Борьба с читерами в CS:GO

Дождь

Gem221

adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem278 от Дождя.
novice rank iconDabeh: asd
novice rank iconZera: catJAM emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconDoremon Utopia: как получить подарочную карту Steam
novice rank iconDoremon Utopia: Привет
novice rank iconAARMAN AHMED: Привет
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem141 от Дождя.
novice rank iconZera: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Packwatch emote (inline chat version)
novice rank iconbrawler last: Capybara stare emote (inline chat version)
SystemGamehag: 5 пользователей получили Gem130 от Дождя.
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconigorche185: привет, мир
Войдите, чтобы начать общение в чате

48

0/160

EarnНовостиБорьба с читерами в CS:GO
Автор: Gamehag в August 9, 2019
(22 ratings)
Борьба с читерами в CS:GO

Борьба с читерами в CS:GO

В этой статье я постараюсь подробно рассказать про существующую борьбу с читерами в Counter-Strike: Global Offensive

Для начала нужно разобраться, что такое читы, и какие они бывают.
Чит - это код, который должен быть совместим с игрой или программой, для изменения её работы. 
В старые времена читы использовались для экстренных случаев (сбоя программы), но в наше время они нашли себя для облегчения прохождения игры, или жульничества в ней.
Что такое читы, вроде, стало понятно. Для чего геймеры (чаще всего юные) используют их в CS:GO? Ответ прост: для того, чтобы поднять своё звание. Как считают многие, звание - показатель насколько ты профессионально играешь. Скажу сразу: утверждение ошибочно. 
Так вот, какие бывают читы в CS:GO? Как узнать какой именно 
чит использует ваш противник или союзник?
  • Aim или AimBot - известная всем игрокам функция, которая помогает "привязать" прицел к вашему противнику. Всё очень просто - аим не только контролирует прицел, но и контролирует разброс патронов. Так что если вы видите, что человек постоянно попадает в одну и туже точку, смело подавайте репорт. Ещё один способ узнать читера с аимом - он постоянно убивает в голову (не настроил аим). Бывают случаи когда противник просто делает выстрел не важно куда, и не важно откуда, и убивает кого-нибудь.
  • WallHack - любимый чит многих юных геймеров. Позволяет видеть текстуры противников сквозь стены. Очень неприятно играть против таких людей. Очень просто узнать, используется он или нет - просто нужно найти "не читаемую" позицию, и если вас там обнаружат - стоит немного задуматься. это только часть проверки. Всегда пользуйтесь Shiftом, чтобы вас не слышали, если вас всё равно предполагаемый читер будет убивать, то смело подавайте репорт.bMjmzUNZ3wQPuql5sry19AS86Yw5Qk.jpg
  • TriggerBot - простой чит, и самый бесполезный. Он просто производит выстрел при наведении на противника. Вероятность попадания 39%. Выявить этот чит можно только в Демке. 
Самый простой способ выявить читера - просмотр чата в начале игры. Если вы увидели надпись "gl hf" или "gg" смело ожидайте поражения, ведь человек, который это написал либо сам читер, либо знает, кто читер в его команде. Если убить читера, то в чате можно много чего узнать про себя и своих родителей.

Методы борьбы с читерами.
  • Массовая жалоба на игрока на платформе в Steam. Очень редко помогает, но это только показатель того, что вы поддались на уловки читера.
  • Скачивание читов. Да, есть такие люди (крайне не рекомендую, даже в таких целях сам станешь читером).
  • Любимый всеми это репорт. Помогает в 2% случаев.
  • Спам на его стене. Если ты дошёл до этого, то поздравляю ты не лучше самого читера.
Теперь вкратце объясню почему это всё не помогает.
  • Vacban - никуда не годиться, читер просто может создать новый аккаунт. Поэтому от Патруля пользы мало. 
  • Психологическое давление на читера? Смеёшься? Это интернет. Любой школьник может тебе и не такое рассказать.
Появляется вопрос  - "Как же тогда бороться с читерами?" . Ответ - никак. Да, именно так. Не обращайте внимание на читеров, просто играйте, не смотрите на звание - это не показатель. Если вам нравиться игра, то вы в неё будете играть не смотря ни на что. Dark Souls же не многие забросили после большой череды смертей, так же и с CS:GO. 
Надеюсь в этой статье я смог рассказать всё о борьбе с читерами. Всем удачи в этой игре!


 
ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности