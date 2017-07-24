Премьеры игр второй половины 17 го года. Call of Duty: WWII.

Любители игры массово забрасывали вопросами Sledgehammer Games, когда же выйдет продолжение. Давление, по всей видимости, возымело действие и в ноябре должна появиться следующая часть, причем разработчики пошли на руку и в вопросе исторической эпохи. В очередной раз мы будем сражаться на полях Второй Мировой Войны. Уже само это сделало премьеру одной из самых ожидаемых из всей серии.







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Call of Duty: WWII. Дата премьеры 3 ноября 2017 года.

Что нас ждёт в следующей части? Мы станем одним из участников небольшого отряда известной 1 Дивизии пехоты американской армии - старейшего кадрового соединения войск США. Образованная в 1917, она существует по сегодняшний день и такая история обязывает чтить традиции. Неофициальное название соединений 1-й дивизии — «Большая красная единица» (Big Red One). Первый город на территории Германии захваченный войсками союзников - Аахен, заняла именно Красная единица. Первой высадкой союзников вo Второй Мировой Войне была Операция Факел - захват Французской Северной Африки и 1 Пехотная Дивизия участвовала в ней на острие атаки. Следующий десант произошёл на Сицилии, где американские гангстеры итальянского происхождения договорились со своими семьями на родине и остров был с минимальными потерями занят союзниками. К сожалению эти моменты не были включены в очередную часть "Зова долга", хотя сценарий мог быть по настоящему интересным. Действие сюжета Call of Duty: WWII разворачиваются в северной Франции.

Идя шаг за шагом вместе с игровым сцениарием нам придётся повторить боевой путь 1ДП. Начнём с высадки в Нормандии - самой большой десантной операции всех времён, внесённой в Книгу Рекордов Гиннесса. За несколько месяцев англо-американо-французские войска и находящиеся под командованием британцев силы содружества иднийские, южноафриканские, канадские, австралийские и даже польские, и чахословацкие высадили на берег более 3 000 000 человек и десятки и сотни тысяч единиц техники. В этом многообразии сил выделены, как всегда, американцы. Не стоит, конечно же, цепляться за подобные прорехи потому, что в игре нам придётся идти на соединение с британцами, помогать французскому сорпотивлению и ... собственно всё. Создатели шутеров редко заморачиваются историческими элементами, и нужны ли они рядовому игроку? Ведь приятнее быть виртуальным участником известного всем сражения, поэтому названия последующих операций будут перекликаться с похожими играми: Арденское сражение, Линия Зигфрида, форсирование Рейна и марш по територии Германии.

Новшества которые ждут нас в новой части - это, как обычно, очень хорошее графическое оформление. Судя по ролику мы можем ожидать очередного "военного боевика" с нашим участием. Особенно хорошо доработано оружие со всеми его мелкими деталями. При штурме вражеских позиций будут использован целый арсенал начиная с пистолета и заканчивая огнемётом. Также другие участники отряда начинают играть более значащую роль в игровом процессе. Медицинскую помощь могут оказывать только они и аптечки уже нельзя будет просто найти на игровом поле. Также, видимо исходя из желания дать возможность пользователям поучаствовать в европейских сражениях, был добавлен режим "Война" предоставляющий такую возможность.

Посмотрим насколько анонсированные новшества повлияют на удовольствие от ирового процесса. Ждём с нетерпением.



