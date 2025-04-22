Xcraft это браузерная стратегия с 2013 года, созданная в футуристическом стиле, который был основан на известной всем игре студии Blizzard - Starcraft.

Вы попали на неизвестную планету, которой Вам придётся управлять и привести к процветанию. Как? Ну, к примеру, исследованиями, постройкой фабрик, развивая свою экономию и армию. Ваша цель, однако, это не только одна планета, а целая Галактика. Понятное дело, что вы не одни, кто хочет поиметь свой кусок территории и вам надо будет или подружится или же победить других игроков.

К тому же можете выбрать одну из сторон: более человеческие Терраны или же Ксерж, которая более напоминает инопланетян.

Ну как, вы готовы захватить Галактику?