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EarnНовостиМоды для Minecraft 1.14 (часть 2)
Автор: Gamehag в October 15, 2019
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Моды для Minecraft 1.14 (часть 2)

Моды для Minecraft 1.14 (часть 2)

Эти моды полностью изменяют и расширяют генерацию мира в Minecraft, предоставляя вам новые биомы, функции и причины для изучения этих бесконечных миров.

Biomes O 'Plenty
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Biomes O ’Plenty существует уже много лет. Создатели всегда очень быстро обновляют этот мод до последней версии Minecraft как можно скорее, и по понятной причине, поскольку это один из самых популярных модов.

Как следует из названия, Biomes O 'Plenty добавляет в Minecraft несколько десятков новых биомов - от красивых вишневых рощ до возвышающихся хвойных лесов и многих, многих других - наряду с огромным количеством новых растений, деревьев, украшений и блоков для использования.

Следует помнить одну вещь: чтобы создать мир с использованием Biomes O ’Plenty, вам необходимо установить тип мира (который можно найти в разделе« Дополнительные параметры мира »при создании новой игры) для использования системы генерации мира Biomes O’ Plenty. 

Extended Caves
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Если вы когда-нибудь играли в Terraria, вы, вероятно, будете знакомы с разнообразием горшков, гальки, сталактитов и сталагмитов, которые перчат и приправляют пещерные системы под землей. Мод Extended Caves дает такую возможность в Minecraft.

Помимо вышеупомянутых сувениров и украшений, которые будут украшать каждую подземную пещеру, в которую вы вступаете с этим модом, Extended Caves также генерирует новые подземные сооружения и подземелья, чтобы добавить еще больше волнения в ваши подземные вылазки.

Теперь, чтобы дать вам немного больше помощи в изучении этих новых биомов и областей, нижеприведенные моды Minecraft посвящены картам, исследованиям и предоставлению вам всех инструментов, необходимых искателю приключений, чтобы начать свое путешествие всерьез.

Xaero's Minimap & Xaero's World Map
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Xaero's Minimap & Xaero's World Map - это два разных мода, которые, тем не менее, прекрасно работают вместе, чтобы предоставить вам все картографические и исследовательские инструменты, необходимые для того, чтобы отправиться в бесконечную дикую местность вашего модифицированного мира Minecraft.

Первый мод, как и следовало ожидать, добавляет полностью функциональную миникарту к экрану основной игры и может быть перемещена в любой угол экрана. Миникарта скорее квадратная, чем круглая, может переключаться между свободно вращающимся и заблокированным севером, и была создана для того, чтобы идеально соответствовать эстетике Minecraft.

Xaero's World Map дает игрокам полностью функциональную карту мира в игре, к которой можно получить доступ, нажав кнопку «М». Карта мира красива и невероятно информативна, она содержит полезные функции, такие как шаги, которые показывают ваш последний путь, поддержку любых текстур, которые вы можете использовать, возможность добавлять путевые точки и маркеры и так далее. Оба являются исключительно хорошо подобранными модами, которые особенно хорошо работают вместе.

VoxelMap
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Если вы придерживаетесь немного другого стиля миникарты, чем тот, который Xaero предоставляет в вышеупомянутом моде, то VoxelMap - определенно ваш мод для 1.14. В состав VoxelMap, снова включающую миникарту и карту мира, входят всевозможные полезные дополнительные функции, такие как путевые точки и маркеры, значки положения мобов, наложение биома и многое другое.

Практически все, что делает мод Xaero, делает VoxelMap, так что между этими двумя вариантами нет большой разницы. Было бы несправедливо, если бы я включил одно, но не другое, так что я включил оба, и теперь я оставляю за вами право выбрать тот вариант, который вы предпочитаете! Они оба фантастические дополнения к любой игре в Minecraft.

AntiqueAtlas
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Завершая наше трио модов, основанных на исследованиях и картах, для 1.14, AntiqueAtlas идет в несколько ином направлении, чем другие, предоставляя динамическую карту мира, встроенную в книгу, которую вы должны создать, чем просто нажать кнопку, чтобы перед вами появилась полноэкранная карта. Так что для тех, кто ищет более захватывающий опыт картографии, это, безусловно, то, что нужно выбрать.

Но настоящая изюминка AntiqueAtlas, как вы можете видеть, это абсолютно красивая эстетика Атласа, похожая на карту в Zelda, на которую так приятно смотреть, что мне все равно, что она не совсем подходит эстетика остального Minecraft.
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