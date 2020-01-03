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EarnНовостиНачальный этап в CS:GO
Автор: Gamehag в January 3, 2020
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Начальный этап в CS:GO

Начальный этап в CS:GO

Обзор на начальный этап в CSGO

1 этап : Знакомство с игрой 
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Counter-Strike: Global Offensive - это многопользовательская игра , которая занесена в топ-3 лучших киберспортивных игр мира . Её вы можете скачать бесплатно в steam или же купить . В платной игре вам будет доступен прайм аккаунт , который дает право на обмен предметами , а в бесплатной вы сможете точно так же играть , но увы без трейда . Игра заключает в себя множество режимов игры , но самый главный режим это конечно же соревновательный , на котором вы сможете получать ранг и повышать свой скилл игры . 

2 этап : Первый бой 
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Для того что бы начать игру , вам необходимо нажать в верхнем левом углу на надпись играть и выбрать понравившуюся вам карту . Как только вы загрузитесь в игру , вам сразу же предложат выбрать команду за какую вы хотели бы играть . Есть две разных команды :
1) Террористы 
2) Спецназ 
Играя за террористов вы сможете закладывать бомбу и проникать на плент , для того что бы выполнить главную миссию игры и победить врага . А спецназ наоборот защищает свой плент и не должен пропустить туда террористов , что бы они не могли поставить бомбу и выиграть в раунде . 
Для покупки оружия вам нужно нажать на b и выбрать нужное оружие для раунда , а так же не забыть купить броню и гранаты , они сильно помогают в раундах и задерживают соперника . 

3 этап : Получения звания 
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Как только вы отыграете в соревновательных матчах десять игр , то сможете получить звание , но за день нельзя отыграть столько игр , можно всего по две игры в день , самое главное , что бы они были победные , если же вы будете проигрывать , то игры не будут засчитываться и калибровку будет не пройти . Вот вы уже выиграли десять игр и получили звания , но хотели бы его повысить , для этого вам нужно будет играть соревновательные игры и побеждать , а так же одно из самых главных вещей в игре , набивать большое количество фрагов и отыгрывать не ниже второго места . 
Думаю каждому интересно , как же быстро повысить звания в игре , всё довольно просто  , для этого вам нужно собрать себе пати из больших званий и играть только с ними и побеждать , за победу вы будете почти поднимать звание , а за поражение вы ничего не потеряете . Так за игр пять можно получать по одному рангу и дойти до самого высокого звания в игре . 
Если данная статья была полезна вам и вы нашли в ней что-то новое , то обязательно оценивайте её и комментируйте , мне будет приятно прочесть ваш отзыв и сделать из него выводы . Спасибо , что дочитали до конца . 
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