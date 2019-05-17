Дождь

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EarnНовостиотзыв игры Assassin's Creed
Автор: Gamehag в May 17, 2019
(49 ratings)
отзыв игры Assassin's Creed

отзыв игры Assassin's Creed

Всем привет. сегодня  я приготовил для вас отзыв игры Assassin's Creed: Brotherhood. Поехали ассасины.

Сама игра внесла не малые впечатления. Хочется оказаться прямо в том месть которое показали Ubisoft в этой части игры. Вообще если посчитать Assassin's Creed: Brotherhood является продолжением игры  Assassin's Creed 2.
Ну и та не плохая. теперь посмотрим что за герой и что он будет делать. Какие препятствия встретит он?

Главный герой этой части является Эцио Аудиторе. Эцио- мастер ассасин. Ну и главный ассасин предводитель этой части.Он живет в древнем мире. Но им управляет человек по имени  Десмонд. Он хочет изучить  больше информации и секретов своих предков. Он считается тоже главным героем. Но как Десмонд управляет Эцио?

Он управляет им с помощью умным  компьютером Анимуса. Анимус определяет реальность и момент которую определяет человек, потом сдает анализы и все можно погружаться в мир. Кто  бы хотел  такой ПК? 

И так приступаем к проверке драк, уклонения, паркура, контра-атаки, ну и так далее.....

Эта третья часть порадовала меня очень не плохой на вид графикой и шикарным сюжетом. Почему же шикарным сюжетом? У Эцио предстоит найти Артефакт предков и что станет на пути он тут же его снесет. А что же случилось? У эцио на пути стояли  тамплиеры и Родриго Борбжия. Он испанец и можно посчитать что он убийца. Найти его помог Марио Аудиторе. Этот человек дядя Эцио. Он и помог найти Радриго. Эцио пришлось трудиться и найти армию солдатов и ассасинов что бы сразиться с врагом. 



Эцио, хранитель и артефакт во всей красе.

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Драка в самой игре идет отлично. Герой макает своими клинками как супер-мастер.Видно что герой много чему научился за годы. Особенно меня удивила контра-атака. Эцио с обычными куаками может отбирать оружие у врагов. Может мастерски уклониться и дать отпор врагу и ответный удар. Можно защититься от удара и тут же дать сдачи. 


Паркур как и во всех  частях отличный, но будто чего то не хвотает. Управление не много храмает. Да и скорость не большая.




В игре есть магазины в которых можно закупаться, мечами, арбалетами, клинками, доспехами. Ну много чего. есть больницы в которых стоит доктор и предлагает тебе за купиться лекарствами.
вот он
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Есть убежище Эцио или 
дом ассасинов. Там эцио может собрать свой отряд ассасинов и вызвать их в любой момент. Это круто. Они в любой момент помогут тебе. Стоит по про бывать. Есть магазин ткания. Там ты можешь выбрать себе цвет костюма. Магазин оружия- в нем ты найдешь доспехи, оружия, шпаги ну и так далее... 



И магазин картин там вы можете купить картину или продать.И еще в любой момент вы можете призвать своего коня. На этом все друзья! Остовляйте отзывы. Желаю вам набрать свою команду ассасинов и спасти мир! 

Всем пока!


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