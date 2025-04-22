Xteruim - это браузерная онлайн космическая стратегия, где ты занимаешься исследованием космоса и завоеванием соседних планет.





В твоих руках будет находится целая колония и только тебе решать станет ли она империей.

Тебе прийдеться принимать массу решений связанных с экономикой, торговлей, альянсом и армией.

Но в конечном итоге ты станешь правителем уникальной в своем роде рассы. Будет ли она доминировать на уровне вселенной следуя пути боевого уровня, совершая атаки на своих соседей или же ты предпочтешь остаться в мире со вселенной и следовать пути невмешательства. Выбор основного направления развития колонии определит количество полученных тобой бонусов.

Ты можешь так же пригласить своих друзей, принять эпическое сражение на галактическов уровне в PvP.





Не жди, покоряй вселенную уже сейчас!