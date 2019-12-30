Обзор на начальный этап в minecraft

Как вы только зашли в игру , сразу же вас встретит огромный и красочный мир майнкрафта в котором вам будет доступно всё !Сразу же найдите дерево и нарубите себе древесины для вашего будущего дома и крафта предметов .Для начала вам понадобится :1) Деревянная кирка для добычи камня под землей и прочих ресурсов .2) Деревянный топор или каменный для добычи древесины .3) Деревянный меч , для защиты от монстров , которых будет большое количество .Перед тем как спуститься в шахту вам необходимо сделать факела , для освещения пещеры , для этого положите в печку древесину и подождите пару секунд , после возьмите 2 древесины и положите ее в крафт , вы получите палки и после этого соедините палку и уголь и получите факела , сделайте хотя бы 32 штуки этого вам будет достаточно на первое время .И так вы уже начали погружаться в шахту , сразу же набирайте много камня , он вам понадобится для постройки дома и различного крафта . Как только наткнетесь на железную руду , то сразу же положите ее в печку и сделайте себе железную кирку с её помощью можно намного быстрее копать блоки и добывать уже алмазы и красную пыль .Как вы только вернулись из шахты с большим количеством ресурсов , вам необходимо построить ваш первый дом . Для этого найдите удобную поверхность для стройки и начните . Лично мой совет , стройте из булыжника с его помощью вам будет не страшен пожар . Вот вы уже построили макет дома и теперь пора добавить в него :1) Верстак - крафтится из четырёх досок , в нём можно делать абсолютно любой крафт .2) Печь - крафтится из восьми блоков булыжника , с помощью неё вы сможете переплавлять для себя различные руды и многое другое .3) Кровать - крафтится из трёх блоков шерсти и трёх досок , если вы ляжете на неё , то сможете пропустить ночь и не застать большое количество мобов , которые так и хотят на вас напасть .4) Железная дверь - крафтится из 6 слитков железа , конечно многие спросят почему железная , а не деревянная . Ответ прост , железную дверь вам не смогут сломать зомби и пробраться в ваш дом , а вот как раз деревянную вам сломают за пару ударов и проберутся в ваш дом .1) Корова её можно найти в джунглях и в любой местности где есть трава , с неё вы можете получить : молоко , мясо и кожу . Для начала нам лучше заранее подготовить загон для животных и водить их в него . Что бы отвести корову вам необходимо взять пшеницу в руку и просто идти к загону , а корова будет следовать за вами . Что бы размножить скот , нужно нажать на первую и вторую корову правой кнопкой мыши и они начнут делать потомство , с которого вы уже и будете получать постоянное мясо и кожу .2) Свинья может находится в абсолютно любом биоме . с неё можно получить только мясо , но её так же лучше водить к себе в скот , потому что свинина хорошо пополняет ваш запас голода . Привести вы её сможете с помощью морковки и размножить нажатием правой кнопки мыши на двух свиней .3) Овца находится любых биомах , но чаще её можно встретить в джунглях . С неё можно получить шерсть , для этого нужно скрафтить ножницы и нажать ими правой кнопкой мыши на овцу и вам выпадет одна единица . Так же можно получить мясо , но обычно овец приводят для большого количества шерсти . Что бы привести овцу в ваш дом , вам необходимо взять пшеницу в правую руку и она последует за вами .4) Курица находится в любых биомах и встретить её очень легко , с неё вы сможете получить яйцо с его помощью можно получить новых курочек не водя их из леса домой , а сразу же взять в руку и кинуть прямо в своём загоне и получить курочку , но увы шанс выпадения курицы очень мал , но всё же это проще . Так же с курицы можно получить мясо . В загон её можно привести с помощью пшеницы и размножать , так же как овцу и корову .Теперь вы легко сможете играть в майнкрафт и оттачивать свой скилл игры . Спасибо за то что прочитали статью . Надеюсь я помог всем новичкам и им стало намного проще в этом огромном мире Minecraft .