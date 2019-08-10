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EarnНовостиКраткий обзор игры Roblox.
Автор: Gamehag в August 10, 2019
(50 ratings)
Краткий обзор игры Roblox.

Краткий обзор игры Roblox.

Данная статья расскажет вам об игре Roblox, и о её возможностях.

Первоначальное название данное игры, было:


DynaBlocks, позже появилось новое название игры Roblox, оно произошло от двух слов Robots и Blocks = Roblox.

Что такое Roblox?

Роблокс это многопользовательская игра - online платформа. Для того чтобы начать играть в Roblox, вам нужно перейти на официальный сайт данной игры : https://www.roblox.com и зарегистрироваться 
1. Придумать ваш игровой ник
2. Придумать пароль 
3. Указать вашу дату рождения
4. Указать свой пол
Многие товары в данной игре можно приобрести за игровую валюту, которая называется Robux - Робуксы.
Игровую валюту можно приобрести за реальные деньги! Цены указаны в долларах. МеwIUINtuTIZh0DHw169X7PJD0E6cEBT.PNG
Между 2010-2016 годах, была добавлена ещё одна игровая валюта - которая имела название TIX, её можно было приобрести за реальные деньги и обменять на Robux.
Как создать свою игру в Roblox?

Для того чтобы создать свою игру в Roblox, вам нужно было перейти в приложение Roblox Studio, которое автоматически устанавливается вместе с игрой (игру можно установить при входе в игру). В Roblox Studio вы можете неограничивать себя в фантазии и создать свой уникальный мир! Который, вы позже можете опубликовать в Roblox. В вашей игре вы можете создать донат (свой "товар").bF7lE6dOalbBI1yBvPnZHO0iJUU1Ck.png
КАТАЛОГ
В каталоге игры - вы можете приобрести игровую одежду, причёски, акссесуары, позы, и.т.д, всё это можно купить за игровую валюту, однако есть исключения! Ведь в игровом каталоге есть free (бесплатные) вещи. Так же можно создавать свои игровые вещи, но для этого вам понадобится купить подписку на Builders Club.aDBcToPzco6mnFAhU5q8oFm4jTmO58.PNG

Разнообразие игр.
Да... На самом деле разнообразие игр здесь огромное! На данный момент (10.08.2019), самая популярная игра
-
Power Simulator.
Краткое описание игры :
Наш город в хаосе! Станете ли вы супергероем и будете служить Справедливости всем тем, кто стремится править миром, или вы станете злым злодеем для достижения глобального господства? Выбор за вами.Fqeq6YhhqOj3R0Wv8kr1wv5MEc8doO.jpg

Аватар
А теперь давайте вернёмся к теме об одежде в игре.
После покупки игровой одежды, она автоматически добавляется к вам в инвентарь - чтобы одеть одежду на персонажа вам нужно кликнуть мышкой на панель слева, а точнее на кнопку "Avatar". Вы попадаете в меню Avatar Editor, здесь вы можете сменить имидж вашего игрового персонажа! 
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Разобраться в таком лёгком управлении довольно ЛЕГКО, думаю у вас не возникнет трудностей всвязи с этим. 

Друзья
Перейдём к важной части игры - общение. В игре вы можете находить друг друга по игровым ником в верхнем поле, нажав на профиль друга\игрока , вы можете нажать справа кнопку и ваша заявка о дружбе мнгновенно отправится игроку. Чтобы найти игрока, когда он играет - вы можете нажать кнопку ROBLOX в левом верхнем углу и просмотреть, во что играет ваш друг\знакомый. 
Как и положенно в любой игре, в игровом процессе вы можете переписываться в чате.

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