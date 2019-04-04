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EarnНовостиПасхалки в игре CS:GO.
Автор: Gamehag в April 4, 2019
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Пасхалки в игре CS:GO.

Пасхалки в игре CS:GO.

В игре под названием Counter Strike :Global Offensive как и в большинстве игр присутствуют свои пасхалки. Для тех кто не в теме (таких я думаю мало) пасхалки в играх это, как правило, какое-то сообщение или послание от создателей фильма или игры спрятанное внутри подаваемого контента. Их зачастую сложно найти, но они иногда добавляют некий интерес в саму игру. О таких пасхалкам мы сегодня и поговорим.Итак, первая пасхалка в данной игре заключается в наклейке. Если стереть  эту наклейку, то на оружии останется след, на котором можно отчётливо разглядеть надпись "Do not talk about knife club". Данная фраза была знаменита в фильме  "Бойцовский  клуб". Именно эта фраза являлась первым правилом бойцовского клуба -- Не говорить о бойцовском клубе.

Вторая пасхалка находится на карте Dust 2, на спавне террористов.Там можно найти арабские надписи, которые переводятся как        "Здесь был Фримен"                                                                                                            
Третья пасхалка также связанна с Гордоном Фрименом. Она находится на карте Ovepass. Где-то на стене можно найти странный штрихкод. Но под ним есть цифры "24724", в них и заключается вся пасхалка. Введя эти цифры в Google, вам выдадут координаты городка Freeman, в Западной Вирджинии.
  
Четвёртая же пасхалка находится на карте Train. Там можно найти забавный знак с надписью "На птиц не наступать". Он является отсылкой к старому багу, благодаря которому игрок мог наступить на птицу, после чего она улетала и закидывала игрока на читерскую платформу. Баг пофиксили, но пасхалку на него оставили.

Пятая пасхалка находится на той же карте, что и предыдущая. Зайдя на станцию №6 можно обнаружить радио, из которого доносится весёлая мелодия. Эта же мелодия играла в трейлере  игры Team Fortress 2, созданной теми же разработчиками.

Шестую пасхалку можно найти на карте Assault. Поднимаясь по лестнице на ЖД можно посмотреть в сторону тоннеля. Над ним находится табличка с надписью "Redmond". Это имя персонажа из той же игры Team Fortress 2. Ценят же Valve свои игры :)

Седьмая пасхалка связанна с пистолетом CZ75. Взяв этот пистолет можно активировать секретную анимацию. Для этого нужно просто нажимать R+F некоторое кол-во раз и воуля. Эта анимация очень странная, т.к. рука персонажа поворачивается на 360 градусов, что выглядит довольно странновато.

И наконец восьмая пасхалка (это последняя известная мне пасхалка в данной игре). Она также находится на карте Dust 2 почти в том же месте, где и вторая пасхалка. Этой пасхалкой является граффити, которое сделано в честь финального матча между командами Fnatic и EnVyUs. Именно в том матче игроки из команды Fnatic закупились AWP и встали вряд. После чего они одновременно выстрелили в соперника из-за чего и казалось, что один игрок взял четыре AWP и выстрелил. Кстати в тот день команда Fnatic выиграла чемпионат мира.



Это были все известные мне пасхалки в игре CS:GO. Надеюсь вам было интересно и многих пасхалок вы не знали (А не то это бесполезная статья и я трудился зря). Всем удачи и хорошего дня! Пока!
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Пасхалки в игре CS:GO.