Пасхалки в игре CS:GO.

В игре под названием Counter Strike :Global Offensive как и в большинстве игр присутствуют свои пасхалки. Для тех кто не в теме (таких я думаю мало) пасхалки в играх это, как правило, какое-то сообщение или послание от создателей фильма или игры спрятанное внутри подаваемого контента. Их зачастую сложно найти, но они иногда добавляют некий интерес в саму игру. О таких пасхалкам мы сегодня и поговорим.Итак,в данной игре заключается в наклейке. Если стереть эту наклейку, то на оружии останется след, на котором можно отчётливо разглядеть надпись "Do not talk about knife club". Данная фраза была знаменита в фильме". Именно эта фраза являлась первым правилом бойцовского клуба -- Не говорить о бойцовском клубе.находится на карте, на спавне террористов.Там можно найти арабские надписи, которые переводятся как "Здесь был Фримен"также связанна с. Она находится на карте. Где-то на стене можно найти странный штрихкод. Но под ним есть цифры "24724", в них и заключается вся пасхалка. Введя эти цифры в Google, вам выдадут координаты городка, в Западной Вирджинии.находится на карте. Там можно найти забавный знак с надписью "На птиц не наступать". Он является отсылкой к старому багу, благодаря которому игрок мог наступить на птицу, после чего она улетала и закидывала игрока на читерскую платформу. Баг пофиксили, но пасхалку на него оставили.находится на той же карте, что и предыдущая. Зайдя наможно обнаружить радио, из которого доносится весёлая мелодия. Эта же мелодия играла в трейлере игры, созданной теми же разработчиками.можно найти на карте. Поднимаясь по лестнице на ЖД можно посмотреть в сторону тоннеля. Над ним находится табличка с надписью "". Это имя персонажа из той же игры. Ценят же Valve свои игры :)связанна с пистолетом. Взяв этот пистолет можно активировать секретную анимацию. Для этого нужно просто нажиматьнекоторое кол-во раз и воуля. Эта анимация очень странная, т.к. рука персонажа поворачивается на 360 градусов, что выглядит довольно странновато.И наконец(это последняя известная мне пасхалка в данной игре). Она также находится на картепочти в том же месте, где и вторая пасхалка. Этой пасхалкой является граффити, которое сделано в честь финального матча между командами. Именно в том матче игроки из командызакупились AWP и встали вряд. После чего они одновременно выстрелили в соперника из-за чего и казалось, что один игрок взял четыре AWP и выстрелил. Кстати в тот день командавыиграла чемпионат мира.