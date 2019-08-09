Борьба с читерами в CS:GO

В этой статье я постараюсь подробно рассказать про существующую борьбу с читерами в Counter-Strike: Global Offensive

Aim или AimBot - известная всем игрокам функция, которая помогает "привязать" прицел к вашему противнику. Всё очень просто - аим не только контролирует прицел, но и контролирует разброс патронов. Так что если вы видите, что человек постоянно попадает в одну и туже точку, смело подавайте репорт. Ещё один способ узнать читера с аимом - он постоянно убивает в голову (не настроил аим). Бывают случаи когда противник просто делает выстрел не важно куда, и не важно откуда, и убивает кого-нибудь.

или - известная всем игрокам функция, которая помогает "привязать" прицел к вашему противнику. Всё очень просто - аим не только контролирует прицел, но и контролирует разброс патронов. Так что если вы видите, что человек постоянно попадает в одну и туже точку, смело подавайте репорт. Ещё один способ узнать читера с аимом - он постоянно убивает в голову (не настроил аим). Бывают случаи когда противник просто делает выстрел не важно куда, и не важно откуда, и убивает кого-нибудь. WallHack - любимый чит многих юных геймеров. Позволяет видеть текстуры противников сквозь стены. Очень неприятно играть против таких людей. Очень просто узнать, используется он или нет - просто нужно найти "не читаемую" позицию, и если вас там обнаружат - стоит немного задуматься. это только часть проверки. Всегда пользуйтесь Shiftом, чтобы вас не слышали, если вас всё равно предполагаемый читер будет убивать, то смело подавайте репорт.

- любимый чит многих юных геймеров. Позволяет видеть текстуры противников сквозь стены. Очень неприятно играть против таких людей. Очень просто узнать, используется он или нет - просто нужно найти "не читаемую" позицию, и если вас там обнаружат - стоит немного задуматься. это только часть проверки. Всегда пользуйтесь Shiftом, чтобы вас не слышали, если вас всё равно предполагаемый читер будет убивать, то смело подавайте репорт. TriggerBot - простой чит, и самый бесполезный. Он просто производит выстрел при наведении на противника. Вероятность попадания 39%. Выявить этот чит можно только в Демке.

Массовая жалоба на игрока на платформе в Steam. Очень редко помогает, но это только показатель того, что вы поддались на уловки читера.

Скачивание читов. Да, есть такие люди (крайне не рекомендую, даже в таких целях сам станешь читером).

Любимый всеми это репорт. Помогает в 2% случаев.

Спам на его стене. Если ты дошёл до этого, то поздравляю ты не лучше самого читера.

Vacban - никуда не годиться, читер просто может создать новый аккаунт. Поэтому от Патруля пользы мало.

Психологическое давление на читера? Смеёшься? Это интернет. Любой школьник может тебе и не такое рассказать.

Для начала нужно разобраться, что такое читы, и какие они бывают.Чит - это код, который должен быть совместим с игрой или программой, для изменения её работы.В старые времена читы использовались для экстренных случаев (сбоя программы), но в наше время они нашли себя для облегчения прохождения игры, или жульничества в ней.Что такое читы, вроде, стало понятно. Для чего геймеры (чаще всего юные) используют их в CS:GO? Ответ прост: для того, чтобы поднять своё звание. Как считают многие, звание - показатель насколько ты профессионально играешь. Скажу сразу: утверждение ошибочно.Так вот, какие бывают читы в CS:GO? Как узнать какой именночит использует ваш противник или союзник?Самый простой способ выявить читера - просмотр чата в начале игры. Если вы увидели надпись "gl hf" или "gg" смело ожидайте поражения, ведь человек, который это написал либо сам читер, либо знает, кто читер в его команде. Если убить читера, то в чате можно много чего узнать про себя и своих родителей.Методы борьбы с читерами.Теперь вкратце объясню почему это всё не помогает.Появляется вопрос - "Как же тогда бороться с читерами?" . Ответ - никак. Да, именно так. Не обращайте внимание на читеров, просто играйте, не смотрите на звание - это не показатель. Если вам нравиться игра, то вы в неё будете играть не смотря ни на что. Dark Souls же не многие забросили после большой череды смертей, так же и с CS:GO.Надеюсь в этой статье я смог рассказать всё о борьбе с читерами. Всем удачи в этой игре!