Премьеры игр второй половины 17 го года. Call of Duty: WWII.

Дождь

Gem961

novice rank iconWilliam93: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: Modcheck emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 7 пользователей получили Gem163 от Дождя.
novice rank iconLeszek9028: Dinkdonk emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLaly Torres: И ответьте, пожалуйста ☺️
novice rank iconLaly Torres: Это правда насчёт Robux
novice rank icondibilovich2007: привет
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconDamian Lasek98: ...
novice rank iconUseronetwo: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconbuffighter144: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem55 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: catKISS emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconerick: привет
novice rank iconJB CAIGNEC: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconJB CAIGNEC: Capybara stare emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: blobDance emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem183 из Дождя.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: POGSLIDE emote (inline chat version)
novice rank iconJadiel Cabrera: xd
novice rank iconZera: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconfra4: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 4 пользователя получили Gem76 от Дождя.
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
apprentice rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconBrett Thomas: Ну
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: PogU emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 пользователей получили Gem110 от Дождя.
novice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: peepoPooPoo emote (inline chat version)
novice rank iconЮліанна: pepeMeltdown emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
novice rank iconAlexis QLF: ПРИВЕТ
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconLeszek9028: Meowdy emote (inline chat version)
Войдите, чтобы начать общение в чате

48

0/160

EarnНовостиПремьеры игр второй половины 17 го года. Call of Duty: WWII.
Автор: Gamehag в July 24, 2017
(36 ratings)
Премьеры игр второй половины 17 го года. Call of Duty: WWII.

Премьеры игр второй половины 17 го года. Call of Duty: WWII.

Любители игры массово забрасывали вопросами Sledgehammer Games, когда же выйдет продолжение. Давление, по всей видимости, возымело действие и в ноябре должна появиться следующая часть, причем разработчики пошли на руку и в вопросе исторической эпохи. В очередной раз мы будем сражаться на полях Второй Мировой Войны. Уже само это сделало премьеру одной из самых ожидаемых из всей серии.


﻿

Call of Duty: WWII. Дата премьеры 3 ноября 2017 года.

Что нас ждёт в следующей части? Мы станем одним из участников небольшого отряда известной 1 Дивизии пехоты американской армии - старейшего кадрового соединения войск США. Образованная в 1917, она существует по сегодняшний день и такая история обязывает чтить традиции. Неофициальное название соединений 1-й дивизии — «Большая красная единица» (Big Red One). Первый город на территории Германии захваченный войсками союзников - Аахен, заняла именно Красная единица. Первой высадкой союзников вo Второй Мировой Войне была Операция Факел - захват Французской Северной Африки и 1 Пехотная Дивизия участвовала в ней на острие атаки. Следующий десант произошёл на Сицилии, где американские гангстеры итальянского происхождения договорились со своими семьями на родине и остров был с минимальными потерями занят союзниками. К сожалению эти моменты не были включены в очередную часть "Зова долга", хотя сценарий мог быть по настоящему интересным. Действие сюжета Call of Duty: WWII разворачиваются в северной Франции.

Идя шаг за шагом вместе с игровым сцениарием нам придётся повторить боевой путь 1ДП. Начнём с высадки в Нормандии - самой большой десантной операции всех времён, внесённой в Книгу Рекордов Гиннесса. За несколько месяцев англо-американо-французские войска и находящиеся под командованием британцев силы содружества иднийские, южноафриканские, канадские, австралийские и даже польские, и чахословацкие высадили на берег более 3 000 000 человек и десятки и сотни тысяч единиц техники. В этом многообразии сил выделены, как всегда, американцы. Не стоит, конечно же, цепляться за подобные прорехи потому, что в игре нам придётся идти на соединение с британцами, помогать французскому сорпотивлению и ... собственно всё. Создатели шутеров редко заморачиваются историческими элементами, и нужны ли они рядовому игроку? Ведь приятнее быть виртуальным участником известного всем сражения, поэтому названия последующих операций будут перекликаться с похожими играми: Арденское сражение, Линия Зигфрида, форсирование Рейна и марш по територии Германии.

Новшества которые ждут нас в новой части - это, как обычно, очень хорошее графическое оформление. Судя по ролику мы можем ожидать очередного "военного боевика" с нашим участием. Особенно хорошо доработано оружие со всеми его мелкими деталями. При штурме вражеских позиций будут использован целый арсенал начиная с пистолета и заканчивая огнемётом. Также другие участники отряда начинают играть более значащую роль в игровом процессе. Медицинскую помощь могут оказывать только они и аптечки уже нельзя будет просто найти на игровом поле. Также, видимо исходя из желания дать возможность пользователям поучаствовать в европейских сражениях, был добавлен режим "Война" предоставляющий такую возможность.

Посмотрим насколько анонсированные новшества повлияют на удовольствие от ирового процесса. Ждём с нетерпением.


ruRU
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Платформа

ЗарабатыватьИгрыВыводИнформация об играх

Награды

Партнерская программаТаблица лидеровRobuxGoogle PlaySteam

Статьи

Форумы

Оставайтесь на связи

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. Все права защищены.

Принадлежит RCPE Ventures LTD. Управляется Lootably, Inc.

Условия использованияПолитика конфиденциальности