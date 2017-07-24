Премьеры игр второй половины 17 го года. Assassin's Creed Origins

Привет, Мои Хорошие. Сегодня я начну серию статей-анонсов о следующих частях серий известных игр. Известных потому, что они издавна на слуху и многие ждут выхода следующей части, ведь если понравилась первая, то вторую ты ждешь просто с нетерпением и всегда приятно понять, что следующая серия твоего приключения стала еще лучше. Ну что? Начнём.









Assassin's Creed Originsr, дата официальной премьеры 27 октября 2017 года.

Ассасины - воины, которым не страшна была смерть. Воспитанные в беспрекословном подчинении своему духовному наставнику, они были готовы сделать всё для того, чтобы попасть в рай... Да, да, именно в рай. Такова была их цель. Они старались блюсти чистоту нравов, молились, соблюдали посты и были верующими мусульманами :) Благодаря этому их знали как отличных убийц. Их базой была крепость Аламут в 100 километрах от современного Тегерана, столицы Ирана. Да же первый поход монголов в Иран обошёл их стороной. По легенде посол хана прибыл в крепость с предложением сдаться, а духовный наставник ассасинов в ответ попросил двух учеников спрыгнуть со стен в пропасть. Те ту же выполнили его волю. Посол поражённый вернулся с этой новостью к Хану монголов. Поход не состоялся.

В Европе Ассасины стали знаменитыми благодаря многочисленным заказным убийствам. Их не отличала ни чрезмерная сила, ни ловкость, а лишь терпение и смирение. Известен случай, когда они должны были по заданию убить одного христианского вельможу, но вокруг того всегда было полно охраны. Для того, чтобы приблизиться к жертве двое ассасинов изъявили желание креститься и после этого 2 года жили как христиане. Задание, как вы сами понимаете, они выполнили.



Этих воинов взяли как пример разработчики игры Assassin's. Из первоначального образа был оставлен мотив безжалостных и очень целеустремлённых убийц, а для ускорения гейплея их наделили необычными качествами, хотя согласитесь - притворяться 2 года то же недюжинное умение. Как бы там ни было, игра получилась динамичной и находит поклонников по всему миру.

Разработчики долго не могли определиться с тем, куда следует направить развитие следующей серии, для того чтобы несколько освежить игровой процесс и сделать его более интересным. И что же нас ожидает?

Полностью открытый мир со старательно доработанными элементами. Как и следует ожидать, для того, чтобы воспользоваться всеми его прелестями придётся обзавестись новым "железом" или понизить требования к игре. Увы, как говорила моя Бабушка, "красота требует жертв". Также нам обещают совершенно новую систему боёв иперсонажей развиваемых от основ, как в большинстве современных игр RPG и, чтобы, видимо, не было скучно, управляемого Орла :) Эра дронов входит и в древний мир. Кроме этого мы не увидим привычных пейзажей европейских городов, потому что перенесёмся в ... куда бы вы думали? Балканы? Азия? Шаурма с Казанкого? Нет, Мои Хорошие, в Древний Египет. Как следствие появятся непривычные виды оружия, как Копис, наследник заточенного с обратной стороны серпа. Вы видели его в фильме "Мумия". Более поздняя его версия - это ятаган или нп. нож кукри(khukri).

Должно быть очень интересно. Тем более, что мотив пирамид и мумий эксплуатировали за последнее десятилетие все кому не лень. Дошла очеред' и до Ассасинов.



Ваша Мисти :)



