести за игровую валюту, которая называется Robux - Робуксы.

Игровую валюту можно приобрести за реальные деньги! Цены указаны в долларах. Ме

Между 2010-2016 годах, была добавлена ещё одна игровая валюта - которая имела название TIX, её можно было приобрести за реальные деньги и обменять на Robux.



Как создать свою игру в Roblox?



DynaBlocks, позже появилось новое название игры Roblox, оно произошло от двух словbots иРоблокс это многопользовательская игра - online платформа. Для того чтобы начать играть в, вам нужно перейти на официальный сайт данной игры : https://www.roblox.com и зарегистрироваться1. Придумать ваш игровой ник2. Придумать пароль3. Указать вашу дату рождения4. Указать свой полМногие товары в данной игре можно приобрести за игровую валюту, которая называетсяИгровую валюту можно приобрести за реальные деньги! Цены указаны в долларах. МеМежду 2010-2016 годах, была добавлена ещё одна игровая валюта - которая имела название, её можно было приобрести за реальные деньги и обменять на

(игру можно установить при входе в игру). В Roblox Studio вы можете неограничивать себя в фантазии и создать свой уникальный мир! Который, вы позже можете опубликовать в Roblox. В вашей игре вы можете создать донат (свой "товар").

КАТАЛОГ

В каталоге игры - вы можете приобрести игровую одежду, причёски, акссесуары, позы, и.т.д, всё это можно купить за игровую валюту, однако есть исключения! Ведь в игровом каталоге есть free (бесплатные) вещи. Так же можно создавать свои игровые вещи, но для этого вам понадобится купить подписку на Builders Club.



Разнообразие игр.

Да... На самом деле разнообразие игр здесь огромное! На данный момент (10.08.2019), самая популярная игра

-

Power Simulator .

Краткое описание игры :

Наш город в хаосе! Станете ли вы супергероем и будете служить Справедливости всем тем, кто стремится править миром, или вы станете злым злодеем для достижения глобального господства? Выбор за вами. Для того чтобы создать свою игру в Roblox, вам нужно было перейти в приложение Roblox Studio, которое автоматически устанавливается вместе с игрой. В Roblox Studio вы можете неограничивать себя в фантазии и создать свой уникальный мир! Который, вы позже можете опубликовать в Roblox. В вашей игре вы можете создать донат (свой "товар").В каталоге игры - вы можете приобрести игровую одежду, причёски, акссесуары, позы, и.т.д, всё это можно купить за игровую валюту, однако есть исключения! Ведь в игровом каталоге есть(бесплатные) вещи. Так же можно создавать свои игровые вещи, но для этого вам понадобится купить подписку наДа... На самом деле разнообразие игр здесь огромное! На данный моментсамая популярная играКраткое описание игры :Наш город в хаосе! Станете ли вы супергероем и будете служить Справедливости всем тем, кто стремится править миром, или вы станете злым злодеем для достижения глобального господства? Выбор за вами.

Первоначальное название данное игры, было:

Аватар

А теперь давайте вернёмся к теме об одежде в игре.

После покупки игровой одежды, она автоматически добавляется к вам в инвентарь - чтобы одеть одежду на персонажа вам нужно кликнуть мышкой на панель слева, а точнее на кнопку "Avatar". Вы попадаете в меню Avatar Editor, здесь вы можете сменить имидж вашего игрового персонажа!



Разобраться в таком лёгком управлении довольно ЛЕГКО, думаю у вас не возникнет трудностей всвязи с этим.



Друзья

Перейдём к важной части игры - общение. В игре вы можете находить друг друга по игровым ником в верхнем поле, нажав на профиль друга\игрока , вы можете нажать справа кнопку и ваша заявка о дружбе мнгновенно отправится игроку. Чтобы найти игрока, когда он играет - вы можете нажать кнопку ROBLOX в левом верхнем углу и просмотреть, во что играет ваш друг\знакомый.

Как и положенно в любой игре, в игровом процессе вы можете переписываться в чате.

