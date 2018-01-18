Дождь

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EarnНовостиДостойная колода в игре Clash Royale.
Автор: Gamehag в January 18, 2018
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Достойная колода в игре Clash Royale.

Достойная колода в игре Clash Royale.

Многие новички, играющие в Clash Royale, задаются вопрос:С какой колодой играть, чтобы побеждать оппонентов?
В данной статье я покажу свою колоду, благодаря которой, сегодня, я на 12 арене ( от 18.01.2018 ) Надеюсь, Вам понравится моя статья и Вы её оцените. «Clash Royale» – игра от известной студии разработчиков Supercell, самыми известными играми которой являются «Clash of Clans», «Boom Beach» и «Hey Day». Все игры славятся высоким качеством, популярностью распространения на смартфонах. Игры от этой конторы, продвигаются для наших мобильных девайсов с Android или IOS. К сожалению, игра не создана для Windows от Microsoft и другой базы ПК или ноутбука. Получается, что в нее не получиться поиграть на компьютере или ноутбуке. Простой выход из этой проблемы – установить эмуляторы Android-смартфона на Windows.

 В «Clash Royale» игроку нужно ставить вовремя карты в квадратик на поле боя, следить за эликсиром, который тратится за вызов бойцов этой карты. Играющий даже не управляет этими картами, они играют сами по себе. Но в этом и фишка игры! Она создана для мобильных устройств, и бои в ней не длятся больше 3-5 минут. Графика слабая, и игра может запуститься за считанные секунды, да и система упрощена, чтобы мобильным пользователям не приходилось испытывать платформенный дискомфорт. Но видеоигра получилась настолько интересной, что, несмотря на простую «поставь карту и смотри что будет», в неё хочется поиграть даже на компьютере, хотя на современные PC есть игры со своей графикой и геймплеем. Да и с помощью клавиатуры и мыши играть будет намного удобнее. Сделать это можно благодаря эмуляторам.
  

 Без всяких прилюдий, я начну.
Моя колода содержит 8 карт:

- Всадник на кабане. В колоде используется, как атакующий юнит. Имеет довольно большое количество здоровья и большой урон. С этим юнитом стоит быть поаккуратнее, потому что пускать его одного на королевскую вышку - нет смысла, потеряете эликсир.

- Мегаминьон. В колоде используется, как защитный, так и атакующий юнит. Имеет небольшое кол-во здоровья, но имеет хорошую атаку. Самая лучшая сторона этого персонажа - он атакую и землю и воздух 

- Ледяной дух. В колоде используется, как защитный юнит. Имеет важное значение в колоде, так как им можно остановить многих юнитов на доли мгновений - это может решить судьбу любого боя! 

Лучницы. В колоде используются, универсально. Имеют достойный урон за свою стоимость эликсира. Если королевская вражеская вышка не отвлкается на милых дам - считайте, что вышки и вовсе нет.

- Надгробье. В колоде используется, как защитное сооружение. Благодаря ему, ни один всадник на кабане не пройдет к Вашей королеской вышке.

- Ледяной голем. В колоде используется, как защитный юнит. Может останавливать большое кол-во вражеских юнитов, благодаря своему смертельному взрыву.

- Бревно. Единственная легендарная карта в колоде. Благодаря ей можно уничтожить большое кол-во наземных вржеских юнитов.

- Огненный шар. Используется в универсально. Имеет большой урон по области.

 Надеюсь Вам понравилась моя колода, и Вы оцените мою статью. Я старался.
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